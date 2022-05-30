Какие праздники ждут россиян летом 2022 года

Дни, посвященные воспоминаниям о священных событиях, очень важны для верующих людей. В церковном календаре их немало.

«Известия» напоминают даты больших праздников лета 2022 года: православных и народных, государственного, мусульманского.

2 июня — Вознесение Господне. Верующие вспоминают историю о том, как Иисус на 40-й день после Светлого Воскресенья вознесся на небеса.

11 июня — Троицкая родительская суббота. Совершается поминовение всех усопших христиан: близких и незнакомых. В том числе тех, кто перед смертью не успел покаяться, скоропостижно скончался, не был погребен.

12 июня — Святая Троица, подчеркивающая триединство Господа: Отца, Сына, Святого Духа.

12 июня — День России, государственный праздник по случаю провозглашения суверенитета РСФСР в 1990 году.

20 июня — 11 июля — Петров пост, в честь первоверховных апостолов: Петра — одного из ближайших учеников Иисуса Христа, а также проповедника Павла.

В указанный период считается важным очистить помыслы, духовно вырасти. Самоограничения в пище: мясо, молочные продукты, яйца. Самые строгие дни — среда и пятница, положено сухоядение (фрукты, овощи, орехи).

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи, крестителя Господня.

8 июля — день супругов Петра и Февронии, известный в России как День семьи, любви и верности.

9–13 июля — Курбан-байрам. Праздник напоминает мусульманам о преданности человека Богу, его милосердии.

В основе лежит история пророка Ибрагима. Согласно Корану, он, невзирая на душевные терзания, был вынужден умертвить близкого человека. Аллах заменил человеческую жертву на барана. Так было пройдено испытание веры.

12 июля — день памяти святых апостолов Петра и Павла, казненных за православие.

2 августа — день памяти пророка Ильи. Ветхозаветный святой нес веру, совершал чудеса, в том числе воскрешения.

14 августа — Медовый Спас. Установлен по случаю знамений от икон Спасителя и Пресвятой Богородицы во время сражений князя Андрея Боголюбского.

14 августа — 27 августа — Успенский пост, который готовит прихожан к Успению Божией Матери.

Разрешается есть вареную растительную пищу с добавлением масла: супы, каши, картофель, тушеные овощи, хлеб. Рыбу — только на Преображение.

19 августа — Преображение Господне. Посвящено чудесному появлению Иисуса во время молитвы на горе Фавор перед тремя апостолами. В народе в этот день — Яблочный Спас.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, напоминающее о кончине Божией Матери.

29 августа — Ореховый Спас. Наши предки считали, что к этому времени созревают лестные орехи. Завершается уборка хлеба.