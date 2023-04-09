Страстная неделя перед Пасхой-2023: приметы по дням

Страстная седмица начинается в понедельник, 10 апреля, и завершится Пасхой. Духовный смысл и история этой недели описаны в специальном материале «Известий», а в этой заметке мы расскажем о приметах по дням.

Великий понедельник — приметы

В Великий понедельник принято убирать в доме и выбрасывать хлам, что, бытует мнение в народе, способствует привлечению всех благ.

Дурной приметой считается встречать Воскресение Христово с грязными окнами. Мыть их следует в первый день седмицы.

Солнечная погода — к хорошему и раннему урожаю.

Великий вторник — приметы

В Великий вторник, 11 апреля 2023 года, хозяйки начинают покупать и заготавливать продукты к пасхальному столу.

Непременно следует постирать и идеально выгладить скатерть, ведь, согласно поверью, в противном случае в дом придут плохие вести.

Хорошим знаком считался дождь — он, верили крестьяне, был к полным корзинам грибов.

Великая среда — приметы

В Великую среду перед Пасхой, 12 апреля 2023 года, женщины выбирают яйца — в народе считают, что они сохранят свежесть до самого «праздникова праздника».

Дождь, утверждали жители деревень, был к плохому урожаю зерновых, но щедрым к кустарникам малины.

Великий (чистый) четверг — приметы

В Чистый четверг, 13 апреля 2023 года, весь приметы вращались вокруг чистоты.

Наши бабушки и дедушки верили: чем чище будет убран дом в Великий четверг, тем счастливее в нем будет жизнь.

Пожалуй, самое знаменитое поверье — проснуться до рассвета и хорошенько помыться. Этот ритуал, считают в народе, сохраняет здоровье, молодость и, главное, может очистить не только тело, но и душу.

Главная примета дня связана с куличами, ведь их принято начинать печь именно в Чистый четверг. Если первый был удачный — красивый и румяный — следует ждать удачу. А вот подгорания лучше не допускать — хозяйки на Руси видели в этом предвестник неприятности.

Великая (страстная) пятница — приметы

В Страстную пятницу, 14 апреля 2023 года, развлекательные мероприятия привлекали горе, были уверены в народе.

На Руси считалось: какая погода будет в Великую пятницу, такая будет и до самого конца весны.

Великая суббота — приметы

В Великую субботу, 15 апреля, плохой приметой считалось делать что-либо, не связанное с подготовкой к Пасхе. Люди ждут известий о Благодатном огне.

Сухая погода была к засушливому лету, осадки — к дождливому.

16 апреля 2023 года наступит долгожданная Пасха, об обычаях и традициях праздника читайте в нашей публикации.