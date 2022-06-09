Трое мирных жителей погибли за ночь в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Онлайн спецоперации 9 июня

В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавших мусульман по указке эмиссаров террористической организации с Украины, сообщает ЦОС ФСБ.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. "Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - написал он на своей странице в соцсети.
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 274 боеприпаса, погиб один мирный житель, еще 11 ранены, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ обстреляли Стаханов, погибли как минимум три мирных жителя. Об этом сообщает Генпрокуратура ЛНР.
Большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.
Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска ночью обстреляли город Красный Лиман. Два человека погибли и один получил ранения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.
Украинские войска в Северодонецке заминировали территорию завода "Азот", где в подвале, по данным пленного украинского силовика, находятся порядка 300 мирных жителей, заявил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Официальные курсы от ЦБ сегодня, 9 июня:
— доллар 60,23 рубля (-0,73),
— евро 63,94 рубля (-0,63).
Что будет с долларом в ближайшее время — в прогнозе курса валют на лето 2022 года в России
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В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела украинскими националистами поселка Красный Партизан в Ясиноватском районе.
Военкор «Известий» показал работу артиллерии ДНР по позициям ВСУ.
«Готовимся стрелять, ствол почти параллельно земле. В такой конфигурации эта «пушка» становится страшным оружием для противника на малой дальности», — комментирует Станислав Григорьев.