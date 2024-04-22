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С наступающей Пасхой-2025: красивые картинки и поздравления

«Известия» подготовили поздравления и открытки на Пасху
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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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Пасха считается самым важным среди христианских праздников. Это центральное событие церковного года, которое символизирует победу жизни над смертью через веру в воскресение Спасителя. Любопытно, что по традиции праздник отмечают в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступающего за днем весеннего равноденствия. При этом Пасха не должна предшествовать иудейскому празднику Песах — еврейской Пасхе, которая в 2025 году отмечается с 12 по 19 апреля. В 2025 году католики и православные отметят Пасху 20 апреля. В этот день верующие посещают праздничную литургию и поздравляют друг друга с Христовым Воскресением. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления к празднику, которыми можно поделиться с близкими.

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия, прославляющая победу Христа над смертью. Возглавляет ее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Традиционно на Пасху в церквях прихожане освещают куличи и яйца. Таким образом верующие испрашивают благословения у Бога.

Какого числа Пасха в 2025 году

Разговение, или первый после Великого поста прием пищи, начинают сразу после службы и причастия. Трапезу в праздник принято начинать с освященных яиц и кулича. Затем можно выпить сока или немного кагора и только после этого приступать к другим блюдам. На Западе праздник ассоциируется преимущественно с шоколадными яйцами и пасхальным зайцем — символом плодородия и возрождения.

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С наступающей Пасхой 20 апреля 2025 года: открытки и картинки

На Пасху верующие стремятся разделить радость от праздника с членами семьи, родственниками, друзьями и знакомыми. Поздравляют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Это приветствие выражает радость, аналогичную той, которую испытали апостолы, узнавшие о воскресении Христа.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

А возвестил радостную весть ангел, которого встретили возле гроба Господня женщины-мироносицы Мария, Саломия и Иоанна. Они принести благовония, предназначенные для тела Спасителя, но не обнаружили его там. Большой камень, заграждавший вход в гроб, был отвален, а на нем сидел ангел, который сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь — Он воскрес».

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

В Евангелии написано, что это произошло ранним утром в воскресение на третий день после погребения Христа.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Таким образом фраза «Христос воскресе!» — не просто слова, но подтверждение веры и преданности Спасителю. Воскреснув из мертвых, Иисус Христос утвердил всеобщее воскресение людей. Согласно христианскому вероучению, все они также восстанут из мертвых и обретут Царство Небесное.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Готовя поздравления со Светлым Христовым Воскресением, следует помнить о духовном смысле праздника. Слова, адресованные близким на Пасху, должны отличаться от тех, что обычно принято говорить на день рождения или другие торжества.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Поздравления с наступающей Пасхой в прозе своими словами

В открытках и поздравлениях следует напомнить о важности укрепления веры и жизни по заповедям Христа. Ведь Пасха, прежде всего, время для духовного обогащения и преображения. В дополнение можно пожелать здоровья, мира, благополучия, душевного спокойствия и благодати Божией.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Вот примеры того, как можно поздравить близких:

«Примите мои искренние поздравления с наступающим праздником Пасхи! Пусть Господь осветит ваш путь, наполнив жизнь светом и радостью. А каждый момент накануне светлого праздника напоминает вам о том, что жизнь полна невероятных чудес. Христос воскресе!».

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

«Поздравляю с приближающимся праздником Воскресения Христова! Желаю вам Божией благодати в этот и все последующие дни. Пусть благословение снизойдет на вашу семью, а Господь дарует крепкое здоровье и долгую жизнь. Мира и счастья вашей семье».

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

«Близится праздник Пасхи, который для каждого из нас означает начало новой жизни и новых свершений на пути духовного роста и преображения. Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в этот великий день».

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

«Канун Пасхи не зря считается временем возрождения. В этот светлый праздник весь мир наполняется светом и теплом. Пусть они пронизывают и вашу жизнь, даруя силы и терпение для укрепления духа и праведной жизни. С наступающей Пасхой!».

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Global Look Press, Алексея Майшева, Александра Сухова и Николая Сиденкова.

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