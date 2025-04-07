Жизнь по «Завету»: бывший адепт неопятидесятников обвинил церковь в суициде

В России набирает обороты религиозное движение неопятидесятников, лидеры которого используют труд своих адептов ради личного обогащения, рассказали «Известиям» его бывшие участники. Российская церковь христиан веры евангельской «Новый завет» (РЦХВЕ) неоднократно привлекала к себе внимание, в частности, скандалами с недвижимостью. Но всё зашло слишком далеко в феврале этого года, когда один из адептов пермского филиала движения покончил с собой. Перед смертью он обвинил в своей смерти лидеров «церкви», заявив, что те совершили «самый жестокий обман и развод» в его жизни, рассказал источник в правоохранительных органах. Как устроено самое многочисленное в РФ псевдорелигиозное движение, и кто за ним стоит — в материале «Известий».

«Самый жестокий в моей жизни обман и развод…»

Лидеры религиозного движения неопятидесятников под предлогом мнимой духовности и служению Богу склоняют людей к рабскому труду и полной финансовой зависимости, после чего отправляют «в мусор». Именно такими словами описал происходящее внутри общины один из последователей Российской церкви христиан веры евангельской «Новый завет» (РЦХВЕ), житель Пермского края Николай Шаврин.

Как рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах, 26 февраля 2025 года 35-летний мужчина добровольно ушел из жизни, обвинив в своей смерти лидеров РЦХВЕ и описав подробности своей жизни в общине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В частности, он рассказал, что руководители общины «разрушили» его жизнь, «совершили самый жестокий в моей жизни обман и развод». Этот обман, если обобщить рассказанное источником, заключается в том, что «пасторы» и «епископы» используют людей, приходящих к ним с искренним духовным поиском, в качестве дешевой рабочей силы в целях личного обогащения.

Как рассказал Николай, изначально его «стремление к духовности было совершенно искренним» — он посвятил «служению» около 12 лет. Из них четыре с половиной года был на «полном служении», что, по словам других адептов, означает полную отдачу «церкви» всех денег, труда, сил и времени.

В течение этих лет Николай Шаврин «много раз показывал смирение и приверженность на деле и брался за работу, которую другие делать не хотели». Но в итоге «всё это было зря, я оказался никому не нужен», рассказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Разочарование наступило, когда Николай понял, что жизнь в общине построена на продвижении по внутрицерковной карьерной лестнице узкого круга людей. Как правило, это сыновья и другие родственники пасторов, в то время как на рядовых адептов «им плевать». В итоге отцы-епископы «ездят на дорогих тачках и не могут отбиться от поклонниц», у них «большие животы, машины и высокомерие их сыновей». В то время как сам Николай был вынужден брать кредит в банке, чтобы «оплатить себе зубы и пройти курс IT».

По словам источника, Николай жаловался на депрессию и просил «отобрать у них здание местного Дворца культуры» — главного офиса общины, «чтобы они не наживались на доверии и не портили жизни духовно ищущим». Также он назвал служение «церкви» делом всей своей жизни и отметил, что разочаровываться в нем ему «очень тяжело».

«Я ему говорила: не надо туда ходить, но он побежал…»

Мать Николая, Светлана Шаврина, до сих пор не может прийти в себя от произошедшего. По ее словам, сын всегда был очень общительным, мягким и добрым человеком, но в последний год жизни его будто подменили.

— Раньше от него грубого слова не слышала, а тут грубость и мат. Вспышки агрессии, оскорбления. Такое впечатление, что это был другой человек, — рассказала она «Известиям».

Мать Николая Светлана Шаврина Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам Светланы, в «церковь» ее сын попал еще в старших классах школы, по приглашению Даниила Грабовенко, сына главного «гуру» пермского «Нового завета», «начальствующего епископа» Эдуарда Грабовенко.

— Даниил учился с ним в параллельном классе и как-то позвал на собрание, — рассказала женщина. — Я ему говорила: не надо туда ходить, но он полетел, побежал. Ему нравилось общаться с большим количеством людей, играть там на гитаре, снимать на камеру их собрания. Они постоянно ездили по Пермскому краю, раздавали Библии.

После армии и пединститута Николай продолжил ходить в «церковь». Брался там, по словам матери, за любую работу — от чистки крыши до строительства дороги. Из дома же старался побыстрей убежать.

— Я думаю, он там был счастлив, и когда это оборвалось, что-то в нем сломалось, — сказала Светлана. — Он влез в кредиты и начал делать ставки.

Светлана показала «Известиям» более десятка кредиток и письмо, которое пришло из банка уже после смерти Николая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще один бывший адепт пермского «филиала» Семен рассказал «Известиям», что жизнь в общине построена на полном контроле.

— Наставник следит за всем — где ты живешь, куда ходишь, кто твоя семья, что у тебя с финансами, где отдыхаешь, — сказал мужчина. — Тебе внушают, что люди в «церкви» тебе ближе, чем твоя родная семья, потому что они покаялись и уже спасены, а твои родственники еще этого не сделали.

«Он настолько любит Господа, а Господь любит его…»

Главным стержнем «духовной» жизни в общине является десятина, то есть 10% от любого заработка, которые обязан платить каждый адепт, сказал Семен. Помимо этого «обязательного платежа», людей, пояснил он, склоняют и к гораздо большим пожертвованиям.

— В итоге у людей возникает вопрос: почему я батрачу, как раб, а Грабовенко ездит на машине за 20 млн рублей? — рассказал он. — На все простой ответ: он настолько любит Господа, а Господь любит его. Он очень много в своей жизни отдавал, и поэтому так много получил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Отсутствие у человека достатка становится еще одним поводом для манипуляций: если у тебя в жизни всё не так, как у Грабовенко, значит, ты плохо слушался Бога и мало приносишь десятины, говорит бывший адепт.

— И здесь человека можно закатывать в асфальт до тех пор, пока он не сойдет с ума или не покончит с собой, — сказал он. — Такие мысли в общине приходят многим.

Так называемая теология процветания, которую проповедую пятидесятники, заключается в том, что настоящий христианин обязан быть богатым, здоровым и счастливым. Это «игла», на которой лидеры держат своих адептов, пояснил «Известиям» профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин.

— А если у человека всего этого нет, ему внушают ощущение ущербности и предлагают выход — говорят о необходимости «жертвовать», — отметил эксперт. — Чем больше ты будешь жертвовать, тем больше «процентов» получишь.

Неопятидесятники — это самое многочисленное, распространенное и влиятельное сектантское движение в России, а «церковь» «Новый завет» — его пермский «филиал», рассказал Александр Дворкин. В России у неопятидесятников не меньше 350 тысяч активных членов, из них примерно десять тысяч входят в «Новый завет».

Бывшая участница движения Елизавета Уварова Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам бывших членов, РЦХВЕ вербует новичков через социальное служение — создает реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых и частные дома престарелых. Также в организации много молодежи, которую привлекают через молодежные «миссии».

В «церкви» тебя заставляют служить, рассказала «Известиям» бывшая участница движения Елизавета Уварова из Абакана.

— То есть это тоталитарное, полное подчинение, — говорит она. — Там были такие лозунги, что ты работать не должен. Меня это все начало смущать, я понимала, что каждая воскресная проповедь была про десятину. Потом начались покупки земель.

Люди, по ее словам, продавали машины, квартиры, брали кредиты. Если денег нет, если не додаешь десятину, тебя считают проклятым человеком, пояснила Елизавета.

— Десятина подписывалась поименно, за каждый месяц, — отметила она. — Жена пастора ведет всю бухгалтерию. У нее есть тетрадка, где всех учитывают. Была история: женщина получила детские пособия, потом пенсию по потере кормильца, и отдала большую десятину пастору. Прошел месяц, и он ей позвонил с вопросом, почему так мало в этот раз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Платить десятину, уточнила женщина, нужно было даже от продажи какой-то вещи или от подарков.

— Была такая история: многодетная мама, у нее ипотека и трое детей, — сказала она. — Развелась с мужем, и муж давал ей деньги на то, чтобы она закрывала кредит. Она брала эти деньги и отдавала десятую часть, потому что ее так пастор научил.

«Оседлали» эндорфины

На своих собраниях неопятидесятники вводят людей в трансовое состояние и вырабатывают эндорфиновую зависимость, рассказал Александр Дворкин.

— При помощи определенных техник они добиваются того, что в организме человека происходит мощный выброс эндорфина — «гормона счастья», который вырабатывается гипофизом, — сказал эксперт. — Человек впадает в эйфорическое состояние.

Фото: ТАСС/Jack Kurtz

В обычной жизни мозг перестает работать в усиленном режиме, происходит упадок и «синдром отмены», пояснил сектовед. Человеку хочется получить новую порцию эндорфинов, за которой он снова идет в секту.

— Людям внушают, что если они не переживут это состояние экстаза, то не исцелятся от болезни, у них не будет денег и так далее, — сказал эксперт. — Так люди постепенно становятся эндорфиновыми наркоманами и послушным инструментом в руках лидеров.

«Известия» побывали на «международной» конференции общины в Испании и увидели, что люди в зале действительно периодически впадают в некий транс. Они взахлеб слушают выступающего на сцене в костюме Эдуарда Грабовенко и других «гуру», подпевают поющим про Иисуса ансамблям, танцуют и машут руками, как на концерте.

«Стань частью команды, молись с нами, жертвуй с нами, иди с нами», — гласил показанный на конференции видеоролик. В нем также речь шла о гуманитарной помощи, раздаче Евангелий и даже исцелении покаявшихся больных. При этом, судя по соцсетям, которые ведет Эдуард Грабовенко, логику в его высказываниях можно найти далеко не всегда.

«Мое пожелание для себя и для каждого из нас, чтобы нам пережить Бога в своей жизни. Войти в это состояние богоискания, когда внутри неуверенность, когда много голосов звучит, когда мир влечет, когда, знаете, какая-то религиозность вокруг», — написал епископ в своем канале в Telegram.

Сейчас старшему пастору 55 лет, и он живет в постоянных разъездах — Москва, Рим, Франкфурт-на-Майне.

Кто такой Эдуард Грабовенко

Эдуард Грабовенко родился в городе Кривой Рог в Днепропетровске. В декабре 1990 года поступил в библейскую школу в латвийской Елгаве. А после вместе с тремя друзьями в возрасте 20-22 лет приехал в Россию и основал «Новый завет». Позже окончил Библейский институт в Канаде.

Сейчас Грабовенко числится руководителем трех организаций со схожими названиями. Две из них были зарегистрированы еще в 1998 году, еще одна спустя два года. За все это время организации накопили 51 арбитражное дело на 35 млн рублей.

Также лидер общины в прошлом был учредителем российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) и НПСИ «Социальный альянс», последняя занималась деятельностью по уходу с обеспечением проживания. В 2018 году организацию ликвидировали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сведения о прибыли есть только у одной «Централизованной» организации, но только за 2021 год. Тогда выручка компании составила 4,1 млн рублей, а прибыль — 3,8 млн.

В 2016 году, по данным источника «Известий» в правоохранительных органах, у Эдуарда Грабовенко были проблемы с законом — его ставили на спецучет с пометкой «криминал».

У епископа есть квартира в Москве на Большой Ордынке в доме 1890 года постройки, недвижимость в этом районе стоит от 30 млн руб. и значительно выше. Кроме того, по данным источника «Известий», семья старшего пастора владеет большим количеством земельных участков, квартир и частных домов.

— Вероятно, это одна из богатейших семей Пермского края, — предполагает собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сыновья Гробовенко — Давид и Илья — учились в Америке. Младший — Виталий до сих пор является пастором евангельской церкви в Лондоне.

В 2005 году «Новый Завет» привлек к себе внимание приобретением Дворца культуры им. Ленина в Перми. Трехэтажное здание площадью 5 тыс. м². с актовым залом на 900 человек было куплено у Мотовилихинских заводов за 50 млн рублей. Там начали проводить богослужения. Сделка вызвала недовольство пермской общественности и Русской православной церкви, губернские власти воспрепятствовали регистрации права собственности.

В 2006 году суд признал сделку законной. В 2012 году экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявлял о планах вернуть здание городу. В следующий раз к переговорам о возвращении ДК мэрия вернулась в апреле 2021 года, но «Новый Завет» запросил цену в десятки раз больше стоимости его приобретения, и переговоры были остановлены.

Второй скандал с недвижимостью произошел в Москве. 1 марта 2018 года пятидесятники получили у властей в безвозмездное пользование шесть нежилых зданий по ул. Оренбургская для размещения теологического института и культовых зданий. После передачи община должна была заключить с мэрией Москвы договор аренды земельного участка, но в течение трех лет игнорировала это требование.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

В итоге Департамент имущества Москвы подал к общине иск о понуждении к заключению договора. В 2022 году Арбитражный суд Московского округа встал на сторону властей и понудил общину заключить договор.

Третий скандал произошел с Эдуардом Грабовенко в 2020 году. Его обвинили в нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях.

Причиной обвинения послужил видеоролик воскресной школы церкви «Новый завет», выпущенный общиной перед Пасхой. В нем учительница, рассказывая о страданиях Христа, уколола железным гвоздем куклу Сережу, чтобы продемонстрировать, как больно было Спасителю. Ролик вызвал возмущение среди пользователей соцсетей.

Полиция обратилась в суд с иском не к религиозной организации, а лично к Грабовенко, который не занимался ни созданием ролика, ни его публикацией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

28 августа 2020 года мировой суд в Перми не усмотрел состава правонарушения и закрыл дело.

«Известия» направили запрос Эдуарду Грабовенко с просьбой прокомментировать рассказы бывших адептов возглавляемой им организации. На момент публикации ответ не получен.

Между правами и свободой

У «Нового Завета» есть филиалы почти во всех российских городах. «Церковь» не запрещена в России и имеет статус местной религиозной организации. Эти филиалы неоднократно закрывали, однако на судьбу движения это не влияло — отсутствие единого административного центра и наличие множества юрлиц дает движению большую гибкость и устойчивость, отметил Александр Дворкин.

— Даже если одно такое юрлицо закрывают, других это не касается, потому что они юридически — отдельные организации, — сказал он.

Сохранению устойчивости служит и активная общественная позиция лидеров неопятидесятников.

— Они всячески пытаются завязать контакты с местной властью, засветиться на фотографиях с губернаторами, членами правительства, думы, присутствовать на различных официальных приемах, — сказал Александр Дворкин. — Из-за этой публичности представителей секты провинциальные чиновники уже немножко боятся ее трогать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Термин «секта» не имеет четкого определения в законодательстве, и этим охотно пользуются потенциально опасные группы, пояснил «Известиям» адвокат адвокатского бюро «Авекс Юст» Егор Панин. Одна из главных проблем при их выявлении — это то, что многие из них действуют скрытно, маскируясь под религиозные объединения, пройдя государственную регистрацию.

— В отличие от традиционных религиозных организаций, «секты» используют психологические манипуляции для контроля над участниками, такие как изоляция, принуждение к пожертвованию, ощущение апокалиптической угрозы, — сказал адвокат. — Именно это и создает сложности для правоохранительных органов, так как участники таких групп не осознают противоправность действий их религиозных лидеров и фактически сознательно и добровольно идут на ограничения своих прав.

Это порождает сложности установления баланса между их защитой и свободой вероисповедания, резюмировал адвокат. Как правило правоохранительные органы прибегают к радикальным методам борьбы только в том случае, если такие объединения обретают большую массовость участников и огласку их противоправной деятельности в СМИ.