С Вознесением Господним: красивые открытки и картинки, поздравления в прозе

В начале июня православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из 12 важнейших праздников церковного календаря. Он установлен в память о последней земной встрече Иисуса Христа с апостолами. «Известия» подготовили красивые открытки и теплые поздравления к этому знаменательному дню.

Какой праздник у православных сегодня, 13 июня

Вознесение Господне — это двунадесятый праздник с плавающей датой. Его отмечают ежегодно на 40-й день после Пасхи. В 2024 году торжество приходится на четверг, 13 июня.

События Вознесения описаны в Евангелиях от Луки и Марка, а также в Деяниях святых апостолов. По преданию, после Воскресения Иисус еще не раз являлся своим ближайшим ученикам, чтобы укрепить их веру и подготовить к предстоящей разлуке.

При этом Спаситель находился рядом с апостолами во плоти — его можно было коснуться. Например, Фома, прозванный в народе неверующим, положил ладонь на раны своего учителя, чтобы убедиться, что он действительно воскрес.

Наконец, на 40-й день после Воскресения Иисус велел своим ученикам собраться и следовать за ним на Елеонскую гору недалеко от Иерусалима. Там Сын Божий в последний раз благословил апостолов и, воздев руки к небу, стал отдаляться от них, поднимаясь всё выше в небо.

Когда Спаситель скрылся в облаках, собравшимся на горе явились «два мужа в белой одежде», которые возвестили о Втором пришествии. Обрадованные этой вестью, апостолы вернулись в Иерусалим, чтобы передать ее всем жителям города.

Уже в I–II веках Вознесение воспринималось христианской церковью как одно из важнейших событий жизни Христа. При этом как отдельное торжество его начали отмечать только в конце IV века. До этого его праздновали вместе с Пятидесятницей (Троицей) на 50-й день после Пасхи.

Вознесение Господне 2024: открытки и картинки

Несмотря на то что Вознесение содержит в себе воспоминания о разлуке апостолов со Спасителем, сам праздник не несет в себе печали и сожалений. Дело в том, что с богословской точки зрения Иисус не покинул людей — он просто перешел от видимого физического воплощения к незримому пребыванию в мире посредством Святого Духа.

Более того, Вознесение символизирует окончательное воссоединение человеческой природы с божественным. Воскреснув во плоти, Христос вернулся на небеса, открыв дорогу к спасению и людям. Поэтому в праздник верующие радуются победе над смертью, которую провозгласил Сын Божий.

Накануне Вознесения церковь отмечает отдание Пасхи. Утром в храмах в последний раз звучат пасхальные песнопения, а на вечернем богослужении уже звучат молитвы и песнопения, посвященные Вознесению Христову. Утром служат праздничную литургию.

Верующим в праздник рекомендуется посетить храм, Если такой возможности нет, можно помолиться у домашнего иконостаса. Отметить Вознесение можно небольшим застольем в кругу семьи и близких друзей. Поста в этот день нет, поэтому на стол разрешается ставить любые блюда. Тем не менее священнослужители советуют воздержаться от переедания и употребления крепкого алкоголя.

Во время торжества также следует избегать конфликтов, ссор и брани, так как они противоречат духу праздника. Заниматься домашними делами и работой в день Вознесения не запрещено, однако повседневные хлопоты не должны уводить на второй план духовную составляющую праздника. А вот венчание придется перенести на другую дату, так как накануне постных дней — среды и пятницы — это таинство не совершается, а в дни двунадесятых праздников — нежелательно.

С Вознесением Господним: поздравление в прозе своими словами

Вознесение Господне — светлый праздник, радостью которого стоит поделиться с родными и близкими. Тем, кто не может встретиться вживую, на помощь придут современные технологии — несколько теплых пожеланий в мессенджере или по телефону дадут человеку понять, что он важен и любим. Вот несколько примеров поздравлений:

«Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь хранит тебя и твою семью от зла, жестокости и невзгод. Желаю вам крепкого здоровья, мира в душе, гармонии в доме и веры в чудеса!»

«В этот светлый день желаю тебе любви, счастья и крепкого здоровья. Пусть вера освещает твой жизненный путь путеводной звездой, и ангел-хранитель оберегает от соблазнов и напастей. Отвечай добром на добро, не держи зла на ближних и радуйся каждому дню. С Вознесением!»

«Сегодня день Вознесения Господня — время, когда земля встречается с небом, душа стремится ввысь, а сердце наполняется светом. Пусть каждый день приближает тебя к новой духовной высоте и дарит удивительные открытия. Желаю тебе счастья, осуществления надежд, мирного неба и крепкого здоровья!»

«С праздником Вознесения Господня! Желаю тебе не терять веры в Бога, хранить в сердце искру добра, наполнять дни радостными впечатлениями и приятными воспоминаниями. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, а в доме царят взаимопонимание и благополучие!»

Ранее «Известия» рассказали, как подготовиться к празднованию Троицы и что категорически нельзя делать в этот день.