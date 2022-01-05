Новогодний кошмар: в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку

Новогодние каникулы в Костроме были омрачены жестоким преступлением: изнасилована и убита пятилетняя девочка. В убийстве подозреваются двое ранее судимых мужчин. Костромичи собрались у полицейского участка, требуя выдать подозреваемых на самосуд, а в Госдуме на фоне трагических событий пообещали ускорить принятие законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Подробности — в материале «Известий».

Что произошло в Костроме

Днем 4 января пятилетняя девочка вышла после новогоднего представления на прогулку на улицу Северной Правды в Костроме. Там она была похищена, в преступлении подозреваются двое рецидивистов. Один из них, 44-летний Денис Г., по данным правоохранительных органов, отбыл наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии, другой, 24-летний Вадим Б., был судим за кражу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам тети ребенка, девочка ждала на улице мать, работающую уборщицей в кинотеатре. Родственница сообщила, что всего за несколько минут до похищения девочка отпросилась у матери посмотреть на елку, которая стояла перед зданием кинотеатра.

Позднее на допросе подозреваемые заявили, что они не собирались похищать ребенка, и у них «всё получилось спонтанно». Мужчины забрали девочку с собой, и, хотя она кричала и пыталась вырваться, прохожие не обратили внимания на происходящее.

Ребенок предположительно был изнасилован, а затем убит, тело спрятано в спортивную сумку в одном из общежитий города. По версии следствия, в дальнейшем подозреваемые планировали избавиться от трупа, однако были задержаны полицией. Денис Г. и Вадим Б. сознались в убийстве и изнасиловании. На теле девочки были обнаружены множественные ножевые ранения.

Реакция властей и общественности

В ночь на среду, 5 января, у здания общежития, где задержали подозреваемых, собрались местные жители. Некоторые пришли выразить соболезнования в связи со смертью девочки, другие потребовали выдать подозреваемых в ее убийстве. Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования в связи с убийством, пообещал оказать помощь семье и проследить за тем, чтобы преступники понесли «самое суровое наказание».

Фото: vk.com/dtp_44

— Поиск пропавшей девочки объединил нас всех. Очень оперативно на улицы вместе с полицией и отрядом «Лиза Алерт» вышли десятки добровольцев. Преступление было раскрыто в течение нескольких часов. Но, к сожалению, не успели. Девочку спасти не удалось. С особой горечью отмечаю, что преступление было совершено в середине дня, когда на улице много людей. Кто-то в этот момент был рядом и не обратил внимания, что ребенку нужна помощь. Мы не должны быть равнодушными, тем более когда в беду попадает ребенок , — сказал он.

В Госдуме 5 января отреагировали на преступление обещанием ускорить принятие законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают всё, «чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе».

По словам зампреда ГД Анны Кузнецовой, с 2018 года она добивается принятия закона об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

— Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение, исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов... Но, кроме этого, важно понять, что происходит, причины, почему за 10 лет рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних почти вдвое — на 79%, — сказала вице-спикер.

Что говорят юристы и психологи

Как заявил в интервью «Известиям» член Ассоциации юристов России Петр Губенко, задержанным вменяют убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

— Максимальным наказанием по этой статье является пожизненное лишение свободы. Чаще всего суды назначают по таким делам от 15 до 20 лет в зависимости от того, пошли ли подозреваемые на контакт со следствием, признали ли вину. Отягчающими обстоятельствами в этой ситуации может стать как совершение преступления в составе группы (а задержанных двое), так и насильственные действия над ребенком, если их факт будет доказан. Кроме того, девочку похитили, что также является квалифицирующим признаком. В таком случае подозреваемым грозит пожизненное.

Трагедий, связанных с действиями педофилов, в России становится всё больше. Психологи считают, что родители должны систематически говорить с детьми о потенциальных опасностях окружающего мира, чтобы они держались настороже.

Фото: vk.com/chp44

— Лучше всего это делать через сказки, — рассказал «Известиям» психолог Сергей Ланг. — В сказках есть примеры похищений героев злыми персонажами. Возьмем, например, Красную Шапочку. Объясните ребенку, что волк не желает девочке добра и что в реальном мире тоже есть такие «волки». Злые дяди и тети, которые могут воспользоваться вашей доверчивостью. Нужно объяснить ребенку, что общение с незнакомцами строго запрещено. Преступники всегда поступают определенным образом: они втираются в доверие, а затем приглашают куда-либо пойти — покормить собаку, купить конфету и так далее. У ребенка в такой ситуации должен сработать инстинкт — с незнакомцами никуда не ходить. Расскажите ребенку, что взрослый человек не будет звать куда-то, что играть нужно подольше от машин и только в знакомых местах.

По его словам, еще лучше будет купить ребенку электронный браслет или смарт-часы, которые позволят родителям отслеживать его перемещения, а также внимательно следить за соцсетями своих детей. Нередки случаи, когда преступники добавляются в друзья в соцсетях под видом сверстников, а затем ребенок, считая, что идет на встречу с другом, попадает к педофилу.