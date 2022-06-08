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Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8

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Фото: commons.wikimedia.org
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Средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в районе Снегиревки и Белой Криницы Николаевской области. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что было также сбито 11 украинских беспилотников в Донецке, Рубцах, Лозовом, Краснореченском, Коровьем Яре, Пески-Радьковском Донецкой Народной Республики, а также в Изюме, Дергачах Харьковской области, Чернобаевке Херсонской области.

Кроме того, сообщается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова был нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ.

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Двумя днями ранее средства ПВО сбили украинский Миг-29 в районе Славянска и 13 беспилотников в районе ставки ДНР, а также в Харьковской Запорожской области. 4 июня в районе Одессы ВС РФ сбили самолет военно-транспортной авиации ВСУ, доставлявший вооружение и боеприпасы. Сообщалось также об уничтоженных за сутки 17 беспилотниках.

1 июня над Херсоном комплекс ПВО С-300 сбил беспилотник «Байрактар». Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, тем самым нанося удары по мирному населению в Херсонской области.

27 мая в Минобороны отчитались о сбитом под Одессой украинском истребителе МиГ-29.

Всего, по данным Минобороны на 8 июня, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотников, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок РСЗО, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов ВСУ. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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