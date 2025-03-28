Болгаркой по кресту: украинские силовики начали вскрывать пещеры в киевской лавре

Украинские полицейские в сопровождении музейных сотрудников проникли в пещеры Киево-Печерской лавры. Согласно опубликованной информации, силовики зашли в закрытые помещения, чтобы проверить и инвентаризировать святые мощи, взять образцы для ДНК-экспертизы. Подробности — в материале «Известий».

В Киеве решили пересчитать мощи

Украинские силовики в сопровождении музейных работников утром 28 марта начали захват пещер Киево-Печерской лавры. На опубликованных кадрах видно, что полицейские болгаркой срезают замки, чтобы проникнуть в помещения. «Члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы», — говорится в сообщении Союза православных журналистов.

Днем 28 марта силовики заменили замки во всех помещениях Ближних пещер. «На данный момент здесь много полиции. Они поставили свои замки, даже на боковые технические двери повесили пломбы, чтобы никто не заходил. На центральную дверь пломб не вешали, с ними еще не закончили. Официально у нас забрали и Ближние, и Дальние пещеры», — рассказал журналистам один из монахов.

Фото: TASS/SOPA Images/Sergei Chuzavkov

В управлении киевской полиции подтвердили проведение рейда. « Наши сотрудники обеспечивают правопорядок во время работы комиссии на территории заповедника «Киево-Печерская лавра». Специалисты музейного комплекса начнут плановую инспекцию состояния Ближних пещер. Представители духовенства, проживающие на территории лавры, препятствий в проведении проверки не оказывают», — говорится в сообщении.

Известно, что украинское министерство культуры в начале марта создало комиссию, которая проверит «наличие останков святых» в пещерах Киево-Печерской лавры. В специальном приказе говорилось, что инвентаризация нужна, чтобы определить историческую и научную ценность мощей. Проверку обещают завершить до конца мая. В случае обнаружения предметов, подпадающих под категорию культурных ценностей, они будут включены в специальные списки.

Фото: TASS/AP/Daniel Cole

Результаты работы комиссии при этом полностью засекречены, все сведения будут помечаться грифом «с ограниченным доступом». Контролирует работу лично министр культуры Украины Николай Точицкий. Интересно, что сразу после объявления о создании комиссии в Всехсвятском храме лавры (захваченном раскольнической ПЦУ) упал крест, что многие посчитали дурным знаком. Это, впрочем, украинских чиновников не остановило, 25 марта сотрудники пришли к пещерам с первой инспекцией.

Давление на лавру не ослабевает

Украинские власти на протяжении нескольких лет оказывают давление на монахов Киево-Печерской лавры. Так, в ноябре 2022 года силовики провели в обители масштабные обыски, против нескольких насельников возбудили уголовные дела. Поводом стало видео, на котором церковный хор якобы поет песню о пробуждении России, в СБУ подчеркивали, что не дадут сделать из монастыря «ячейку русского мира», монахи при этом называли ролик фейковым.

В марте 2023 года украинское министерство культуры расторгло договор аренды и предписало священнослужителям освободить территорию. Началось довольно масштабное уличное противостояние: для защиты лавры собирались сотни верующих, боевики-националисты пытались провоцировать прихожан и монахов. Наместник монастыря митрополит Павел обращался тогда к Зеленскому. «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — говорил он.

Фото: TASS/EPA/OLEG PETRASYUK

Киевский суд после этого отправил архиерея под домашний арест. При этом монахам лавры прозрачно намекали, что все вопросы можно утрясти, если они сменят юрисдикцию — перейдут из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ. «Я думаю, совместная работа наших специалистов и правоохранителей простимулирует их решение», — говорил министр культуры Украины Александр Ткаченко. После этого нашелся, впрочем, только один перебежчик.

В августе – сентябре 2023 года полиция взяла штурмом несколько корпусов лавры, опечатана была в том числе резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, позже в нее заселился тот самый единственный перебежчик Авраамий Лотыш. Кроме того, силовики запретили проход на остававшуюся под контролем УПЦ территорию всем посетителям, кроме священников, монахов и работников монастыря. Под запретом оказались в том числе студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии, которым пришлось переехать в Голосеевский монастырь.

Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

На протяжении 2024 года шли судебные разбирательства по поводу выселения монахов. Украинские власти при этом провели на захваченной части лавры ряд пропагандистских и развлекательных мероприятий. Так, в ноябре прошлого года в Трапезном храме прошли съемки кулинарного шоу, в декабре состоялся «военный молитвенный завтрак», огромные портреты Зеленского установили так, что они заслоняли иконостас. Позже в помещении прошло выступление ансамбля песни и пляски.

Многочисленные наблюдатели тогда говорили, что под предлогом борьбы с российским влиянием на Украине ведется зачистка православной веры и традиционных ценностей. «Святыни захватывают и используют для придания самим себе канонической легитимности. Любым способом. Одно радует: и на самой Украине многие с ужасом и отторжением воспринимают эти многочисленные шоу внутри святыни», — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что говорят эксперты

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник называет рейд силовиков кощунством и святотатством.

— Согласно конституции, церковь отделена от государства, а государство — от церкви. Соответственно, госструктуры не имеют никакого права вмешиваться в дела религии, что-то там инвентаризировать, проверять, решать, кто святой, а кто нет, правильные мощи или неправильные, — отмечает он.

Эксперт добавляет, что целей у рейда может быть две.

— Во-первых, нынешние украинские власти хотят нанести удар по каноническому православию, хотят унизить, продемонстрировать свое пренебрежение. Во-вторых, есть чисто меркантильный интерес. Дело в том, что на черном рынке старинные книги, иконы и даже мощи хорошо продаются. Не удивлюсь, если после многочисленных проверок какие-то святыни исчезнут, — подчеркивает он.

Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько говорит, что украинские власти с помощью рейда показывают свое отношение к религиозному центру.