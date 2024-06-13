Реклама
Прямой эфир
Общество
Завод им. Дегтярева хочет взыскать с компании брата Галкина более 2 млн рублей
Мир
Уехавшая в РФ депутат от АдГ Петерсен выиграла выборы в Гамбурге
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в районе Оптиной пустыни
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Экономика
Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%
Мир
Глава МИД Турции намерен участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Спорт
В Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС
Мир
Столтенберг призвал сделать обязательными поставки оружия Киеву для стран — членов НАТО
Мир
Украина призвала лишить четырех спортсменок из РФ и Белоруссии допуска к ОИ
Политика
Захарова назвала новые требования НАТО жаждой «большего кровопускания» в ЕС
Мир
Ученые предрекли девятибалльное землетрясение на западе США
Экономика
США ввели санкции в отношении 300 компаний и физлиц за якобы помощь РФ
Мир
В МИДе пообещали не оставить без ответа введенные США антироссийские санкции
Мир
Политолог Херстль заявил о бессмысленности саммита по Украине в Швейцарии
Мир
Полиция Армении задержала около 100 участников акции протеста у здания парламента
Экономика
ЦБ намерен обеспечить сохранность счетов в долларах и евро на фоне санкций США
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за российскими кораблями на Карибах
Сюжет:

С Вознесением Господним: красивые открытки и картинки, поздравления в прозе

«Известия» подготовили красивые открытки и поздравления на Вознесение Господне
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале июня православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из 12 важнейших праздников церковного календаря. Он установлен в память о последней земной встрече Иисуса Христа с апостолами. «Известия» подготовили красивые открытки и теплые поздравления к этому знаменательному дню.

Какой праздник у православных сегодня, 13 июня

Вознесение Господне — это двунадесятый праздник с плавающей датой. Его отмечают ежегодно на 40-й день после Пасхи. В 2024 году торжество приходится на четверг, 13 июня.

События Вознесения описаны в Евангелиях от Луки и Марка, а также в Деяниях святых апостолов. По преданию, после Воскресения Иисус еще не раз являлся своим ближайшим ученикам, чтобы укрепить их веру и подготовить к предстоящей разлуке.

При этом Спаситель находился рядом с апостолами во плоти — его можно было коснуться. Например, Фома, прозванный в народе неверующим, положил ладонь на раны своего учителя, чтобы убедиться, что он действительно воскрес.

Отдание Пасхи и Вознесение: дата, традиции и строгие запреты
История и традиции праздников, когда и как отмечаются в 2024 году

Наконец, на 40-й день после Воскресения Иисус велел своим ученикам собраться и следовать за ним на Елеонскую гору недалеко от Иерусалима. Там Сын Божий в последний раз благословил апостолов и, воздев руки к небу, стал отдаляться от них, поднимаясь всё выше в небо.

Когда Спаситель скрылся в облаках, собравшимся на горе явились «два мужа в белой одежде», которые возвестили о Втором пришествии. Обрадованные этой вестью, апостолы вернулись в Иерусалим, чтобы передать ее всем жителям города.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уже в I–II веках Вознесение воспринималось христианской церковью как одно из важнейших событий жизни Христа. При этом как отдельное торжество его начали отмечать только в конце IV века. До этого его праздновали вместе с Пятидесятницей (Троицей) на 50-й день после Пасхи.

Вознесение Господне 2024: открытки и картинки

Несмотря на то что Вознесение содержит в себе воспоминания о разлуке апостолов со Спасителем, сам праздник не несет в себе печали и сожалений. Дело в том, что с богословской точки зрения Иисус не покинул людей — он просто перешел от видимого физического воплощения к незримому пребыванию в мире посредством Святого Духа.

Более того, Вознесение символизирует окончательное воссоединение человеческой природы с божественным. Воскреснув во плоти, Христос вернулся на небеса, открыв дорогу к спасению и людям. Поэтому в праздник верующие радуются победе над смертью, которую провозгласил Сын Божий.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Накануне Вознесения церковь отмечает отдание Пасхи. Утром в храмах в последний раз звучат пасхальные песнопения, а на вечернем богослужении уже звучат молитвы и песнопения, посвященные Вознесению Христову. Утром служат праздничную литургию.

Верующим в праздник рекомендуется посетить храм, Если такой возможности нет, можно помолиться у домашнего иконостаса. Отметить Вознесение можно небольшим застольем в кругу семьи и близких друзей. Поста в этот день нет, поэтому на стол разрешается ставить любые блюда. Тем не менее священнослужители советуют воздержаться от переедания и употребления крепкого алкоголя.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во время торжества также следует избегать конфликтов, ссор и брани, так как они противоречат духу праздника. Заниматься домашними делами и работой в день Вознесения не запрещено, однако повседневные хлопоты не должны уводить на второй план духовную составляющую праздника. А вот венчание придется перенести на другую дату, так как накануне постных дней — среды и пятницы — это таинство не совершается, а в дни двунадесятых праздников — нежелательно.

С Вознесением Господним: поздравление в прозе своими словами

Вознесение Господне — светлый праздник, радостью которого стоит поделиться с родными и близкими. Тем, кто не может встретиться вживую, на помощь придут современные технологии — несколько теплых пожеланий в мессенджере или по телефону дадут человеку понять, что он важен и любим. Вот несколько примеров поздравлений:

«Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь хранит тебя и твою семью от зла, жестокости и невзгод. Желаю вам крепкого здоровья, мира в душе, гармонии в доме и веры в чудеса!»Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Funkystock/Paul Williams

«В этот светлый день желаю тебе любви, счастья и крепкого здоровья. Пусть вера освещает твой жизненный путь путеводной звездой, и ангел-хранитель оберегает от соблазнов и напастей. Отвечай добром на добро, не держи зла на ближних и радуйся каждому дню. С Вознесением!»

Неделя до Троицы: как отметить Пятидесятницу и Духов день
В 2023 году праздник отмечают 4 июня

«Сегодня день Вознесения Господня — время, когда земля встречается с небом, душа стремится ввысь, а сердце наполняется светом. Пусть каждый день приближает тебя к новой духовной высоте и дарит удивительные открытия. Желаю тебе счастья, осуществления надежд, мирного неба и крепкого здоровья!»

«С праздником Вознесения Господня! Желаю тебе не терять веры в Бога, хранить в сердце искру добра, наполнять дни радостными впечатлениями и приятными воспоминаниями. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, а в доме царят взаимопонимание и благополучие!» Фото: Getty Images/oversnap

Ранее «Известия» рассказали, как подготовиться к празднованию Троицы и что категорически нельзя делать в этот день.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024