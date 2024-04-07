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Праздник Благовещение: приметы для счастливой и богатой жизни на 7 апреля

В 2024 году торжество приходится на воскресенье
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Благовещение Пресвятой Богородицы в православном календаре является одним из 12 главных праздников после Пасхи. Ежегодно он отмечается 7 апреля, за девять месяцев до Рождества. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и поведал ей благую весть, что она скоро станет матерью Сына Божия. Подробнее о том, какие традиции соблюдают верующие и на что следует обратить внимание в праздник, — в материале «Известий».

Благовещение: смысл праздника 7 апреля

Православные 7 апреля готовятся встретить Благовещение Девы Марии. Раньше этот праздник именовался «Днем приветствия», «возвещением» и «зачатием Христа», а привычное нам название вошло в обиход только с VII века. При этом русское название происходит от греческого слова «Евангелисмос», то есть «Евангелие» или «благая весть». Праздник входит в перечень двунадесятых или 12 главных церковных торжеств после Пасхи.

Священник Игорь Морозов подтверждает, Благовещение в прямом переводе означает «добрая весть», которая свидетельствует об освобождении всего человеческого рода от греха и вечной смерти.

Согласно Писанию, в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и рассказал девушке о ее истинном предназначении. Чудесное событие описано евангелистом Лукой: «Радуйся, Благодатная! — произнес Гавриил. — Господь с Тобою! Благословенная Ты между женами». «Раба Господня; да будет Мне по слову твоему», — был ответ Марии. Явление стало первой благой вестью, которую человечество получило после ветхозаветного изгнания Адама и Евы из рая, и символизирует искупление человечеством грехопадения Евы.

Церковь
Фото: ТАСС/Антон Подгайко

Данное событие часто упоминается в апокрифических текстах, например в «Протоевангелии от Иакова» II века и «Книге о рождении Блаженной Марии и детстве Спасителя» IX века. В апокрифах сюжет Благовещения повторяется, добавлены лишь некоторые детали и подробности. Так, уточняется, что перед встречей с архангелом Гавриилом Мария услышала пророчество о благословении, когда ходила к колодцу за водой.

В то же время в Евангелии от Матфея говорится, что ангел Гавриил пришел не к Марии, а к ее мужу Иосифу. После обручения он узнал, что жена ждала ребенка, и хотел даже отменить брак. Но во сне Иосифу явился архангел, который рассказал дальнейшую судьбу Марии и Иисуса и что «родившееся в Ней есть от Духа Святого». После услышанного рассказа Иосиф оставил жену и помогал ей.

7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать

Приметы погоды на Благовещение Пресвятой Богородицы

Помимо православных традиций Благовещение сопровождают и различные народные обычаи и приметы. Хотя большинство верующих считают их языческими и выдуманными, за долгие годы они стали частью русской культуры. Большой популярностью обладают погодные приметы, поскольку праздник считается предвестником настоящей весны.

Принято считать, что какая погода будет на Благовещение, такую же стоит ждать и на Пасху. Однако если 7 апреля на улице стоит необычная для середины весны жара, то на Светлое воскресенье будет прохладно. Если же журавли в день Благовещения летают высоко, то это к плохой погоде, а ласточки — к теплой весне. На теплую весну также указывало возвращение перелетных птиц.

Церковь
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В случае дождливой погоды на торжество летом ждут богатый урожай орехов и много рыбы, а ветер и туман сулят хороший урожай зерновых и грибов. Снег в этот праздник, наоборот, предвещал неурожайный год.

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Народные приметы на Благовещение для счастливой и богатой жизни

В народе Благовещение считали одним из символов прихода весны, потому и традиции в этот день связаны с будущими посевами, а значит, и сытой и богатой жизнью. Так, крестьяне на Благовещение, как правило, освящали приготовленное зерно: ставили рядом с кадкой, в которой оно хранилось, икону и читали специальную молитву об успешной жатве.

По религиозной традиции, земная жизнь человека считается не с момента рождения, а момента зачатия. Поэтому ровно девять месяцев спустя Благовещения, 7 января, православные верующие отмечают Рождество Христово. Именно с Благовещения начинается описание земной жизни Иисуса Христа, поэтому праздник очень значим и почитаем.

Празднование Благовещения начинается с великого повечерия — специальных молитв, которые совершаются после вечернего приема пищи. После этого начинается всенощное бдение. Священнослужители облачаются в голубые одежды: именно небесный цвет считается символом Богородицы. Всем приходящим в церковь рассказывают о сути праздника и чудесной истории появления Сына Божьего.

Благовещение
Фото: ТАСС/AP

Праздник приходится на период Великого поста, в связи с чем для соблюдающих ограничения верующих возможны некоторые послабления. Так, на стол в Благовещение можно подавать рыбу, выпечку без мясной начинки и вино. Верующие в этот день пекут постный хлеб — просфоры. Они освящают блюдо в храме на литургии, после чего раздают родным и близким.

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Другой важной традицией является выпуск голубей. Как пояснил протоиерей Игорь Фомин, у традиции есть двоякое объяснение. С одной стороны, голубь — это символ Святого Духа и его благословения. С другой, бытовой, нередко людям осенью попадались птицы, которые не смогли улететь в теплые края и нуждались в помощи: их подбирали и подкармливали, а на Благовещение отпускали на свободу. После революции церковная традиция выпускать голубей прерывалась, но в 1990-х годах ее возродили. Сейчас на праздник стаю белых голубей выпускает в небо Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемония ежегодно проходит в Благовещенском соборе. Посмотреть на полет птиц собираются сотни прихожан.

Считается, что в день святого праздника нельзя трудиться, в том числе заниматься домашним трудом. Вместо этого необходимо посвятить день добрым делам. Также в этот день не стоит планировать новые путешествия и дальние поездки. Считается, что преждевременные планы в этот день могут привлечь в дом несчастья и беды.

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