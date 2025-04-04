Лазарева суббота — тайны праздника 12 апреля: приметы, суеверия, запреты

Лазаревой субботой называют день перед Вербным воскресеньем, или по-другому, Входом Господним в Иерусалим. Праздник посвящен одному из главных чудес, совершенных Иисусом Христом, — воскрешению праведного Лазаря — и в 2025 году приходится на 12 апреля. Подробнее о том, что произошло в этот знаменательный день и каким приметам верили наши предки, — в материале «Известий».

Лазарева суббота в 2025 году: когда, что за праздник, история

Лазарева суббота занимает особое место среди множества православных торжеств. День предваряет начало Страстной седмицы — недели перед Пасхой, посвященной последним дням земной жизни Иисуса Христа. Для православных верующих Лазарева суббота является символом надежды на вечную жизнь. Несмотря на то что праздник отмечается накануне Вербного воскресенья, исторически события произошли гораздо раньше. Считается, что Господь вошел в Иерусалим спустя два месяца после совершенного чуда.

События этого дня рассказывает Евангелие от Иоанна. Согласно преданию, святой Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в Вифании, близ Иерусалима. Семья была в хороших отношениях с Христом, который не раз гостил у них, приходя в эти края. Когда Лазарь скончался от тяжелой болезни, Христос пришел в Вифанию не сразу.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Считается, что Спаситель намеренно оттягивал приход в Вифанию. Причиной этому послужило желание Господа показать людям истинное чудо. Ведь воскрешения, которые Он не раз совершал до этого, часто подвергались сомнению, поскольку Христос приходил к умирающему незадолго до его ухода в другой мир, и многие полагали, что человек мог находиться без сознания.

Именно поэтому действия Иисуса приравнивали к шарлатанству, поясняют священники. Поэтому в случае с Лазарем он выдержал четыре дня, сказав: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, чтобы прославлен был через нее Сын Божий».

Когда Иисус пришел в дом и увидел слезы родных Лазаря, он сам почувствовал скорбь и прослезился.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Настоятель храма новомучеников и исповедников Русской православной церкви, священник Константин Мальцев обращает особое внимание на этот эпизод. По словам эксперта, здесь мы видим человеческий момент сострадания, поскольку во Христе сочеталось две природы — божественная и человеческая. Как человек, Он плачет о том, что потерял своего друга, в тоже время, обладая божественной силой, Он может воскресить его.

Праведник ожил после слов Иисуса Христа: «Лазарь, выйди вон!». Воскресший вышел к народу в том виде, в котором его похоронили. Новость о великом чуде быстро распространились по городу. Люди признали божественную природу Иисуса Христа. Когда Мессия въехал в Иерусалим на осле, толпа встречала его с ликованием, бросая под ноги пальмовые ветви.

Традиции Лазаревой субботы, приметы 12 апреля

История празднования Ларевой субботы берет начало еще в раннем христианстве. В Византии день отмечался как торжество надежды и воскрешения. Со временем он появился и в других государствах. Вечером этого дня, накануне Вербного воскресенья, люди приносили и приносят в храм веточки вербы, которая заменила собой пальму в более суровых северных краях. Священник совершает чин освящения на вечерней службе. В славянских странах верба стала символом торжества в подражание современникам Иисуса Христа.

Традиционно в Лазаревую субботу горожане отправлялись срезать вербу на берег проточных рек. Например, в Москве дерево в изобилии росло на берегах Неглинки. Также к воскресному празднику хозяйки готовили различные угощения: пекли гречневые блины и рыбный курник, варили кашу.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

На территории Греции было принято делать специальное сладкое печенье, которое в быту называлось «лазарчики». Всё это съедалось в Вербное воскресенье, ведь в честь праздника делалось послабление: разрешалось есть рыбу и постное масло.

Помимо этого, с Лазаревой субботой связано много примет. Например, принеся в дом вербу, нужно было ударить ею домочадцев — люди верили, что каждому «побитому» даруется здоровье на весь год. Обращали внимание и на количество распустившихся на вербе почек. Если их было много, год будет богатым и полным радостных событий.

Лазарева суббота: что можно есть, что нельзя делать

Православная церковь не обозначает, что можно и нельзя делать в Лазареву субботу. Однако, согласно народным верованиям, как и во многие православные праздники, лучше воздержаться от тяжелой работы по дому: стирать вещи вручную, заниматься рукоделием, проводить генеральные уборки.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Кроме того, продолжающийся Великий пост исключает шумные гулянья и застолья. Впрочем, Лазарева суббота является единственным днем во время Великого поста, когда помимо традиционных постных блюд разрешается есть рыбную икру, добавлять в пищу растительное масло и пить вино.