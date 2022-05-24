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Когда отмечается Вознесение Господне в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Праздник Вознесения Господня — один из 12 важнейших христианских праздников. Он переходящий, так как дата напрямую зависит от даты Пасхи.

Верующие вспоминают окончание земного пути Христа и вознесение Его на небеса. В Евангелии рассказывается, как Иисус привел своих учеников на гору в пригороде Иерусалима. Поднял руки, благословил их и стал подниматься в небо. Произошло чудо на 40-й день после Светлого Воскресения.

История лежит в основе одной из наиболее распространенных поминальных традиций России — чтить память усопшего родственника на 40-й день. Считается, что в этот период душа навсегда возносится в небеса.

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В 2022 году у православных Вознесение выпадает на четверг, 2 июня, у католиков — на 26 мая.

В храмах службы начинаются накануне всенощным бдением, утром служится литургия.

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По народным поверьям, Иисус ходит по улицам в образе нищего и просит милостыню. Поэтому считается, что в праздник нужно проявить щедрость к просящим. По этой же причине нельзя выбрасывать мусор и плевать на дорогу.

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Нет никаких постов, поэтому разрешено вкушать всякую пищу и немного вина.

В день Господнего Вознесения следует отложить тяжелую домашнюю работу, шитье, рукоделие.

Нельзя ругаться, сквернословить, осуждать или обсуждать других людей.

Также 2 июня 2022 года в православных храмах не будут проводить обряды венчания.

По народным приметам, в Вознесение весна окончательно переходит в лето, соловьи поют громче обычного. Наши предки верили: если удавалось поймать птичку, счастье не покинет весь год

В Вознесение поминают своих предков, ходят на кладбище, убирают могилы. Такая возможность будет еще 11 июня, на Троицкую родительскую субботу.

Троица в 2022 году — 12 июня, совпадает с государственным праздником — Днем России. Граждане получат три выходных: 11, 12 и 13 июня.

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