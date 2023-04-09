Страстная неделя перед Пасхой-2023: приметы по дням
Страстная седмица начинается в понедельник, 10 апреля, и завершится Пасхой. Духовный смысл и история этой недели описаны в специальном материале «Известий», а в этой заметке мы расскажем о приметах по дням.
Великий понедельник — приметы
В Великий понедельник принято убирать в доме и выбрасывать хлам, что, бытует мнение в народе, способствует привлечению всех благ.
Дурной приметой считается встречать Воскресение Христово с грязными окнами. Мыть их следует в первый день седмицы.
Солнечная погода — к хорошему и раннему урожаю.
Великий вторник — приметы
В Великий вторник, 11 апреля 2023 года, хозяйки начинают покупать и заготавливать продукты к пасхальному столу.
Непременно следует постирать и идеально выгладить скатерть, ведь, согласно поверью, в противном случае в дом придут плохие вести.
Хорошим знаком считался дождь — он, верили крестьяне, был к полным корзинам грибов.
Великая среда — приметы
В Великую среду перед Пасхой, 12 апреля 2023 года, женщины выбирают яйца — в народе считают, что они сохранят свежесть до самого «праздникова праздника».
Дождь, утверждали жители деревень, был к плохому урожаю зерновых, но щедрым к кустарникам малины.
Великий (чистый) четверг — приметы
В Чистый четверг, 13 апреля 2023 года, весь приметы вращались вокруг чистоты.
Наши бабушки и дедушки верили: чем чище будет убран дом в Великий четверг, тем счастливее в нем будет жизнь.
Пожалуй, самое знаменитое поверье — проснуться до рассвета и хорошенько помыться. Этот ритуал, считают в народе, сохраняет здоровье, молодость и, главное, может очистить не только тело, но и душу.
Главная примета дня связана с куличами, ведь их принято начинать печь именно в Чистый четверг. Если первый был удачный — красивый и румяный — следует ждать удачу. А вот подгорания лучше не допускать — хозяйки на Руси видели в этом предвестник неприятности.
Великая (страстная) пятница — приметы
В Страстную пятницу, 14 апреля 2023 года, развлекательные мероприятия привлекали горе, были уверены в народе.
На Руси считалось: какая погода будет в Великую пятницу, такая будет и до самого конца весны.
Великая суббота — приметы
В Великую субботу, 15 апреля, плохой приметой считалось делать что-либо, не связанное с подготовкой к Пасхе. Люди ждут известий о Благодатном огне.
Сухая погода была к засушливому лету, осадки — к дождливому.
16 апреля 2023 года наступит долгожданная Пасха, об обычаях и традициях праздника читайте в нашей публикации.