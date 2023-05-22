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22 мая — День перенесения мощей Николая Чудотворца: значение и традиции праздника

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Фото: commons.wikimedia.org/Przykuta
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Православная церковь 22 мая празднует День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский Бари. Это день памяти святого, который считается самым близким к народу и почитается в разных уголках мира. Праздник со времен Руси известен как Никола Вешний или Летний. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

Кем был Николай Чудотворец — судьба святого

Николай Чудотворец, или Николай Угодник, как его еще называют в народе, родился в III веке нашей эры в греческой колонии Ликии в христианской семье. Само его появление на свет было чудом, ведь семье долгое время не удавалось зачать ребенка. Николай воспитывался в смирении и праведности, а повзрослев, стал священником.

Когда родителей не стало, святой раздал все свое имущество бедным и отправился в город Миры. Там, уже в сане архиепископа, он боролся с язычниками и еретиками и совершил немало чудес, помогая больным и нуждающимся. Николай Чудотворец прожил до глубокой старости, а после смерти тело его начало мироточить. К его усыпальне со всего мира начали стекаться паломники, чтобы попросить об исцелении от болезней и избавлении от невзгод.

День памяти Николая Чудотворца (Никола Вешний) 2023 — история

Мощи святого до 1087 года хранились в мирах, а затем были торжественно перенесены в в церковь Святого Стефана в Бари. Дата этого события — 22 мая — стала днем памяти Чудотворца наряду с двумя другими. День рождения святого — Никола Осенний, его отмечают 11 августа, а день его смерти зовется Николой Зимним и приходится на 19 декабря. Ранее «Известия» писали, как святой стал прообразом зимнего волшебника в нескольких мировых культурах.

День памяти Николая Чудотворца (Никола Вешний) — традиции

Праздник всегда имел особое значение для крестьян и жителей деревень. В простонародье торжество также называют Травным днем, ведь трава на пастбищах уже дала всходы и можно выводить скотину.

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Перед праздником необходимо раздать долги и помириться с теми, с кем был в ссоре. Верующие посещают службу в церкви и просят Николая Угодника об излечении больных и защите страждущих.

Дома полагается накрыть богатый стол, и чем разнообразнее будут угощения, тем более обильным будет урожай.

Считается, что невесты, засватанные в весенний День памяти Николая Чудотворца, станут хорошими хозяйками и дом будет в гармонии.

День памяти Николая Чудотворца (Никола Вешний) 2023 — приметы

Вокруг знаменательного дня существует большое количество примет. Так, в дату торжества люди радуются увиденному пауку, который сулит благополучие, или же разбитому бокалу, что считается хорошим знаком.

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Не забывают в народе и о погодных приметах. Так, дождь называют вестником хорошего урожая, а ночной гром означает, что ясная погода установится на долгое время. Если одуванчики днем не раскрылись — жди дождя.

День памяти Николая Чудотворца (Никола Вешний) 2023 — что нельзя делать

В день праздника запрещено грустить, предаваться тяжелым думам и впадать в отчаяние. Нельзя бездействовать и лениться, отлынивать от работы. Поход в парикмахерскую или новые покупки лучше отложить на другой день. Тем не менее одежда должна быть чистой и опрятной.

14 мая православная церковь почтила память пророка Иеремии, одного из четырех великих пророков Ветхого Завета. Чем был известен Иеремия и как правильно проводить день его памяти — читайте в материале «Известий».

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