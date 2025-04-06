Наступает Благовещение: что означает особый христианский праздник

В начале апреля верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников в церковном календаре. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей радостную новость о грядущем рождении Иисуса Христа. Считается, что этот момент стал началом спасения человечества после грехопадения Адама и Евы . В храмах на Благовещение проходит праздничная служба, после которой верующие освящают благовещенские просфоры и раздают их близким и нуждающимся. Подробнее о том, какому событию посвящен православный праздник и как его отмечает церковь в 2025 году, — в материале «Известий»

Христианский праздник 7 апреля — Благовещение — в 2025 году

Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается верующими 7 апреля (25 марта по старому стилю) — ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое празднуется 7 января. Такой промежуток обозначен не случайно, ведь именно столько времени женщина вынашивает ребенка в утробе. В 2025 году Благовещение выпадает на понедельник.

Церковное торжество входит в число двунадесятых — 12 важнейших православных праздников — и занимает среди них особое место, так как связано с началом новозаветной истории спасения человечества после грехопадения Адама и Евы — первых людей на Земле, сотворенных Богом.

Фото: РИА Новости/Яков Берлинер Икона «Благовещение Пресвятой Богородицы»

Дата Благовещения неизменна, но иногда торжество может совпадать с Пасхой. Такое редкое явление носит название Кириопасха (от греч. «Κυριακή Πάσχα» — «Господня Пасха»). В XX веке совпадение дат происходило в 1912 и 1991 годах, а XXI веке Кириопасха ожидается только в 2075 и 2086 годах. Когда Благовещение и Пасха приходятся на один день, это считается особым знаком благословения.

Благовещение Пресвятой Богородицы: что означает и почему так называется

Согласно Евангелию от Луки, 7 апреля архангел Гавриил явился Деве Марии в городе Назарете и сообщил ей радостную весть о том, что она непорочно зачнет и родит Сына Божьего — Иисуса Христа. Юная Мария спросила, как это возможно, ведь она «не знает мужа».

«Зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его», — пояснил святой Гавриил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

После этого Мария ответила архангелу согласием: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Считается, что после этих слов произошло непорочное зачатие. Это событие стало поворотным моментом в христианской истории — началом пути, который привел к рождению, проповеди, распятию и воскресению Иисуса Христа. Именно поэтому праздник называется Благовещением, что означает «добрая, благая весть».

Фото: РИА Новости/Илона Хварцкия

Дева Мария стала «второй Евой», которая исполнила послание Гавриила и полностью отдала себя на волю Божию, тем самым искупив грехопадение первых людей. В Благовещение объединились человеческое и божественное начала, воплотившиеся в Божьем сыне Иисусе Христе.

Богословы подчеркивают, что в этом празднике соединились две важнейшие христианские добродетели: смирение — согласие Марии на Божий замысел, и послушание — исполнение архангелом воли Божьей. По значимости Благовещение приравнивается к Пасхе — в этот день разрешается совершать полную литургию во время Великого поста, а в народной традиции существовал строгий запрет на любую работу.

Как празднуется Благовещение у православных

В честь Благовещения в храмах проходят торжественные богослужения. Накануне праздника проводится всенощное бдение, а 7 апреля читается литургия Иоанна Златоуста, во время которой исполняются особые праздничные песнопения — тропарь «Днесь спасения нашего главизна» и кондак «Взбранной Воеводе», а также величание «Архангельский глас».

В этот день священнослужители облачаются в праздничные голубые одежды — этот цвет символизирует чистоту и образ Богородицы. Главная молитва праздника — «Богородице Дево, радуйся» , слова которой звучат следующим образом:

«Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В день праздника верующим разрешались послабления в пище, если торжество не выпадало на Страстную седмицу — предшествующую Пасхе неделю. В этом случае на Благовещение разрешалось употреблять рыбу. Также в этот день пекли благовещенские просфоры — небольшие пресные хлебцы. Верующие приносили выпечку в храм для освящения, а затем делились хлебцами с домочадцами. Считалось, что употребление освященных просфор приносит здоровье и благополучие.

Одной из древнейших традиций торжества является выпуск птиц на свободу. В старину люди ловили голубей, жаворонков и синиц, а затем выпускали их в небо, считая, что птицы донесут ангелам добрые вести о человеке. В наши дни священнослужители после богослужения выпускают голубей из клеток, что символизирует освобождение души и духовную чистоту.

В народе праздник Благовещение считался символом прихода весны. На торжество устраивали особые «заклички весны», читали стихи и пели песни, призывая тепло. Особое внимание предки уделяли погодным приметам: ясное небо в Благовещение предвещало богатый урожай, а гроза — жаркое лето. Если в этот день еще оставался снег, считалось, что он пролежит вплоть до Егорьева дня — 6 мая. Дождь в день торжества сулил богатый урожай грибов и ягод, а также достаток в доме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Согласно народным приметам, на Благовещение нельзя начинать новые дела и работать в поле — считалось, что любое начинание будет бесполезным. Также существовало поверье, что в этот день «птица гнезда не вьет, девица косу не плетет», то есть нельзя заниматься кропотливой и тяжелой работой.

Предки верили, что на Благовещение нельзя давать или брать в долг: это могло привести к серьезным финансовым потерям в будущем. Если в этот день потерять что-то — к несчастью. Считалось, что потерянная вещь никогда не найдется. Запрещалось ругаться, спорить и сквернословить, иначе весь год пройдет в ссорах и неприятностях.