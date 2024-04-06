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Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы

Церковные службы в честь светлого торжества начнутся вечером 6 апреля
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Православные христиане 7 апреля отметят Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый праздник, который ассоциируется с чудом и тайной непорочного зачатия, а в миру — с расцветом природы и наступлением теплых дней. Накануне светлого торжества начинается Великое повечерие, которое перетекает в утреннюю литургию. Священнослужители одеваются в облачения голубого цвета, который ассоциируется с Богородицей. Подробнее о том, как проходит церковная служба и какие молитвы принято читать в этот знаменательный день, — в материале «Известий».

Благовещение в 2024 году: название и значение праздника 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число 12 основных, или двунадесятых церковных торжеств после Пасхи. Эти праздники посвящены главным событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Благую весть о рождении Спасителя Богородица, согласно церковному преданию, получила от архангела Гавриила, тем самым был частично искуплен первородный грех прародителей людей — Адама и Евы.

Благовещение — один из ранних христианских праздников, его почитали еще в III веке. Однако верующие по-разному называли торжество: «Зачатие Христа», «Благовещение о Христе», «Начало искупления» и так далее. Привычный сегодня вариант распространился только в VII веке, а само слово «благовещение» произошло от греческого evangelismos, что в переводе и есть «благая весть».

храм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Религиовед Юлия Ковалева напомнила, что, согласно преданию, Богородица родилась в одном из пригородов Иерусалима, а ее родители Иоаким и Анна долго не могли завести детей, поэтому дали обет посвятить ребенка Богу.

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Празднование связано с днем, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предназначении

События праздника Благовещения Пресвятой Богородицы подробно описаны в Евангелии от Луки. Предание гласит, что в день Благовещения к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он был послан в Назарет, чтобы сообщить ей весть о том, что она станет матерью сына Божия. Сначала Мария не могла поверить и смутилась, однако после приняла свое предназначение.

Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова и отмечается 7 апреля. В 2024 году дата выпадает на воскресенье.

Расписание богослужений на Благовещение: во сколько начало сегодня, 6 апреля, и завтра, 7 апреля

В Благовещение принято посещать традиционную церковную службу, храмы открыты весь день. Расписание служб в разных церквях может различаться, поэтому конкретное время надо узнавать заранее.

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Во время двунадесятых праздников богослужения проходят особенно торжественно

Традиционно первое богослужение в честь тождества начинается 6 апреля с Великого повечерия и специальных молитв, которые совершаются после вечернего приема пищи, а затем начинается всенощное бдение.

голубь
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В храме Христа Спасителя в Москве церемония начнется в 18:00 6 апреля. Ранняя литургия 7 апреля состоится в 7:00, исповедь — в 9:00. Поздняя литургия начнется в 10:00. Всё завершается вечерним богослужением в 17:00.

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Священнослужители облачаются в одеяния голубого цвета, который ассоциируется с Богородицей. На Благовещение всегда совершают полную литургию, даже если праздник выпадает в будний день или совпадает с Пасхой. Всем приходящим в храм рассказывают историю светлого торжества и его значение. Согласно древнему обычаю, 7 апреля выпускают на волю белоснежных голубей, которые символизируют Святой Дух, а также мир и свободу. Считается, что птицы являются вестниками ангелов-хранителей. Данная традиция также упоминается в одном из стихотворений Александра Пушкина:

Птичка

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать.

Благовещение
Фото: ТАСС/AP Photo

Стихи этому празднику посвящали Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и Марина Цветаева.

Сегодня на праздник голубей выпускает в небо Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главная церемония проходит в Благовещенском соборе Кремля.

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Церковная служба на Благовещение: молитвы, исповедь, причастие

Первая праздничная служба на Благовещение начинается вечером в субботу, 6 апреля. В этот день всенощное бдение длится несколько дольше обычного: оно состоит из последовательно совершаемых вечерни, утрени и службы первого часа.

храм
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Перед вечерней священник в алтаре переносит крест с жертвенника на престол. Данное действие не видно прихожанам, но те, кто пришел на службу заранее, стоят с благоговением, молясь Господу. Как и в любой праздник, в конце вечерни духовенство торжественно выходит из алтаря и начинается лития — особые молитвы о верующих и обо всей Церкви, которые, согласно уставу, совершаются в притворе храма. После данной церемонии будет совершено освящение хлебов (на утрене этот хлеб дают верующим).

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На утрене при погашенных светильниках прозвучит Шестопсалмие. Затем после кафизмы из Псалтири и ектении прочтут Евангелие от Луки, в котором повествуется история праздника Благовещение, споют полиелей (исполнение псалмов «Хвалите имя Господня» и др.) и величание. Канон праздника, по традиции, читается двумя чтецами: один читает тропари «Ангела», другой — «Богородицы». Тропари девятой песни читаются одним чтецом с припевом, который поет хор. В день праздника совершается литургия Иоанна Златоуста или Василия Великого. В 2024 году праздник приходится на воскресный день, поэтому прозвучит литургия Василия Великого. На службе говорится, что благодаря рождению Господа от Богородицы небо соединяется с землею, Адам обновляется, Ева освобождается, а люди становятся причастниками храма Божия.

храм
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В конце утрени происходит вынос креста, его помещают на аналое, где он останется в течение всей следующей седмицы. После чего совершается поклонение Распятию: духовенство и все прихожане делают три земных поклона под пение хора: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко...». Время завершения богослужения зависит от количества причащающихся.

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