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9 апреля — католическая Пасха: чем отличается от православной, как поздравить католика

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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Для всего христианского мира Пасха является светлым и радостным событием, которое собирает за одним столом семьи и приносит с собой надежду на светлое будущее. У католиков в отличие от православных Пасха — второй по значимости праздник после Рождества, однако, несмотря на это, он все равно остается долгожданным и важным. В 2023 году католическая Пасха приходится на 9 апреля. «Известия» рассказывают, в чем разница в традициях двух конфессий.

Католическая Пасха 2023 — какого числа

Католическая церковь ориентируется на григорианский календарь, в то время как православная — на юлианский. Из-за этих различий отсчет ведется от разных дат, хотя в обоих случаях это первое воскресенье после весеннего новолуния. Чаще всего католики и православные отмечают Пасху с разницей в неделю. Так получается и в 2023 году. Дата католической Пасхи — 9 апреля, а православные будут отмечать праздник семью днями позже, 16 апреля.

Однако иногда дата Пасхи у двух конфессий совпадает. Например, в 2025 году и католики, и православные будут справлять великий праздник 20 апреля.

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Как и православные, католики в день Пасхи отмечают чудесное воскрешение Иисуса Христа. Принеся себя в жертву, Сын Божий дал человечеству шанс на искупление грехов и спасение души.

Таким образом, Пасха для христиан любой конфессии — праздник новой жизни, весны, надежды.

Как поздравить католика с Пасхой

Так же, как и православные, католики в день праздника обращаются друг к другу с традиционным поздравлением: «Христос Воскрес!», а в ответ слышат: «Воистину воскрес!» При этом у католиков не принято сопровождать поздравление объятиями и поцелуями.

Католическая Пасха 2023 — традиции

Многие традиции Пасхи у католиков и христиан совпадают. Так, общим для представителей обеих конфессий символом является красное яйцо. Перед праздником верующие красят яйца с помощью луковой шелухи и других техник, обмениваются ими с близкими. Кроме того, на праздничном столе католиков часто можно встретить шоколадные яйца — угощение для самых маленьких.

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У католиков есть и особый праздничный символ — пасхальный кролик. Этот персонаж, подобно Санта Клаусу, якобы приносит угощения для самых послушных и добрых детей. Часто родители прячут шоколадные яйца по дому и говорят детям, что пасхальный кролик приглашает их поучаствовать в игре. В других семьях принято складывать крашеные обычные и шоколадные яйца в плетеные корзинки и ставить у кровати ребенка, чтобы обрадовать его подарком от ушастого зверька при пробуждении.

Изображения пасхального кролика перед праздником украшают улицы европейских городов, а в магазинах продают игрушки и статуэтки с символом Пасхи. В некоторых странах в честь торжества работникам дают дополнительные выходные. Они используют их, чтобы провести время с семьей, ведь Пасха — это повод собрать родных и близких вместе.

Ранее «Известия» рассказали, когда красить яйца и печь кулич на православную Пасху и что можно и нельзя делать в день праздника.

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