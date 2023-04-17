Из искры возгорится: как в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме накануне Пасхи сошел Благодатный огонь — символ воскрешения Иисуса Христа, победы жизни над смертью. В этом году власти Израиля ограничили число верующих, которые смогли принять участие в церемонии. Тем не менее российская делегация Фонда Андрея Первозванного попала в храм, а затем спецбортом отвезла частичку огня в Россию. Подробности пасхального чуда — в репортаже «Известий».

Вылет

Паломничество на Святую Землю начиналось тревожно. Представители Фонда Андрея Первозванного попросили участников миссии вести себя в Израиле предельно осторожно, избегать споров с незнакомцами. По их словам, некие провокаторы могут попытаться устроить скандал.

Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин также отметил сложную обстановку в самом Израиле. «Из соображений безопасности полиция ограничивает вместимость Храма Гроба Господня. Он вмещает до 11 тыс. человек, но в этот раз запустят до 3 тысяч» , — сказал он. По словам Якунина, израильские чиновники и полиция с уважением относятся к российской миссии, но места в храме не гарантированы. «Надеемся на волю Божью», — вздохнул он.

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (справа) зажигает свечу от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Отдельной задачей стал перелет в Израиль. Вообще-то прямой рейс из Москвы в Тель-Авив длится четыре часа, но сейчас дорога занимает семь часов. Небо над российскими южными регионами закрыто, поэтому спецборт сделал большой крюк, пролетев над Волгой и Кавказом, а потом сел для дозаправки в Сочи. Только после этого взял курс на Святую Землю.

— Последняя спокойная поездка была в 2019 году. Потом два года свирепствовал коронавирус. Тогда мы всё равно летали в Израиль, но на землю не сходили. Российский посол получал огонь в Иерусалиме и привозил нам на аэродром. В прошлом году к этому моменту уже два месяца шла СВО. Чтобы избежать провокаций, в делегацию вошло всего 10 человек, поездка не афишировалась, хотя всё прошло благополучно , — рассказала «Известиям» постоянная участница миссии Елена.

В Иерусалиме

В Израиле в середине апреля прекрасная погода. Трава зеленеет, цветы благоухают, солнце припекает, на деревьях видны зачатки абрикосов и персиков. На балконах рядом с израильскими флагами сушится одежда и белье. Полудомашнюю идиллию периодически нарушает гулкое буханье. Провожатые объясняют, что работает система ПВО «Железный купол».

В центре Иерусалима на небольшом пятачке соседствуют верующие трех религий. После пятничного намаза Старый город заполняют мусульмане. Вечером в пятницу к шаббату готовятся иудеи. Визуально они выглядят наиболее впечатляюще — носят длинные пейсы и широкие меховые шапки-штраймлы. При этом молиться им приходится под плавный распев муэдзина — прямо за Стеной плача располагается мечеть Аль-Акса.

Фото: REUTERS/Mustafa Abu Ganeyeh

Главная христианская святыня — Храм Гроба Господня, который построен на том месте, где был распят, похоронен, а потом воскрес Иисус Христос. Снаружи всё выглядит довольно скромно. Перед входом — небольшой дворик, только толпы людей свидетельствуют, что место поистине знаковое. Внутри храма множество различных приделов — греческий, армянский, католический, сирийский и другие. По сути, это разные архитектурные сооружения, собранные под одной крышей.

Сердце храма — Гроб Господень. Он находится внутри специальной часовни, которая называется Кувуклия. На коленях верующие проползают мимо Голгофы, где был распят Иисус. Стараются также прикоснуться к Камню миропомазания, на который после снятия с креста положили тело Христа. Обращают также внимание на одну из колонн с трещиной посередине. В нее в 1634 году ударила молния и вспыхнул Благодатный огонь, когда власти Османской империи закрыли Кувуклию.

Стены храма испещрены крестами, которые в камне высекали крестоносцы. Икон относительно немного, наиболее почитаемой считается «Христос в узах». «Известно три случая ее мироточения. Все — перед большим кровопролитием. Первый — в 1572 году перед Варфоломеевской ночью, второй — перед началом Второй мировой войны, третий — перед терактами 11 сентября 2001 года», — говорит монахиня Елена, которая нас сопровождала.

Огонь

В субботу накануне Пасхи полиция перекрыла центр Иерусалима. Все члены российской делегации повязали платки бирюзового цвета, а также получили специальные пропуска. Благодаря этому многочисленные кордоны проходили довольно быстро. При этом множество посторонних верующих пытались прибиться к нашей группе. Повезло тем, кто взял с собой платки похожего цвета. Интересно при этом, что на пути не встретился ни один металлоискатель.

Внутри храма прошли в Кафоликон — отделение, из которого видно Кувуклию. Опытные паломники говорили, что обычно здесь невероятная давка. Сейчас из-за полицейских ограничений было довольно свободно. На протяжении нескольких часов служащие проверяли Кувуклию на наличие источников огня, а потом запечатали Гроб Господень и часовню воском. Затем в храм по традиции ворвалась арабская православная молодежь. Они били в барабаны, пританцовывали и скандировали речевки во славу Иисуса и Божией Матери. Считается, что без участия шумных молодых людей Благодатный огонь не сойдет.

Фото: REUTERS/Afif H. Amireh

Далее на публике появился Иерусалимский патриарх Феофил III. Вместе с другими представителями духовенства он крестным ходом обошел Кувуклию и остановился у входа. Снял облачение, митру и в одном хитоне зашел внутрь. В этот момент во всем храме погас свет, а верующие стали сосредоточенно молиться. На стенах и куполе храма то тут, то там замелькали яркие всполохи, как будто от яркой вспышки фотоаппарата. А потом под радостные крики верующих Феофил III вышел из часовни с зажженными свечами.

Зазвонили колокола, огонь стал моментально распространятся по храму — все присутствующие помогали друг другу зажечь свечи. Через несколько мгновений помещение буквально заполонил огонь, дым и один и тот же крик на разных языках: «Христос воскрес!» Некоторые буквально умывались огнем, у других воск капал на руки и одежду. Любой специалист по пожарной безопасности упал бы от такой картины в обморок, но удивительным образом никто не обжегся и не пострадал.

После короткого братания в храме люди выбегали на улицу, чтобы поделиться радостной вестью и огнем с теми, кто не смог попасть внутрь. Уже через несколько минут лампады горели по всему Старому городу. А российская делегация спешно отправилась в аэропорт, чтобы доставить ценный груз в Москву. Из Внуково специальный кортеж повез огонь в Храм Христа Спасителя, где шло пасхальное богослужение. А участники делегации, получив по персональной лампаде, еще долго делились друг с другом впечатлениями.

Фото: REUTERS/Afif H. Amireh