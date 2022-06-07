Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Запорожской области заявили о проработке технических вопросов референдума

Запорожская область прорабатывают технические вопросы референдума о вхождении в состав РФ
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запорожская область приступила к проработке технических вопросов референдума о вхождении в состав России. Об этом заявил во вторник, 7 июня, помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«Технически сейчас прорабатываются вопросы как это делать, когда это делать. Пока этот вопрос прорабатывается», — сказал он ТАСС.

По его словам, значительная часть области, где проживает почти половина населения, все еще находится под контролем украинских националистов. Жители города Запорожье и других населенных пунктов сейчас проголосовать не смогут, так как они запуганы.

«Если они скажут «да», «хотим в Россию», — их тут же СБУ (служба безопасности Украины. — Ред.) заберет в свои застенки», — пояснил Шарлай.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, которые выразили желание стать гражданами РФ, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Запорожской, а также Херсонской областей.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022