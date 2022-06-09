Трое мирных жителей погибли за ночь в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Онлайн спецоперации 9 июня

Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.





В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. "Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - написал он на своей странице в соцсети.