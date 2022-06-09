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Трое мирных жителей погибли за ночь в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Онлайн спецоперации 9 июня

Главные новости Украины и мира, эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Союзные войска продолжают оттеснять от Донецка украинских боевиков, которые вновь подвергли артобстрелу столицу республики. Генерал-лейтенант Конашенков на брифинге Минобороны сообщил об уничтожении авиации и живой силы ВСУ. Опубликована актуальная карта боевых действий. В это время в Россию начинают возвращаться иностранные бренды — часть магазинов Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в июне. Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в онлайн-трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:08
В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавших мусульман по указке эмиссаров террористической организации с Украины, сообщает ЦОС ФСБ.
Сегодня, 09:55
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Сегодня, 09:46
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:45
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. "Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - написал он на своей странице в соцсети.
Сегодня, 09:21
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 274 боеприпаса, погиб один мирный житель, еще 11 ранены, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:20
ВСУ обстреляли Стаханов, погибли как минимум три мирных жителя. Об этом сообщает Генпрокуратура ЛНР.
Сегодня, 08:37
Большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.
Сегодня, 08:36
Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:35
Украинские войска ночью обстреляли город Красный Лиман. Два человека погибли и один получил ранения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 08:34
Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.
Сегодня, 08:34
Украинские войска в Северодонецке заминировали территорию завода "Азот", где в подвале, по данным пленного украинского силовика, находятся порядка 300 мирных жителей, заявил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Вчера, 16:03
Официальные курсы от ЦБ сегодня, 9 июня: — доллар 60,23 рубля (-0,73), — евро 63,94 рубля (-0,63). Что будет с долларом в ближайшее время — в прогнозе курса валют на лето 2022 года в России.
Вчера, 16:02
В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела украинскими националистами поселка Красный Партизан в Ясиноватском районе.
Вчера, 16:01
Военкор «Известий» показал работу артиллерии ДНР по позициям ВСУ. «Готовимся стрелять, ствол почти параллельно земле. В такой конфигурации эта «пушка» становится страшным оружием для противника на малой дальности», — комментирует Станислав Григорьев.
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