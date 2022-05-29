От дачи в плечо: какие травмы можно получить на садовом участке

Дачный сезон выгоняет из городских квартир даже самых тяжелых на подъем домоседов. По статистике, у половины россиян есть приусадебные участки, а большинство тех, кто не располагает своей землей, мечтают ее приобрести. Почему люди получают удовольствие от садовых работ и какие опасности таит в себе размеренная дачная жизнь, выясняли «Известия».

Возраст для огурцов

Молодые россияне рассматривают дачу в качестве площадки для развлечений. Обзавестись земельным наделом, чтобы вырастить свои огурцы и петрушку, чаще всего стремятся люди зрелых лет. Психологи находят этому свое объяснение.

— После определенного возраста всё меньше хочется кому-то что-то доказывать, зато появляется стремление созерцать и создавать. В человеке с годами увеличивается количество нерастраченной любви и потребность в проявлении заботы. Сад и огород очень хорошо помогают в этом. К тому же в отличие от людей цветы и огурцы не спорят, не кричат и не предъявляют претензий , — рассуждает практикующий психолог Ольга Елисеева.

Эксперт подчеркивает, что в городской суете и делах время бежит быстро, а в контакте с природой оно словно замедляется и способствует созерцанию.

— Посадить садово-огородные культуры — это целое искусство. Замечательно, когда на твоих глазах из маленького семечка вырастает настоящий огурец или красивый цветок. Связь с землей дает еще и хорошую возможность в «заземлении». Природа — это нечто совершенное, это ресурс , — продолжает Ольга Елисеева.

От дачи в плечо Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Врачи полагают, что загородный отдых с посильной нагрузкой благотворно сказывается на здоровье человека. Однако в погоне за урожаем нельзя забывать о том, что всё хорошо в меру. И, конечно, стоит подумать, от каких опасностей надо защитить себя заранее.

Источником неприятностей для любителей загородного отдыха может стать даже обычный газон, который считается предметом гордости каждого уважающего себя дачника. Особое внимание владельцы участков уделяют стрижке полянок. Но, например, больным поллинозом надо держаться подальше от газонокосилки.

— Косить газон лучше поручать людям, у которых нет аллергии. Если всё же приходится заниматься этим самому, то необходимо делать это в защитных очках и респираторе с уровнем защиты не ниже ffp2. После того как газон скошен, необходимо включить его полив, так как в воздухе продолжают летать пыльца и микроскопические капельки сока растений, содержащие большое количество аллергенов , — отмечает врач-аллерголог Константин Блашенцев.

Ребенка, страдающего аллергией, специалист советует на время стрижки и полива газона оставить в доме с закрытыми окнами.

От дачи в плечо Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— На случай аллергических реакций на даче следует держать под рукой антигистаминные препараты, сорбенты, гормоны, а в некоторых случаях и адреналин, который поможет людям, страдающим аллергией на яд перепончатокрылых насекомых (пчел, ос, шмелей и шершней) , — говорит аллерголог.

Осторожно, столбняк

Индивидуальная аптечка для дачи — необходимая вещь вне зависимости от возраста человека. По мнению врача общей практики, обладателя статуса «Московский врач» Дениса Прокофьева, не бывает универсальных аптечек, потому что в каждой семье есть люди с определенными заболеваниями, требующие индивидуального подхода. Однако есть набор средств, без которых не обойтись любому дачнику.

— Прежде всего мы должны позаботиться о скорой помощи при порезах, травмах и ссадинах. С целью предотвратить развитие столбняка и бактериальной инфекции важно иметь под рукой антисептики (лучше всего — с содержанием йода). Остановить кровотечение поможет гемостатическая губка, а клей тканевой БФ незаменим при серьезных рассечениях кожи. В достаточном количестве должны быть бинты, а также стерильные салфетки, обработанные специальным антисептиком. Обязательно кладем в аптечку антигистаминные препараты, спазмолитики против головной боли, жаропонижающие лекарства. Для улучшения пищеварения, на случай если жарится шашлык, пригодятся препараты с ферментами. Обязателен набор для купирования гипертонических кризов и приступов стенокардии , — рассказывает Денис Прокофьев.

— У моих пациентов, которые уезжают на лето далеко, в аптечке есть даже сыворотка против укуса гадюки. Дачник должен быть готов ко всему и максимально себя обезопасить, — предостерегает Денис Прокофьев.

Один из самых коварных недугов, которого стоит опасаться на природе, — столбняк. Оказывается, подхватить его можно, даже если заботиться об удобрении почвы, о чем стоит знать тем, кто регулярно использует навоз .

От дачи в плечо Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Это острое инфекционное заболевание характеризуется контактным механизмом передачи возбудителя. Основные клинические проявления — мышечный спазм, гипертонус, возникновение судорог. Источник возбудителя — жвачные животные, например коровы и козы. Перенос происходит за счет попадания в почву с испражнениями споры столбнячной палочки, — добавляет Денис Прокофьев.

По словам эксперта, столбнячная палочка длительно сохраняется в почве. Чтобы подхватить инфекцию, во время сельхозработ достаточно порезаться и вовремя не обработать грязную рану.

— К сожалению, восприимчивость к столбняку высока, а иммунитет после заражения не формируется. При столбняке идет выработка токсина, который влияет на нервную систему и подавляет медиаторы, передающие нервный импульс. При нарушении передачи этого импульса возникает большое количество неконтролируемых сокращений, которое приводит к судорожному припадку, мышечной напряженности. Самая критическая ситуация — смертельный исход, который возникает из-за спазма сердечной мышцы, асфиксии или других моментов, — предостерегает врач.

По словам эксперта, инкубационный период столбняка длится от одного дня до 30 суток. Чтобы вовремя принять меры и спасти жизнь, врач советует обращать внимание на первые симптомы заболевания. Так, появляется тоническое напряжение жевательных мышц — сначала затрудняется открывание рта, а потом становится невозможно даже разомкнуть зубы. Нарастающий мышечный тонус распространяется на мимические мышцы, спазм искажает лицо в виде застывшей улыбки. У человека появляется гипертонус затылка, спины, живота, различных отделов верхних и нижних конечностей. Становится невозможно двигать руками и ногами. Подобно ситуации с бешенством возникает боязнь света, звука, прикосновений и даже дуновения ветра. Рану необходимо обколоть противостолбнячной сывороткой — сделать это могут даже в травмпункте. Но если есть спазмы, то человека надо госпитализировать в отделение интенсивной терапии, где проводится дезинтоксикация организма.

От дачи в плечо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Надо уделять внимание и профилактике заболевания. Вакцина против столбняка делается детям начиная с трех месяцев, трехкратно, с интервалом в полтора месяца. Ревакцинация сначала проводится каждые два года, затем — в девять и 16 лет, потом каждые 10 лет вплоть до 56-летнего возраста. Это эффективный способ спасти себе жизнь, — разъясняет врач.

Проблемы с продовольствием

Проблемы со здоровьем подстерегают тех, кто не соблюдает правила гигиены и не придает значения качеству продуктов. Не каждая дача оборудована холодильником, поэтому во избежание отравления врачи рекомендуют соблюдать правила хранения еды.

— Возьмите с собой крупы и макароны. Храните эти продукты в темном прохладном месте. Срок годности такого сухпайка более года. Если у вас остались запасы круп и макарон с прошлого года, проверьте, цела ли упаковка, нет ли в продуктах плесени и мышиного помета, — уточняет диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

Врач советует соблюдать осторожность со свежим мясом: его количество надо рассчитывать так, чтобы сразу приготовить и съесть. Если такой возможности нет, то пригодится тушенка. Диетолог напоминает об источниках растительного белка — бобовые отлично хранятся в сухом виде и служат прекрасным дополнением к блюдам.

От дачи в плечо Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Если на даче хранятся овощные заготовки, обязательно проверяйте их качество. Обратите внимание на крышку. Появление плесени на ней или на содержимом банки, ржавчина или вздутие крышки свидетельствуют о том, что употреблять в пищу этот продукт нельзя. Следите за рассолом. Если он стал мутным — закатка испортилась , — добавляет Хачирова.

Диетолог-кардиолог советует брать с собой стерилизованное молоко в специальной упаковке — у него большой срок годности, да и хранится оно при комнатной температуре. Рассольные или твердые сорта сыра можно долго держать в прохладном месте.

Готовить горячую пищу врач советует строго на один раз. Готовая еда не простоит в тепле и суток, а значит, может служить источником пищевого отравления.

Трудовые резервы

Тут колет, там тянет, здесь болит — с такими жалобами дачники обращаются к врачам после нескольких дней ударного труда на грядках.

— Если человек зимой и весной вел размеренный, тихий образ жизни, а потом выехал на дачу и взялся за посевные работы, то на организм ложится большая нагрузка. Мы называем ее пиковой. Зачастую организм не справляется. Поэтому мы рекомендуем, чтобы все дачные работы выполнялись планово, с постепенным увеличением нагрузки, а не по принципу «Быстрее! Выше! Сильнее!» — поясняет невролог, остеопат, главный врач клиники «Институт остеопатии Мохова» Владимир Белаш.

От дачи в плечо Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Если дачнику предстоит копать участок, сажать или полоть, то утром лучше сделать небольшую разминку.

— Упражнения на растяжение приведут организм в тонус, и он лучше будет сопротивляться нагрузке. Не стоит работать поздно вечером, когда человек устал, а также в первое время после приема пищи. На период интенсивной работы нужно постараться избегать приема алкоголя, потому что это провоцирующий фактор для всей сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться некоторые заболевания , — предостерегает эксперт.

Летом Владимир Белаш советует заниматься садово-огородными работами до 11 часов и после 16. Время максимальной солнечной активности лучше посвятить делам в доме или мелким повседневным работам в тенистой части сада.

— В жаркие солнечные дни и при изрядной физической нагрузке обязательно соблюдайте жидкостный режим: пейте обычную воду в нужных количествах. Потеря жидкости может стать причиной сгущения крови, а также вызвать нежелательную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Это чревато подъемом артериального давления и риском дестабилизации ишемической болезни сердца, — предостерегает врач.

По словам невролога, при некоторых видах работ, например прополке и сборе ягод, лучше использовать небольшую скамеечку, чтобы поясница не перенапрягалась и мышцы не находились в постоянном напряжении.

— Если предстоит поднимать тяжести, то нужно это делать с прямой спиной: присели, подняли и перенесли. Следует избегать формирования дуги, когда человек наклоняется и из такого положения поднимает груз. Это может привести к повреждению связок и межпозвоночного диска, — продолжает остеопат.

От дачи в плечо Фото: ТАСС/Егор Алеев

Врач советует обязательно использовать для работы инвентарь, который подходит по росту. Если человек высокий, а лопата маленькая, то ему приходится низко наклоняться, и тогда нагрузка на поясницу увеличивается. Дачник невысокого роста, напротив, «подстраивается» под лопату с длинным черенком — наклоняется в сторону и тоже перенапрягает себя.

— Пожилым людям советую через каждые полтора-два часа делать промежутки — полежать или присесть. Можно в эти паузы потянуться вверх одной рукой, а потом другой, чтобы позволить отдохнуть опорно-двигательному аппарату. К вечеру, после работы, можно поделать легкие упражнения на растяжку либо посетить баню, но без фанатизма — небольшое тепло расслабит мышцы , — разъясняет Владимир Белаш.