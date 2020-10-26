За детей ответят: кастрацию педофилов предлагают прописать в УК

В Уголовном кодексе могут появиться новые нормы о химической кастрации педофилов. Законопроект с такой инициативой в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами «Единой России», выяснили «Известия». Как поясняют его авторы, причиной разработки документа стал рост преступлений против несовершеннолетних, который с 2016 года составил 20%. В КПРФ и «Справедливой России» предлагают сделать наказание еще жестче: использовать ст. 20 Конституции, которая допускает применение смертной казни. К внесению в законодательство разрешения на химическую кастрацию депутаты подступаются не в первый раз. Эксперты считают, что россияне в целом инициативу поддержат, поскольку речь идет о преступлениях против детей.

Разорвать цепочку

На этой неделе в правительство и Верховный суд, а затем в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Высокую степень готовности документа «Известиям» подтвердил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Речь идет о внесении поправок в статьи Уголовного кодекса: ст. 99 «Виды принудительных мер медицинского характера» и ст. 101.1 «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях».

— Ст. 99 предлагается дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера, как «химическая кастрация». В ст. 101.1 необходимо ввести в законодательство термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства. Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ, — пояснил «Известиям» автор законопроекта, отметив, что также будут внесены поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

За детей ответят2 Сотрудники правоохранительных органов во время обысков в одном из российских поселков, где прошла спецоперация по задержанию подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, декабрь 2019 года Фото: ТАСС/Петр Ковалев

По его словам, причиной появления законопроекта стал рост преступлений такой направленности. С 2016 года он составил примерно 20%. По итогам 2019 года, согласно официальной статистике Генпрокуратуры, совершено 1266 подобных преступлений, отметил депутат.

— Сегодня наказания за них регулируются действующими статьями УК РФ: 131, 132, 134 и 135. При этом в кодексе предусмотрены основания для применения к виновным принудительных мер медицинского характера. Это ст. 97. Проектируемая же новелла является логическим развитием действующей нормы и устанавливает правила, которые определяют к каким лицам и за совершение каких преступлений может быть применена химическая кастрация, — пояснил Анатолий Выборный.

Парламентарий также обратил внимание на то, что такие преступления совершают граждане, страдающие сексуальными расстройствами.

—То есть если лицо совершит преступление данной категории, то к нему помимо мер уголовного наказания, как в настоящее время, впредь может применяться химическая кастрация. А значит, вероятность повторного совершения преступления, как нередко бывает сегодня, будет сведена к минимуму. И таким образом мы сможем разорвать эту цепочку, — отметил депутат.

Еще в 2008 году ввести такое наказание для педофилов предлагал известный российский адвокат Анатолий Кучерена. Тогда он заявлял, что планирует выйти с таким предложением на профильный комитет Госдумы. В 2011 году законопроект о введении химической кастрации был внесен в нижнюю палату сенатором Антоном Беляковым, однако в апреле 2016 года комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству принял решение его отклонить.

Не так давно о желании разработать законопроект заявил и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Однако его коллеги по партии убеждены, что наказание для таких преступников должно быть еще жестче.

За детей ответят3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— На мой взгляд, меры должны быть более радикальными. В Конституции России сегодня есть 20-я статья, которая допускает использование смертной казни. На мой взгляд, она должна применяться к людям, которые совершают преступления в отношении детей, а также ко всем террористам, которые устраивают такие трагедии, как в Беслане и «Норд-Осте», — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Олег Нилов.

Этого мнения придерживаются и в КПРФ.

— Думаю, что за такие преступления наказание должно быть максимальным и неотвратимым. Всех этих людей нужно лишать жизни, а не деньги на их содержание в тюрьме тратить. Посягнули на святое, уходите в тот мир и захлопните за собой дверь, — категорично пояснил свою позицию «Известиям» глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, член фракции Николай Харитонов.

В ЛДПР до внесения законопроекта в Госдуму от комментариев воздержались.

Печальная статистика

Председатель общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена считает, что законопроект можно поддержать.

— Да, мне известно, что статистика таких преступлений сегодня растет. Ситуация удручающая. Правильно, что депутаты обратили на это внимание. Надеюсь, что в наше законодательство будут внесены необходимые изменения и мы по крайней мере сможем спасти детей от сексуальных домогательств со стороны взрослых, — пояснил он «Известиям».

Он разъяснил суть инициативы, с которой сам выступал в 2008 году. Она заключалась в том, что при принятии решения о кастрации должны присутствовать адвокат и прокурор, а сам подозреваемый — определять, либо он встает на путь исправления, либо, если он не может справиться с этим психическим состоянием, в отношении него применяется химическая кастрация.

За детей ответят1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что законопроект будет поддержан и большинством депутатов Госдумы, и населением, так как речь идет о резонансных преступлениях против детей, которые совершают больные люди.

По данным правозащитных организаций и мировых СМИ, сегодня в мире кастрацию маньяков и серийных насильников практикуют три страны. Одна из них — Чехия, где соответствующий закон был принят еще в 1966 году. По официальным данным, с 2000 по 2011 год хирургической (а не химической кастрации) подверглись 85 мужчин. Индонезийский парламент одобрил химическую кастрацию в 2016 году после волны громких случаев насилия над детьми. В прошлом году эта мера за изнасилование несовершеннолетних попала и в перечень наказаний на Украине. В 2012 году аналогичный закон принимался также в Молдавии, но всего через год его отозвали как «противоречащий фундаментальным правам человека».