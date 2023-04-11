Пасха 2023: что за праздник 16 апреля, что нельзя делать

16 апреля 2023 года прихожане Русской православной церкви и православные христиане во всем мире встретят светлую Пасху. «Известия» отвечают на распространенные вопросы читателей в канун праздника.

Когда Пасха в 2023 году у православных в России

Католики уже отметили Воскресение Христово — празднование состоялось 9 апреля. Православные находятся в ожидании Пасхи — она в 2023 году выпадает на 16 апреля.

Всенощное бдение в храмах начнется около 23 часов в Великую субботу.

Во время службы будет совершен крестный ход. В церквях торжественно зазвенят колокола, прозвучит тропарь «Христос воскресе из мертвых...» — так и начнется Пасха, праздновать которую православные верующие в России будут на протяжении всего воскресенья.

Пасха: что это за праздник 16 апреля

Светлое Воскресение Христово — главный древний и важный христианский праздник.

Установлен в честь Воскресения из мертвых Иисуса Христа — события, лежащего в основе христианского учения.

Пасха считается праздником победы над смертью и вечной жизни.

Когда красить яйца и святить куличи

Подготовка к Пасхе для воцерковленных людей — важная часть духовной жизни. В дни Страстной седмицы принято много молиться, читать Евангелие. В эту неделю распространены многочисленные запреты и приметы.

Тем не менее выделяются отдельные даты, когда рекомендовано готовить праздничный стол.

По обычаям начинать печь куличи и красить яйца можно в Чистый четверг (в 2023 году — 13 апреля). Тогда же готовят оберег, известный по народным поверьям, — четверговую соль.

Нет запрета на выпечку пасхи в Страстную пятницу, 14 апреля 2023 года. Главное, чтобы готовка не помешала молитве. Сразу же пробовать приготовленные куличи, говорят в народе, нельзя — идет пост, и в Великую пятницу он особенно строгий.

Успеть оригинально покрасить яйца и заняться выпечкой куличей можно и ранним утром в Великую субботу, 15 апреля 2023-го. После этого можно сразу собрать пасхальную корзину и отправиться ее освящать.

Пасха 2023: что можно делать

На Воскресение Христово у верующих принято посещать службу. В храм отправляются всей семьей в праздничной, но скромной одежде.

На Пасху принято подавать милостыню нуждающимся. Помочь им можно как небольшой суммой денег, так и едой: хлебом, куличом, крашенными яйцами, пирогами.

Пост закончится, поэтому за столом, накрытым светлой скатертью, приветствуется пасхальный обед.

Светлую Пасху нужно провести в хорошем настроении. Дарить окружающим улыбку и обязательно давать прощение просящему.

Пасха 2023: что нельзя делать

На Пасху, бытует мнение в народе, нельзя заниматься домашней работой. Излишества, как в еде, так и в праздновании, запрещены.

Как всегда, недопустимы сквернословие, скандалы, уныние и в целом поведение, которое неприемлемо для православного человека.

Выбрасывать остатки с праздничного стола в мусор нельзя — их следует отдать домашним животным, скоту или птицам.

Посещение кладбищ и помин не рекомендованы — это принято делать на Пасху для усопших — Радоницу.

Приметы на Пасху в 2023

Наши предки верили, что в пасхальную ночь нельзя спать — чтобы не проспать свое счастье.

В народе говорят, что, если под звон колоколов на всенощной службе загадать желание, оно непременно сбудется.

Огонь на свече, зажженной в храме, старались донести домой. Догореть она должна именно в доме, таким образом освятив жилье. Воск от нее должен храниться на протяжении года.

Есть поверье, что вода, набранная в ночь на Пасху в открытом источнике, наделялась целебными свойствами.

Чем лучше погода на Воскресение Христово, тем больше урожая удастся собрать в огородах, садах и в полях.

Христос Воскресе — Воистину Воскресе!

На Пасху не принято дарить друг другу подарки, а вот поздравлять — можно и нужно.

Младший по возрасту (или церковному сану) первый говорит: «Христос Воскресе!» В ответ ему говорят: «Воистину Воскресе!». Согласно преданию, именно этими словами апостолы радовались воскрешению Спасителя.

После этого принято трижды расцеловаться в щеки — христосоваться. В нашем материале — как поздравить православного с Пасхой.

Когда Пасха в 2024

В 2024 году православная Пасха выпадает на 5 мая. В народе такое Воскресение Христово называют поздней Пасхой.

Католическая Пасха, напротив, будет ранней и наступит более чем на месяц раньше — 31 марта 2024 года.