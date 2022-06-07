Карта спецоперации на Украине 7 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 июня можно в материале «Известий».

По данным Минобороны РФ на 7 июня, за минувшие сутки в общей сложности было уничтожено более 570 националистов, девять танков, пять установок «Град», 12 беспилотников, а также переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3.

Кроме того, посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что жилая городская застройка в Северодонецке полностью освобождена и зачищена от украинских формирований. Он добавил, что националисты «выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на [химическое предприятие] «Азот».

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».