Пасха в 2023 году: всё о православном празднике

Приближается Пасха, и уже в это воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут поздравлять друг друга радостным приветствием «Христос Воскресе!». «Известия» собрали всё самое важное, что нужно знать о празднике.

Воскресение Христово: традиции и обычаи праздника 16 апреля

Пасха — главный праздник в христианстве, она символизирует чудесное воскресение Спасителя. Светлое Христово Воскресение предваряют 40-дневный Великий пост, за которым следуют Лазарева суббота, Вербное воскресенье и Страстная седмица, — в 2023 году этот период длился с 27 февраля до 15 апреля. Пасху христиане отмечают в течение 40 дней: ровно столько оставался со своими учениками Иисус после Воскресения. Самой праздничной считают первую неделю по Пасхе — Светлую седмицу.

На Воскресение Христово верующие посещают храмы. Праздничное богослужение начнется в ночь с 15 на 16 апреля, на литургии прозвучит тропарь «Христос воскресе из мертвых...», во время службы священники и прихожане пройдут крестным ходом. Во время богослужения верующие причащаются, а дома садятся за праздничный стол с куличом и пасхой. В этот день принято помогать нуждающимся. Можно как подать милостыню, так и поделиться освященной снедью.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Погода на Светлую Пасху

В Москве на Пасху немного похолодает, но в целом погода останется по-весеннему теплой. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 12 градусов, в Московской области — до 10 градусов. В пасхальную ночь в столице ожидается 2 градуса тепла, в Московской области будет около ноля. По данным Гидрометцентра, в большинстве регионов страны установится типичная для середины апреля погода.

Благодатный огонь – 2023: когда сходит, трансляция

Ежегодно в Великую Субботу в иерусалимском храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь. Он символизирует присутствие и воскрешение Христа. За частицей Благодатного огня в Иерусалим прибывают тысячи паломников, церемонию смотрят во всем мире. В 2023 году трансляция схождения Благодатного огня начнется около 13:00 мск, ее будут транслировать телеканал «Известия», а также многие интернет-площадки и сайты российского ТВ.

По традиции частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня привозят в Россию. В 2023 году самолет с огнем прибудет в столицу вечером 15 апреля. В прошлом году Благодатный огонь привезли в храм Христа Спасителя на пасхальную литургию, а также раздавали желающим в 15 крупных храмах столицы. При этом «несхождение» Благодатного огня не приведет к концу света, пояснил протоиерей Павел Великанов.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Святить яйца и куличи на Пасху в 2023 году: когда и зачем

Главные символы Пасхи — крашеные яйца и кулич. Яйцо символизирует и гробницу Христа, и новую жизнь, которую дарует Спаситель, очистив мир от грехов своей кровью. Именно поэтому яйца принято красить в красный цвет.

Кулич — главная часть пасхальной трапезы. Если во время поста верующие ограничивали себя в еде, то праздничный пасхальный хлеб выпекали вкусным и пышно украшали в знак радости от соприкосновения с Вечностью. Красить яйца и печь куличи принято в Страстной четверг, а освящать пасхальную снедь — в Великую субботу, накануне Пасхи. Но верующие часто приносят куличи для освящения и в день пасхальной службы.

Блюда на пасхальный стол – 2023

Кулич, пасха и яйца являются главным украшением праздничного стола. Куличом верующие разговляются после возвращения с пасхальной службы. Пасхальными яйцами принято христосоваться, разбивая их друг о друга и произнося «Христос Воскресе!». Также разрешено выпить немного сока или кагора. К угощению можно добавить сытное мясное блюдо, но в целом соблюдать умеренность в еде. Подробнее о пасхальном угощении и традициях читайте в материале «Известий».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Пасхальная служба 2023: во сколько начинается, трансляция

Праздничные службы в храмах начнутся уже в Великую субботу накануне Светлого Воскресенья и продлятся всю Светлую седмицу. Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя начнется в полночь 16 апреля, трансляцию будут вести телеканал «Известия» и многие другие каналы российского телевидения. В 2023 году традиции показывать пасхальную службу по ТВ исполняется 33 года. Комментатор поясняет, что происходит в тот или иной момент службы. Для тех, кто не нуждается в пояснениях, но не может лично присутствовать на службе, крупные храмы включают онлайн-трансляции богослужения без комментариев.

Как будет работать метро на Пасху в Москве 2023: расписание транспорта

Автобусы, метро и МЦК в пасхальную ночь, 16 апреля, будут работать на час дольше. МЦК и метро будут ходить до 02:00, а в один из 160 маршрутов автобусов и трамваев можно будет сесть до 03:30 мск. Ночные маршруты автобусов и электробусов Москвы будут работать в штатном режиме. В дополнение к этому от метро и ж/д станций запустят 35 бесплатных автобусов к 16 кладбищам, а движение транспорта на улицах возле кладбищ будет ограничено на Пасху, Красную горку (23 апреля) и Радоницу (25 апреля) с 06:00 до 16:00 мск. В ночь с 15 на 16 апреля с 00:01 до 00:20 из-за крестного хода на Пасху закроют проезд в районе Крапивенского переулка, Петровки и Петровского бульвара. В нашем материале — подробнее о работе общественного транспорта на Пасху.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Православные поздравления на Пасху

В Светлое Воскресенье и в последующие 40 дней верующие христосуются — поздравляют со Светлым Христовым Воскресением своих родных и близких жизнеутверждающими словами «Христос воскресе!». Ответом на это служит фраза «Воистину воскресе!». Главное в пасхальном приветствии — его высокий духовный смысл. Для верующих вместе с Воскресением Христовым смерть перестает быть печальным событием, наоборот, она дарит надежду на встречу со Спасителем. Как еще можно поздравить православного верующего с Пасхой, читайте в материале «Известий».