Опубликована карта проезда в Крым через республики Донбасса и Украину

«Известия» подготовили карту с маршрутом проезда из Москвы в Крым по материку.

Накануне, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и полуостровом. Это стало возможным благодаря освобождению населенных пунктов ДНР, ЛНР и областей Украины — путь лежит через эти территории.

Теперь из российской столицы можно будет добраться на южный берег Крыма таким образом: по трассе М4 «Дон» до Ростова-на-Дону, через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Херсонскую область. Расстояние от Москвы до Ялты — 1813 км. Такой маршрут выгоден тем, кто планирует ехать на север Крыма или на западное побережье.

Альтернативный план поездки — через столицы республик Донбасса — Луганск и Донецк.

Привычный маршрут пролегает через Краснодарский край и Крымский мост. Расстояние до Ялты — 1860 км. Этот путь останется более коротким для путешествующих на восточное побережье — в Керчь и Феодосию. Также на данный момент из-за временного ограничения полетов в Крым отправится больше поездов.

В Крыму за этот курортный сезон планируют принять не менее 6 млн туристов. Во сколько обойдется отпуск семье с ребенком в 2022 году — в материале «Известий».

За ходом спецоперации России по защите жителей Донбасса следите в нашей онлайн-трансляции и на телеканале «Известия».