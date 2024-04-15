Страстная неделя перед Пасхой в 2025 году: приметы по дням

Страстная седмица начинается в понедельник, 13 апреля, и завершится Пасхой. Каждый из ее дней имеет собственный смысл. На Руси со Страстной седмицей также связывали различные приметы. О том, как видели ее наши предки, читайте в материале «Известий».

Великий понедельник 14 апреля 2025 года

В Великий понедельник принято убирать в доме и выбрасывать хлам, что, бытует мнение в народе, способствует привлечению всех благ.

Дурной приметой считается встречать Воскресение Христово с грязными окнами. Мыть их следует в первый день седмицы.

Солнечная погода — к хорошему и раннему урожаю.

Великий вторник 15 апреля 2025 года

В Великий вторник, 15 апреля 2025 года, хозяйки начинают покупать и заготавливать продукты к пасхальному столу.

Непременно следует постирать и идеально выгладить скатерть, ведь, согласно поверью, в противном случае в дом придут плохие вести.

Хорошим знаком считался дождь — он, верили крестьяне, был к полным корзинам грибов.

Великая среда 16 апреля 2025 года

В Великую среду перед Пасхой, 16 апреля 2025 года, женщины выбирают яйца — в народе считают, что они сохранят свежесть до самого «праздникова праздника».

Дождь, утверждали жители деревень, был к плохому урожаю зерновых, но щедрым к кустарникам малины.

Великий (чистый) четверг 17 апреля 2025 года

В Чистый четверг, 17 апреля 2025 года, все приметы вращались вокруг чистоты.

Наши бабушки и дедушки верили: чем чище будет убран дом в Великий четверг, тем счастливее в нем будет жизнь.

Пожалуй, самое знаменитое поверье — проснуться до рассвета и хорошенько помыться. Этот ритуал, считают в народе, сохраняет здоровье, молодость и, главное, может очистить не только тело, но и душу.

Главная примета дня связана с куличами, ведь их принято начинать печь именно в Чистый четверг. Если первый был удачный — красивый и румяный — следует ждать удачу. А вот подгорания лучше не допускать — хозяйки на Руси видели в этом предвестник неприятности.

Великая (страстная) пятница 18 апреля 2025 года

В Страстную пятницу, 18 апреля 2025 года, развлекательные мероприятия привлекали горе, были уверены в народе.

На Руси считалось: какая погода будет в Великую пятницу, такая будет и до самого конца весны.

Великая суббота 19 апреля 2025 года

В Великую субботу, 19 апреля, плохой приметой считалось делать что-либо, не связанное с подготовкой к Пасхе. Люди ждут известий о Благодатном огне.

Сухая погода была к засушливому лету, осадки — к дождливому.

5 мая 2024 года наступит долгожданная православная Пасха, об обычаях и традициях праздника читайте в нашей публикации.