Эксперты дали прогноз по курсу доллара на лето

В последние недели курс доллара то бил новые минимальные отметки за многие годы, то показывал рост. После снижения Банком России ключевой ставки до 11% 26 мая рубль начал снижаться к доллару. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, почему падала и росла стоимость доллара, что будет с курсом американской нацвалюты к рублю этим летом.

Согласно данным торгов на Московской бирже, после исторического падения рубля 10 марта до 121 рубля к апрелю российская нацвалюта укрепилась к 80 рублям за доллар. Однако 25 мая американская денежная единица стоила ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года. Тренд укрепления закончился мощным отскоком: курс доллара прибавил 5,85 рубля, то есть почти 10%, достигнув отметки 65,1 рубля на торгах 26 мая. Подорожание было спровоцировано резким смягчением денежной политики ЦБ, а также, как говорят инсайдеры, согласованными интервенциями ряда банков против рубля с целью препятствовать его дальнейшему укреплению, рассказал вице-президент компании «Золотой монетный дом», эксперт финансовых рынков Алексей Вязовский.

Причины «ралли» доллара с марта

После того как буквально три-четыре месяца назад доллар достигал отметки 120–140 рублей, не так давно произошло резкое падение американской нацвалюты вниз вплоть до 56 рублей, напомнил финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский.

В апреле-мае курс активно укреплялся, однако сейчас нельзя с точностью сказать, что на протяжение всего лета он продолжит это делать: для анализа стоит рассмотреть причины, добавил эксперт. По его словам, вероятнее всего, такое «ралли» произошло из-за ограничений для граждан РФ на поездки за границу, а также из-за резкого сокращения импорта и, как следствие, снижения его показателей.

Алексей Вязовский считает, что цена доллара стала повышаться в том числе из-за того, что Центробанк увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 дней, что позволит им придерживать валютную выручку, значительную часть которой уже продали по неблагоприятному валютному курсу. Все эти меры развернули тренд укрепления рубля, и после отскока курс стабилизировался в диапазоне 61–64 рубля за доллар, полагает эксперт.

Прогнозы по курсу доллара

Стабилизация курса рубля, скорее всего, продлится до следующего заседания Банка России, запланированного на 10 июня, на котором будет принято решение о дальнейшем серьезном смягчении денежной политики, полагает Алексей Вязовский. После этого решения в условиях относительно стабильных сырьевых цен рубль продолжит тренд ослабления и доллар будет стоить минимум 75 рублей к концу лета, считает эксперт.

По словам Яна Марчинского, есть причины активной стабилизации рубля уже этим летом: примерный диапазон составляет от 55 до 65 рублей за доллар. Кроме того, уже с сентября российская нацвалюта начнет активно ослабевать, даже если новые санкции не будут вводиться, предположил он.

«Я, как и большинство аналитиков, считаю, что сейчас ситуация крайне нестабильна, она может измениться буквально в считаные часы», — сказал инвестор, добавив, что поэтому не советует покупать или продавать иностранную валюту разом на большую сумму.

Финансовый эксперт полагает, что 10 июня регулятор в очередной раз смягчит монетарную политику, что является одним из факторов того, что на рубль будет оказано давление.

При этом эксперт по финансовой грамотности, инвестор Денис Ивлев считает, что летом 2022 года, вероятнее всего, нас ожидает снижение курса доллара примерно до 60 рублей.

Среди причин такого снижения он указал на то, что в июне заканчиваются сроки многих вкладов под 20% годовых, поэтому снова будет большой приток рубля в России и деньги нужно будет где-то размешать. Кроме того, из-за антироссийских санкций экспорт и в большей степени импорт значительно снижаются, что уменьшат количество долларов в стране. Запасы компаний заканчиваются, а новые рынки и направления (в основном восточное) нужно развивать, отметил он. Кроме того, российской экономике, по его словам, сейчас выгодны сильный рубль и слабый доллар, чтобы поддержать ее восстановление и активность. Экспортные компании меньше зарабатывают из-за слабого доллара, но импортные запчасти и товары становятся дешевле, что важнее в период перестройки экономики, пояснил он.

Постепенное снижение ограничений по движению капиталов в России направлено на поддержку экономики в трудный период, и для этого РФ готова пожертвовать временным снижением доходов, полагает он.

Однако оптимальная для России стоимость доллара — 73 рубля. Под эту цифру рассчитывался бюджет, сказал эксперт по финансовой грамотности. Поэтому осенью и ближе к концу года стоит ожидать роста курса даже выше этих значений, так как ограничения капиталов придется снимать, заключил он.

Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук отметил, что снижение курса доллара к рублю в основном связано с избыточным предложением иностранной валюты на рынке. Если этот дисбаланс сохранится, прогнозировать ослабление курса рубля на летний период не приходится. Кроме того, последнее решение ЦБ по снижению ключевой ставки оказало минимальное влияние на курс рубля. В течение лета ожидается массовое закрытие рублевых вкладов с повышенными ставками на уровне 20% после подъема регулятором в феврале базовой ставки до 20% в период введения новых санкций и перетока денежной массы на валютный рынок.

«В летние месяцы курс рубля стабилизируется в диапазоне 55–65 за доллар при сохранении повышенной волатильности внутри месяца, а с начала осени рубль будет ослабевать без введения новых санкций. Мы не ожидаем ближайшего существенного обесценивания рубля», — заключил доцент.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин также считает, что в июне произойдет существенный отток с рублевых вкладов из-за падения ставок и предстоящего ухода депозитных денег на валютный и фондовый рынки, что поддержит курс доллара. Однако с июля ситуация опять стабилизируется и курс доллара продолжит тонуть, отметил он.

Макроэкономист предположил, что по текущей технической картине курс доллара сместится в июле в район 45–50 рублей, при этом равновесие платежного баланса останется внизу, в районе 20–30 рублей. После этого произойдет очередной отскок, который окажется еще сильнее, чем майский, — +20%, считает Антон Прокудин.

По словам руководителя направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Романа Чечушкова, на краткосрочном горизонте трех-шести месяцев внутренние факторы, такие как действия ЦБ и возрастающий объем импорта, будут оказывать более значимое влияние на курс рубля.

Согласно оценке банка, в случае в том числе сохранения текущей сырьевой конъюнктуры рынка курс доллара будет постепенно расти в течение лета, периодически корректируясь в периоды налоговых выплат.

«Мы прогнозируем курс доллара в диапазоне 70–80 рублей к концу августа. При изменении факторов в негативную сторону рубль может ослабеть до 85–95 за доллар», — сказал Чечушков.

Как повлияют цены на нефть на курс доллара

Алексей Вязовский не исключил, что цены на нефть, которые в последние недели демонстрировали склонность к росту на опасениях введения против России нефтяного эмбарго, сумеют развить новый восходящий тренд. Это может быть также спровоцировано ростом напряженности на Ближнем Востоке или упрямством ОПЕК в вопросах наращивания добычи в условиях, когда РФ сокращает поставки углеводородов в Евросоюз, отметил он.

«В этом случае, как показывает практика, рост нефтяных цен на начальном этапе с лихвой компенсирует российским экспортерам потери в объемах и общий эффект для торгового баланса может получиться положительным. Это может оказать дополнительную поддержку рублю. Но в любом случае мы не ждали бы новых попыток курса рубля уйти заметно ниже 60 за доллар», — предположил президент «Золотого монетного дома».