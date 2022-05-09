Садово-ягодные споры: что нужно знать членам СНТ

В мае россияне открывают очередной дачный сезон. Многие отправятся в дома, расположенные на территориях СНТ, — садовых некоммерческих товариществ, деятельность которых регулируется в России отдельным законом и множеством дополнительных правовых актов. К началу сезона «Известия» поговорили с юристами о том, как защитить свои права в спорах с соседями и правлением, что необходимо знать о возможной ответственности для рядовых участников и председателей и за какие нарушения их могут ждать самые большие штрафы.

Весь спектр законов

Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) — это добровольное объединение собственников садовых земельных участков , а также граждан, желающих приобрести такие участки, образованное для того, чтобы совместно распоряжаться имуществом общего пользования (например, дорогами или общей скважиной).

На федеральном уровне деятельность любого СНТ регулируется профильным законом .

Кроме того, у каждого СНТ должен быть собственный устав, принятый с учетом требований федерального закона , рассказывает «Известиям» адвокат, председатель национальной ассоциации «Комплаенс» и член экспертного совета комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Владимир Балакин.

— Для защиты своих прав как участника товарищества прежде всего необходимо знать устав вашего СНТ и федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества № 217 ФЗ . Также стоит ознакомиться с нормами Земельного кодекса РФ и ч. 1 Гражданского кодекса РФ, — перечисляет он.

В некоторых случаях на собрании членов СНТ также может быть принята должностная инструкция для председателя , которая может содержать конкретные обязанности и права, добавляет он. Составляют такую инструкцию на общем собрании.

Дополнительно желательно «иметь представление о положениях Гражданского кодекса РФ», отмечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук Оксана Васильева.

— Хоть садоводство — это преимущественно гражданско-правовая деятельность, знать об Уголовном кодексе и о Кодексе об административных правонарушениях все-таки стоит, ведь в них указывается наказание за нарушения, — поясняет она.

Иногда дополнительные ограничения и ответственность за их нарушение также могут быть установлены региональными правовыми актами , обращает внимание собеседница издания.

— Например, КоАП Москвы установлен штраф за загрязнение вод в границах природного комплекса города для юридических лиц в размере 250 тыс. рублей, — приводит пример сооснователь компании по управлению многоквартирными домами Butler Борис Голиков.

Специфические вопросы, касающиеся пользования землей или доступа к расположенным поблизости или на территории СНТ водоемам, регулируются законами «О недрах», Водным кодексом РФ, а создание товарищества собственников недвижимости (ТСН) регулирует закон «О некоммерческих организациях», перечисляет он.

Штрафные санкции

Хотя СНТ является организацией добровольной и некоммерческой, это юридическое лицо, которое подлежит ответственности в случае нарушений . Речь в этих случаях, как правило, идет о нарушениях, допущенных в отношении общего имущества, говорит Владимир Балакин.

— К примеру, СНТ могут оштрафовать за отсутствие лицензии на коллективную скважину. Штрафы по ст. 7.3 КоАП на должностных лиц составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, — рассказывает он.

Собственники домов за такие нарушения непосредственной ответственности за это не несут, обращает внимание Александр Спиридонов.

— У самого дачника нет никаких забот, кроме финансовых, — поясняет собеседник издания. — Ведь, будучи членом товарищества, он должен участвовать в расходах СНТ, в том числе на получение лицензии на скважину, на установку водосчетчиков или на уплату административных штрафов.

В некоторых случаях « решением общего собрания учредителей СНТ» ответственность может быть возложена на другое лицо, но чаще всего ответственность несет председатель, отмечает Оксана Васильева.

При этом сумма штрафа может сильно варьироваться от того, как он сформулирован и на кого наложен . Так, например, если председателю за отсутствие лицензии на скважину нужно будет заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, то штраф за то же нарушение, выписанный собственно на СНТ, будет значительно больше и может составить около 800 тыс. рублей.

При этом выплачиваться такой штраф будет из взносов, которые сделают члены СНТ, — то есть сумма всё равно распределиться между ними .

Сам председатель не имеет права взимать с членов товарищества штрафы — делать это могут только уполномоченные представители власти . Исключение составляют только пени, начисленные за неуплату взносов. Если взносы не выплачивались в течение двух месяцев и более, председатель вправе ходатайствовать об исключении собственника-должника на общем собрании , говорит Борис Голиков.

Финансовые вопросы и нецелевые траты

Сам председатель, по сути, является представителем СНТ и интересов его участников в любых коммуникациях с представителями власти, органами местного самоуправления или другими сторонами .

Он также имеет полный контроль над финансовой стороной деятельности СНТ. Например, без доверенности он может нанимать сотрудников, заключать сделки, открывать и закрывать принадлежащие товариществу счета, а также оформлять доверенности от своего имени. Кроме того, если собственники какого-то из участков нарушают устав или закон, он имеет право «применять к ним меры воздействия», говорят опрошенные изданием юристы.

Члены СНТ, в свою очередь, обязаны вносить членские и целевые взносы, исполнять решения, принятые председателем и правлением СНТ, и не должны нарушать права других членов товарищества.

Для самого члена СНТ ответственность может наступить только в случае, если он на своем участке совершает действия, подпадающие под нарушения закона , говорит Александр Спиридонов.

Садово-ягодные споры 3 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Это, например, хищение электроэнергии и иных ресурсов, нецелевое использование земли, самоуправство и др., — отмечает он.

При этом они имеют право участвовать в управлении делами СНТ, знакомиться с информацией о деятельности товарищества , получать копии внутренних документов , а все решения, которые касаются финансов, должны сначала быть одобрены на общем собрании.

— Важно, что к полномочиям правления СНТ относится составление приходно-расходных смет (их срок может быть любой — месяц, полгода, год), и они в обязательном порядке должны быть утверждены на общем собрании. Без согласования финансовые вопросы и нецелевые траты правления и председателя СНТ недопустимы, это является нарушением, — объясняет Владимир Балакин.

При этом решение общего собрания членов СНТ, правления или председателя товарищества может быть признано судом недействительным, если были нарушены требования закона . Например, если при принятии решения не соблюдался порядок о проведении такого голосования или заседания; если председательствующую роль выполнял человек, не имеющий необходимых полномочий, а также в случае если с нарушениями велся протокол.

Принятое решение будет оказаться недействительным и без решения суда , если вопрос изначально не был включен в повестку дня (исключение составляют ситуации, когда в голосовании приняли участие все члены СНТ), если не был набран необходимый кворум или если вопрос в целом не относился к компетенции собрания.

Не пожар, так нарушение тишины

Наиболее распространенные нарушения, с которыми сталкиваются СНТ, условно можно поделить на несколько категорий , обращают внимание эксперты.

Так, в случае с нарушениями в сфере природопользования речь чаще всего идет о незаконных свалках. Это одно из самых «дорогих» нарушений — оно может повлечь наложение штрафа на СНТ в размере от 100 до 250 тыс. рублей, а также приостановление деятельности товарищества. Нередко в СНТ не соблюдают правила водопользования (может повлечь штрафа на СНТ в размере от 80 до 100 тыс. рублей, а также приостановление деятельности (ст. 8.14. КоАП РФ), перечисляет Борис Голиков.

Нарушения требований пожарной безопасности могут повлечь наложение штрафа на СНТ в размере 150 до 200 тыс. рублей (ст. 20.4. КоАП РФ). «А вот если на территории не был установлен специальный противопожарный режим или нарушение правил безопасности привело к нанесению вреда имуществу или здоровью людей, санкции будут более серьезными», — подчеркивает собеседник издания.

Еще одна распространенная категория — это нарушения при управлении СНТ, но штрафы здесь ниже и накладывают их в основном на председателя . Например, предоставление недостоверных сведений или несвоевременное предоставление сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ может повлечь для председателя штраф в размере до 50 тыс. рублей, а несвоевременно поданная и вовсе неподанная налоговая, бухгалтерская, статистическая отчетность в самых серьезных случаях будет означать штраф для председателя от 10 до 20 тыс. рублей и для СНТ в размере от 20 до 70 тыс. рублей (ст. 13.19 КоАП РФ).

Среди других наиболее распространенных нарушений — в том числе незаконный захват членом СНТ общего имущества или части территории другого члена СНТ, невыплата взносов, нарушение закона о тишине; захламление участка или его нецелевое использование, а также разведение животных с неприятным запахом, технические нарушения при строительстве , перечисляет Оксана Васильева.

Протокольный момент

Если кто-то из участников СНТ не согласен с действиями председателя или подозревает его в злоупотреблении своей властью, возможная ответственность будет зависеть от конкретных совершенных им действий и их последствий, говорит Борис Голиков .

— Если был причинен имущественный вред, для председателя может наступить гражданская ответственность. В некоторых случаях (например, если речь идет о растрате средств СНТ или их хищении) действия лиц могут быть квалифицированы в рамках уголовного производства как мошенничество или самоуправство, — объясняет он.

В первую очередь в случае возникновения разногласий необходимо попробовать решить вопрос мирным путем. Если сделать это не удастся, стоит поднять вопрос на общем собрании членов СНТ и «добиваться нужного решения» , рекомендует Оксана Васильева.

Одним из аргументов в таких спорах может быть устав садового некоммерческого товарищества, который нередко содержит подробный список обязанностей и прав председателя.

— Если действия председателя противоречат этим нормативным документам, члены товарищества могут подать индивидуальную или коллективную жалобу в прокуратуру или в суд. Конечно, перед обращением нужно попытаться решить проблему и договориться о ее устранении на общем собрании, — говорит собеседница издания.

Если был причинен имущественный вред, необходимо обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, а при наличии признаков правонарушения или преступления можно обратиться в прокуратуру и полицию.

Подготовиться к таким спорам лучше заранее , рекомендует Владимир Балакин. Так, чтобы обжаловать претензии и нарушения в надзорных или судебных органах, если дело не решится миром, обращение к председателю по спорному вопросу лучше направить в письменной форме.

— Не забывайте, что все досудебные разбирательства лучше фиксировать: протоколы общего собрания, записи переговоров, свидетели. Это поможет доказать факт нарушения в прокуратуре или суде, — резюмирует он.