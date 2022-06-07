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Посол ЛНР рассказал об освобождении городской застройки Северодонецка от ВСУ

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Жилая городская застройка в Северодонецке освобождена и зачищена от украинских формирований. Об этом 6 июня сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
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«C мест сообщают, что в Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на «Азот». Замечены также и за «Азотом», на очистных сооружениях и на Лесной Даче», — написал он.

По словам дипломата, на окраинах Северодонецка — Сиротино — «серая зона», то есть над территорией нет устойчивого контроля одной из сторон.

Мирошник уточнил, что Метелкино почти полностью контролируется союзными войсками — от центра и до восточной окраины.

При этом в аэропорту Северодонецк закрепились украинские формирования.

«Они заняли ряд зданий и из артиллерии бьют в восточную сторону. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского», — уточнил дипломат, добавив, что серьезные бои начались также в Приволье.

28 мая сообщалось, что Северодонецк взят под контроль добровольцами из Чечни. До этого, 27 мая, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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