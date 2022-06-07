В Запорожской области заявили о проработке технических вопросов референдума

Запорожская область приступила к проработке технических вопросов референдума о вхождении в состав России. Об этом заявил во вторник, 7 июня, помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай.

«Технически сейчас прорабатываются вопросы как это делать, когда это делать. Пока этот вопрос прорабатывается», — сказал он ТАСС.

По его словам, значительная часть области, где проживает почти половина населения, все еще находится под контролем украинских националистов. Жители города Запорожье и других населенных пунктов сейчас проголосовать не смогут, так как они запуганы.

«Если они скажут «да», «хотим в Россию», — их тут же СБУ (служба безопасности Украины. — Ред.) заберет в свои застенки», — пояснил Шарлай.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, которые выразили желание стать гражданами РФ, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Запорожской, а также Херсонской областей.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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