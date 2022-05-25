Разврату не подлежит: надзор за педофилами может стать пожизненным

Административный надзор за педофилами, освободившимися из тюрьмы, могут сделать пожизненным. Сейчас он осуществляется 8–10 лет. Кроме того, за такими преступниками предлагается следить при помощи электронных средств контроля, запретить им пользоваться интернетом и максимально ограничить их общение с детьми. Соответствующий проект закона подготовил ОНФ совместно с аппаратом детского омбудсмена. Число случаев сексуального насилия над детьми растет уже несколько лет. Эксперты связывают тенденцию в том числе с неэффективностью существующий системы контроля за вышедшими на свободу. Документ могут внести в Госдуму к осени нынешнего года. Не исключено, что к тому времени в нем появится и давно обсуждаемая идея создания реестра педофилов, говорят разработчики законопроекта.

Больше контроля

Освободившиеся из тюрьмы педофилы должны находиться под административным надзором пожизненно, а не 8–10 лет, как это происходит сейчас. Кроме того, за ними необходимо следить при помощи высокотехнологичных электронных средств контроля, запретить им пользоваться интернетом и резко ограничить возможность их общения с детьми. Подобные предложения содержатся в проекте закона, разработанном «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) совместно с аппаратом уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Всё это новые формы контроля, сейчас в законе «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» их нет. Ужесточить надзор за осужденными за сексуальные преступления против детей необходимо «с целью предупреждения повторных преступлений с их стороны», говорится в пояснительной записке к законопроекту (документ есть в распоряжении «Известий»).

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Кроме упомянутых мер также предлагается запретить им посещать определенные места, например организации, оказывающие услуги несовершеннолетним.

Разврату не подлежит Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

В настоящее время законопроект находится на стадии экспертной проработки, и в него, возможно, еще будут вноситься уточнения и изменения, сообщила «Известиям» координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», член Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

В частности, проект направлен на оценку в ряд юридических вузов, ФСИН, МВД, Национальный медицинский исследовательский центр имени Сербского.

— Мы хотим сначала аккумулировать все предложения от экспертов, а затем внести доработанный проект в Госдуму. Рассчитываем сделать это к осени 2022 года. Пока еще остается открытым вопрос о реестре педофилов. Это не раз уже обсуждалось, но всё еще нет единого мнения насчет целесообразности такого подхода. Возможно, после дискуссий на площадке ОНФ вопрос о создании реестра будет добавлен в проект, — отметила Оксана Старожильцева.

Разврату не подлежит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Инициатива более чем актуальна, потому что в последнее время наблюдается рост количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, добавила эксперт.

— Многие случаи просто вопиющие — к примеру, трагедии в Рыбинске и Костроме. Поэтому мы считаем, что назрела необходимость в изменении действующего законодательства, — подчеркнула она.

Один из последних резонансных случаев педофилии произошел в Костроме в январе 2022 года, где двое преступников похитили и убили пятилетнюю девочку. Ранее стало известно о вопиющем случае, произошедшем в Волгограде. Там, как 23 мая установил Фроловский суд, с января по февраль 2021 года мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетних детей своей сожительницы. Также широкую огласку получила история, произошедшая в Рыбинске в сентябре 2020 года. Маньяк-педофил сначала изнасиловал, а затем жестоко убил девочек 8 и 13 лет. Он уже был судим за аналогичное преступление. Ранее «Известия» писали про трижды судимого педофила, напавшего на ученицу седьмого класса в Москве.

Страшные цифры

Число преступлений сексуального характера против несовершеннолетних и правда растет уже несколько лет подряд. Так, только в 2020 году было совершенно 15,8 тыс. таких правонарушений, что на 28% больше, чем в 2019 году, и на 79% больше, чем в 2012 году, следует из данных Росстата. Почти половина преступлений в 2020 году (47%) была совершена против детей младше 14 лет. Нередко злоумышленниками оказывались ранее осужденные за схожие преступления, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Разврату не подлежит Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Так, за 2020 год выявили почти 3 тыс. рецидивистов, значится в статистике ГИАЦ МВД России. При этом почти половина из них имела непогашенную судимость. То есть это те, кто потенциально мог бы находиться или находился под административным надзором. Адекватный контроль за такими преступникам фактически не осуществляется, считают авторы инициативы.

Для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности граждан, предусмотрены одни из самых суровых наказаний, отметил доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, член Ассоциации юристов России Михаил Лапунин.

— Например, за изнасилование несовершеннолетнего виновному грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Если же потерпевшему не исполнилось 14 лет, то санкция еще строже — от 12 до 20 лет. А для рецидивистов — от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Это более строгое наказание, чем предусмотрено даже за убийство с отягчающими обстоятельствами, — рассказал он.

Рост числа сексуальных преступлений против детей связан в первую очередь с развитием интернета, считает бывший следователь, адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Разврату не подлежит Фото: ТАСС/dpa/Martin Schutt

— Всё более доступными становятся как порноматериалы, так и обезличенное общение в интернете. Но нельзя забывать и тот факт, что всё еще существует «палочная система» в отделах полиции. Часто недобросовестные представители правоохранительных органов для улучшения отчетности используют давление и заставляют признаться именно в подобного рода преступлениях, — полагает эксперт.