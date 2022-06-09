Карта спецоперации на Украине 9 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 июня можно в материале «Известий».

В четверг, 9 июня, штаб ДНР территориальной обороны объявил о начале боев за город Славянск. Там также сообщили, что при поддержке союзников в республике уже установлен контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за сутки в общей сложности было уничтожено более 300 националистов, пять танков, две установки «Град», ЗРК «Оса-АКМ». Также сбит украинский самолет Су-25 и 13 беспилотников.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».