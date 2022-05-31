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Опубликована программа мероприятий на День России 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В воскресенье, 12 июня 2022 года, отмечается День России. 13 июня, понедельник, будет выходным.

Граждан традиционно поздравляет президент. Владимир Путин выступает с обращением, а также вручает государственные награды. Речь российского лидера будет опубликована на телеканале и сайте «Известий».

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Нередко россияне проводят этот летний праздник на даче. Некоторые, пользуясь случаем, едут на несколько дней на море. Те, кто остаются в городе, смогут посетить выставки, концерты, народные гулянья, посмотреть салют.

В Москве, в консерватории имени Чайковского, состоятся выступления «Рожденные Россией». Будет исполнен концерт П.И. Чайковского № 1 для фортепиано с оркестром. В Доме музыки сыграют юные виртуозы. В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла представит программу ансамбль тростевых инструментов. В Музее Пушкина прозвучат «Времена года» Вивальди.

В Дарвиновском музее — экспозиция «Диалоги животных: в мире запахов». В Музее Победы — выставка «Век пионерии». В Саду культуры и отдыха им. Баумана покажут работы импрессиониста Клода Моне. В Третьяковке — композиции графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой.

Открытыми для москвичей и гостей города будут парки, там организуют мероприятия, в том числе мастер-классы для детей. Любители активного отдыха смогут взять напрокат велосипеды. Доступны поездки на пароходе по Москве-реке. На Пушкинской площади, как ожидается. после ребрендинга под новым названием откроется McDonald’s.

В храмах столицы и других городов России — службы по случаю праздника Святой Троицы, который также выпадает на 12 июня.

Как правило, в этот день запускают фейерверки. Салют начинается обычно в 22:00 на Красной площади.

Более детальная программа мероприятий на День России будет опубликована на нашем сайте дополнительно. Полный список праздников лета 2022 года — в подборке «Известий».

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