7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы: что означает светлый праздник

Православная церковь 7 апреля отмечает великий двунадесятый праздник — Благовещение. Он посвящен судьбоносному событию в жизни Девы Марии и чуду, которому было суждено потрясти весь мир. В 2025 году торжество приходится на понедельник. «Известия» рассказывают об истории и традициях светлого праздника.

Благовещение Пресвятой Богородицы: что означает праздник 7 апреля

В самом названии торжества кроются слова «благая весть» — ведь именно в этот день к деве Марии явился архангел Гавриил, рассказавший праведной девушке о ее предназначении. Так Мария узнала, что ей суждено стать матерью Сына Божьего. Этот эпизод описан в Евангелии от Луки.

Дата праздника всегда остается неизменной — 7 апреля, ровно девять месяцев до рождения Христа. Отмечать его православная церковь начала еще в III веке. Полностью официальное название торжества — Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

Традиции празднования Благовещения

В честь великого события в церкви накануне проводится всенощное бдение, а утро начинается с праздничной литургии. Священнослужители облачаются в голубое — цвет Богородицы. В ходе проповеди прихожанам рассказывают о сути праздника и чудесной истории Благовещения.

Торжество приходится на период Великого поста, однако в честь праздника возможны послабления. Так, на стол в Благовещение можно подавать рыбу, выпечку без мясной начинки. Крошки от просфор смешивают с зерном при посеве для хорошего урожая.

Еще одной традицией является выпуск голубей из клетки — в знак того, что каждое Божие творение должно быть свободно. В Благовещенском соборе Московского Кремля стаю голубей отпускает патриарх, а посмотреть на полет птиц собираются сотни прихожан.

Иногда праздник совпадает с периодом подготовки к Пасхе — как, например, в 2018 году, когда Благовещение пришлось на Великую Субботу. Тогда прихожане приносят с собой крашеные яйца и куличи на освящение. Полное совпадение Пасхи с Благовещением случается редко. Такой день называют Кириопасхой, последний раз наложение дат случилось в 1991 году, а в следующий раз будет только в 2075-м.

Праздник Благовещение: что нужно делать, запреты

В любой двунадесятый праздник не рекомендуется без крайней необходимости заниматься тяжелым физическим трудом, убираться в доме, стирать, мыть окна — разрешается только готовка. Традиция не работать на Благовещение распространяется и на поездки по работе или командировки.

Конфликты и ссоры в день светлого праздника могут навлечь на человека беды и горести, которые будут преследовать его еще долгое время. Поэтому в светлый праздник важно помогать ближним, не отказывать в просьбах, заниматься благотворительностью.

По народным поверьям, нельзя давать деньги в долг, иначе целый год можно провести в потерях. Не советуют и отдавать любые вещи из дома, чтобы не навлечь на семью другие лишения.

Приметы 7 апреля, на Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение считается неблагоприятным днем для новых начинаний. Не рекомендуется даже надевать новую одежду на праздник, иначе долго она не прослужит.

Зато в знаменательный день можно загадывать желание — и если просящий не помышляет дурного, оно наверняка сбудется.

Немаловажными остаются приметы погоды. Если ко дню Благовещения всё еще не сошел снег, хорошего урожая ждать не стоит. А вот солнечная и теплая погода, напротив, сулит ясную весну и богатые всходы.