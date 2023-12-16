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Страшный сан: от священников-сектантов пострадали четыре подростка

Педофилы обманом заманивают религиозных подростков
Фото: Getty Images/Dina Morozova
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Силовики разоблачили целую группу священнослужителей неканонической религиозной организации «Российская православная кафолическая церковь» (РПКЦ), которые, по версии следствия, годами насиловали и развращали мальчиков. Старший из фигурантов, Михаил (Мануил) Платов-Потемкин, лишь несколько лет назад освободился из заключения за такие же преступления. Новые подробности расследования стали известны «Известиям».

Растлители новой волны

Первым под следствие попал 23-летний Александр И., которого обвиняют в нескольких эпизодах развратных действий группой лиц по предварительному сговору, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних.

По данным оперативников, уроженец Украины Александр И. является одним из основателей и диаконом религиозной общины «Митрополия православной кафолической церкви» (МПКЦ). Это структурное подразделение скандально известной РПКЦ. В правоохранительных органах считают, что деятельность этой организации сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сыщики выяснили, что он вовлекал интересовавшихся религией подростков, которые посещали один из приходов, в противоестественные сексуальные отношения. В домовом храме общины на территории района Внуково в Москве во время обысков были обнаружены материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Правоохранителям удалось идентифицировать и разыскать нескольких потерпевших. В сентябре был задержан еще один подозреваемый, некто Илья Б. (ему инкриминируются два эпизода развратных действий в составе группы лиц). А еще спустя две недели были получены доказательства (в том числе показания ранее задержанных), указывающие на причастность к преступлениям ранее судимого за педофилию Михаила (Мануила) Потемкина-Платова, занимающего высокое положение в иерархии РПКЦ.

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Дурная слава

Возглавляющий псевдоправославную (РПКЦ не находится в евхаристическом общении ни с одной из канонических православных церквей) общину Платов несколько лет назад вышел из колонии, где отбывал 15-летний срок за неоднократное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По новому делу пока проходят четверо потерпевших. Не исключено, что их число увеличится вместе с появлением в расследовании новых подозреваемых. «Известиям» удалось выяснить, что вместе с Платовым проживал ранее также привлекавшийся к ответственности за педофилию 57-летний мужчина, искавший в интернете в качестве партнеров для нетрадиционных отношений молодых людей.

колония
Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Обман паствы

РПКЦ (МПКЦ) была зарегистрирована во времена перестройки запрещенным Русской православной церковью в служении бывшим дьяконом одной из епархий. Сам он выехал за рубеж, где следы его теряются. Со временем место «предстоятеля» занял Михаил Потемкин (имя Мануил и вторую часть фамилии — Платов — он узаконил через паспортный стол в 1997 году).

Известный богослов, исследователь сектантства Александр Дворкин пояснил «Известиям», что адептов этой организации невозможно отнести даже к раскольникам, он назвал их «ряжеными аферистами».

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Офис и одновременно главный приход (домовая церковь) организации Платова находились по соседству с Центральным домом литераторов, а еще с известным в криминальных кругах рестораном на Поварской улице, рядом с которым в 2013 году было совершено покушение на известного криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).

Очень скоро «батюшка» сблизился с уголовными авторитетами, неоднократно посещал СИЗО и колонии. В первую очередь его интересовали пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних. Известно, что Платов проходил свидетелем по делам об убийствах священника Александра Меня и игумена Лазаря (Солнышко) в 1990 году, игумена Серафима (Шлыкова) в 1991-м. Его называли чуть ли не духовником уголовного авторитета Отари Квантришвили (убит в 1994 году). В 2000 году его задержали оперативники МУРа за сексуальное насилие над подростками.

колония
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Внутри развратника

— Педофилия — это расстройство, которое проявляется в сексуальном влечении к детям чаще возраста от 3 до 10–12 лет, — рассказывает об отклонении психиатр, сексолог Алексей Вилков. — Это тяжелое заболевание, которое нуждается в пожизненном наблюдении — амбулаторно (если пациент сам желает) либо лечится принудительно. Педофилы часто подвергаются уголовному наказанию.

Если же по результатам судебной экспертизы комиссия врачей-психиатров указывает, что в данном случае пациент является невменяемым или недееспособным, он подлежит длительному или даже пожизненному принудительному лечению в условиях стационара.

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Что происходит с ребенком

Вопреки распространенному мнению, юные жертвы сексуального насилия обычно не становятся педофилами во взрослом возрасте, хотя и получают сильнейшую психотравму, говорит эксперт.

— Это [насилие] в целом ухудшает их жизнь и в настоящем, и в будущем, требует длительной реабилитации. Но прямой связи перехода к педофилии здесь нет, — говорит специалист.

ребенок
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По словам психиатра, все дети легко внушаемы, их психика очень неустойчива, они легко подвержены любому влиянию.

— Поэтому тема веры — это всего лишь одна из тем, которую используют для вовлечения детей, подростков и даже взрослых людей в секту. Не исключено, что педофил сам верит [в то, что говорит]. Либо это эффективный способ манипуляции, — утверждает сексолог.

Букет отклонений

По данным публикаций СМИ, косвенно подтвержденных источниками «Известий», один из фигурантов дела в юности задерживался за кражи и прочие преступления, но вместо приговора дважды направлялся судом на принудительное лечение с диагнозом «психопатия шизоидная».

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— Это отдельный диагноз, не связанный с педофилией. Обычно такие люди живут в своем выдуманном мире, фиксированы на своих выдуманных переживаниях. Они создают свою систему, свое объяснение мироустройства. В том числе могут создавать псевдорелигиозные идеи и слепо следуют им, будучи по сути фанатиками. Поэтому такие пациенты часто склонны создавать секты, причем сами они искренне верят в эти ошибочные идеи, — пояснил психиатр.

психиатрическая больница
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Коллективное зло

По мнению адвоката, специалиста по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект Александра Корелова, подобные преступления укладываются в единую мировую тенденцию, связанную с попытками признать педофилию нормой, создать целый рынок торговли детьми.

— Легализация однополых браков, истерия с переменой пола и тому подобные шаги тоже, на мой взгляд, часть этой международной криминальной тенденции, — отмечает он. — Просто на территории нашей страны сторонникам этих процессов не дают действовать. Неофициально они пытаются пролезть через различные сектантские структуры, в том числе вот такие, как данная.

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Коммерческий интерес

Адвокат Корелов обращает внимание на регулярность растления подростков в секте Платова. Адвокат не исключает, что к ней могут быть причастны люди, имеющие большие деньги, в том числе из властных структур.

По мнению собеседника, подростков превращают в товар, который предлагается состоятельным людям. Корелов называет это «новым рабовладением»: детей используют в качестве проституток и моделей порноиндустрии. Этот контент востребован на зарубежном рынке и приносит большую прибыль.

камера
Фото: Getty Images/M-Production

— Некоторые пострадавшие подростки становятся новым поколением потребителей такого рода услуг. Вот таким образом разрастается система, связанная с массовой педофилией, — говорит адвокат.

Небольшие преступные группы педофилов могут быть связаны друг с другом, считает Корелов.

— Как правило, люди, которые возглавляют такие группы, знают друг друга, — сообщает он. — Они меняются детьми, как товаром. Лидерам особенно интересны для вовлечения люди, которые могут прикрыть их в опасных ситуациях.

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С подобного рода организациями нужно бескомпромиссно и жестко бороться.

— Не надо бояться. Не надо либеральничать. Нужно понимать, что это чрезвычайно опасные тенденции, мировые, которые в корне могут изменить развитие общества. Чем более развращены сегодняшние подростки, тем завтра сложнее будет удержать и государство, и общество в определенном русле. В перспективе это может привести к полнейшей деградации цивилизации, — призывает адвокат.

дети
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Он напоминает родителям об их законной обязанности контролировать своих детей.

— Здоровое недоверие к организациям, где проводит время ребенок (это может быть секция, монастырь, кружок), и личный контроль за несовершеннолетним — неплохие лекарства от беды, — резюмирует Корелов.

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