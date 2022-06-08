Карта спецоперации на Украине 8 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 июня можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 8 июня, украинская группировка продолжает нести значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Так, за сутки в обшей сложности было уничтожено более 780 националистов, 14 танков, 9 установок «Град», 2 батареи реактивных систем залпового огня «Ураган».

Кроме того, сбиты два самолета МиГ-29, вертолет Ми-8 и 11 беспилотников. Также российские ПВО перехватили три ракеты «Точка-У» и пять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в Херсонской области.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».