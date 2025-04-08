Православная Пасха приближается: что нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье входит в число главных православных праздников и считается одним из самых светлых и благодатных дней после Пасхи и Рождества. Как отмечают праздник и почему его символом в России стала верба — в материале «Известий».

Вербное воскресенье — что означает праздник, почему так называется

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечают в шестую неделю Великого поста, накануне Страстной седмицы и за неделю до Пасхи. Это один из двунадесятых праздников, то есть один из 12 праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Пальмовое, или (в России) Вербное, воскресенье — день, когда Иисус верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. Накануне Спаситель чудесным образом воскресил Лазаря, и весь город восторженно приветствовал Христа, бросая ему под ноги пальмовые ветви. Люди верили, что Иисус и есть Мессия, который подарит им свободу, ведь иудеи в те дни были под властью римлян. В России вместо пальмы стали использовать вербу — одно из самых первых растений, распускающихся весной.

Когда освящают вербу в Вербное воскресенье 2025

Ветви вербы можно освятить в любом храме накануне праздника, в Лазареву субботу, 12 апреля. В этот день священнослужители облачены в зеленые одежды — цвет животворения и вечной жизни, в храмах проходит всенощное бдение.

Если возможности оказаться в храме нет, вербу окропляют святой водой дома и читают молитву на «освящение всякой вещи» — она есть в большинстве молитвословов. Многие освящают веточки на службе в Вербное воскресенье. Тогда же в храмах на Божественной литургии читают отрывок из Евангелия, повествующий о входе Христа в Иерусалим. Освященная верба украшает дом. Обычно ее ставят рядом с иконами, где она может остаться на год, а иногда и дольше. Священнослужители напоминают, что ветви вербы — не главное в этом празднике, гораздо важнее духовная составляющая.

У православных в 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля, а Вербное воскресенье — на 13 апреля.

Как выбрать вербу, что делать с прошлогодними ветвями

К празднику готовятся заблаговременно, и вербный букет ставят в воду за несколько дней, чтобы они успели распуститься. На распустившейся ветке вербы появляются пушистые желтые почки, которые в народе называют «котятами».

Ветви вербы можно купить как на большинстве онлайн-маркетплейсов, так и в храме. Срез должен быть свежий и хорошо пахнуть, а черенок почки — не быть сухим. Букет принято составлять из нечетного количества веток. Если же вы планируете срезать их самостоятельно, выбирайте веточки с молодых и здоровых кустов, растущих вне трасс и кладбищ.

Выкидывать освященную вербу после праздника не рекомендуется. Священники предлагают пустить ветви по реке или предать земле и огню в уединенном месте. У некоторых ветви пускают корни в воде, и тогда их можно посадить в землю. Кроме того, прошлогоднюю вербу принимают в храме вместе со старыми церковными календарями и иконками — там их правильно утилизируют.

Почему верба стала символом праздника

Ветки вербы — главный символ праздника в России, Белоруссии и нескольких других странах. Они не только первыми распускаются весной, но и считаются символом доброты и чистоты, тянутся к небу. Верба символизируют победу жизни над смертью, то есть Воскресение Господне. Вход в Иерусалим был завершающим земным действием Спасителя. Далее была молитва в Гефсиманском саду, предательство Иуды, распятие — и великое таинство Воскресения. Любопытно, что верба стала символом праздника только на Руси. В Италии Вход Господень в Иерусалим встречают с ветвями оливы, во Франции — с апельсином, в странах Восточной Европы — высушенными цветами, а в южных государствах — пальмовыми ветвями.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В светлый праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время делам духовным. Предполагается, что верующие встречают этот день в радости — как и жители Иерусалима встречали Христа, победившего смерть и воскресившего Лазаря.

Уныние и в непраздничные дни считается смертным грехом, а в праздники подавно не стоит предаваться тоске. Именно поэтому ходить на кладбище в Вербное воскресенье и накануне этого дня не рекомендуют, если поездка вас расстроит. Однако если душа просит, священнослужители разрешают посетить кладбище и советуют взять с собой веточки вербы, а вот уборку лучше отложить.

В праздничный день строжайше запрещено конфликтовать и ругаться. Наоборот, церковь призывает помириться с семьей, вместе с интересом провести время, сходить в храм и навестить близких. Недавно возникшая традиция — отправление открыток на Вербное воскресенье с пожеланиями здоровья, гармонии и благополучия.

Вербная неделя часто выпадает на теплые дни весны, когда горожане отправляются на дачи. Но работать в городе, равно как и заниматься строительством или другим тяжелым трудом, в этот день не рекомендуется. В народе считается, что растения, посаженные в Вербную неделю, не вырастут должным образом и не дадут хорошие урожаи. Это касается и цветов, и деревьев, и овощей, за исключением культур, которые «растут вверх»: гороха, подсолнухов, кустовых огурцов.