Каспийское чудовище: в Дагестане задержан педофил-убийца

Сотрудникам полиции, СКР и ФСБ совместными усилиями удалось раскрыть совершенное в дагестанском Каспийске убийство 8-летней школьницы на сексуальной почве. Более двух лет преступник скрывался от закона, но в середине октября силовики задержали местного жителя, который сознался в зверстве. Подробности — в материале «Известий».

О задержании подозреваемого республиканское управление СКР сообщило 18 октября. «В результате грамотно проведенных следственно-оперативных мероприятий (...) по раскрытию преступления об убийстве и изнасиловании малолетней, задержан местный житель 1984 г.р. Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в содеянном и дал признательные показания, с проверкой на месте происшествия» .

Известно, что 36-летний подозреваемый проживал в райцентре Леваши. По данным источника местных СМИ, его ДНК совпадает с найденными на теле ребенка следами. Отец девочки в интервью изданию ранее подтвердил, что в распоряжении следствия имелись образцы ДНК преступника.

Искали всем Кавказом

Обезображенное тело школьницы Калимат О. было найдено 9 сентября 2018 года в коллекторе у дома 53 по улице Ленина в Каспийске. Операция по поиску девочки была одной из самых масштабных в истории правоохранительных органов Северного Кавказа.

Калимат исчезла 28 июля 2018 года. Днем около 12.00 она вышла в магазин за хлебом из многоквартирного дома на улице генерала Омарова, где проживала семья девочки. Больше Калимат никто не видел. Странным образом не помог анализ записей с многочисленных камер видеонаблюдения, расположенных рядом — преступник смог похитить ребенка, не попав в их объективы. Позже отец девочки припомнил, что почувствовал волнение в голосе ребенка, когда звонил ей в последний раз. Он попросил ее тогда купить в магазине, помимо хлеба, и другие продукты.

В короткие сроки были развернуты поиски, к которым были привлечены тысячи людей — волонтеры, местные жители силовики. В августе к поискам подключился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отдал соответствующие поручения представительствам и землячествам, расположенным на территории ЮФО, СКФО и в других субъектов. Согласно одной из версий, Калимат могли похитить враги семьи ради выкупа.

Каспийское чудовище Калимат Фото: соцсети

«Тем, кто, возможно, похитил девочку, я хочу напомнить, что их ищут не только весь Кавказ и все мусульмане, но и теперь уже вся страна и весь мир», — прокомментировал тогда ситуация глава чеченского министерства по национальной политике Джамбулат Умаров.

Объявления о пропаже девочки тиражировали в соцсетях и новостных лентах, но все усилия оказались тщетными — спустя полтора месяца останки ребенка были найдены в нескольких сотнях метров от ее дома в сточной канаве. Кстати, этот коллектор проверяли и ранее, но тела не заметили.

Опознали лишь по ДНК

Из-за состояния тела родственники не смогли опознать труп ребенка. Идентифицировать останки пришлось с помощью криминалистических методик — по ДНК. Вскоре была установлена и причина смерти — травма головы. Предположительно преступник нанес удар твердым тупым предметом, на черепе девочки нашли трещину. Как считает следствие, преступник надругался над своей жертвой перед убийством.

Однако версия о похищении ради выкупа оказалась не безосновательной. В своем признании вероятный подозреваемый сообщил следователям, что изначально похитил ребенка ради финансовой выгоды, якобы он прекрасно знал из какой семьи эта девочка. Ее родственники хоть и не богаты, но вполне обеспечены и занимают существенные должности, в том числе в Ставропольском крае. Подозреваемый рассказал, что рассчитывал получить выкуп, но, испугавшись общественного резонанса, решил замести следы — убить ребенка. Не исключено, что мотив, названный подследственным, надуманный — ребенок был найден слишком близко от места исчезновения. Это нехарактерно для историй с похищениями.

Каспийское чудовище Волонтеры-добровольцы отправляются на поиски Калимат, 2018 год Фото: РЕН ТВ

Предположительно, вероятный убийца был выявлен благодаря тотальной проверке лиц мужского пола, подходивших под имевшийся у следствия портрет преступника.

— В подобных случаях могут отбираться образцы для исследований у нескольких тысяч человек. Есть примеры, когда проверяли мужское население целых населенных пунктов, чтобы установить преступника , — рассказал о методике поимки маньяков и педофилов источник «Известий» в правоохранительных органах.

Вопрос казни

Следствие скрывает имя предполагаемого убийцы — его жизни грозит реальная опасность. В соцсетях региона активно обсуждают тему возможного самосуда над подозреваемым в этом жутком преступлении. В прошлом году, после того, как в прессу просочились подробности расправы над Калимат, в регионе начала обсуждаться тема возвращения смертной казни для убийц-педофилов. Отмена моратория на смертную казнь обсуждалась в прессе в связи с другими преступлениями в 2019 году.

Государственной думой в соцсеятх был организован опрос. На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тыс. человек ответили утвердительно (80% опрошенных) и лишь 9 тыс. (17%) высказались против. Один из веских аргументов противников отмены моратория — возможность судебной ошибки. Однако современные технологии сводят риск осудить невиновного к минимуму, если не брать в расчет случаи фальсификации доказательств.

Каспийское чудовище Обнаружение тела сотрудниками полиции Фото: соцсети

— Применяемые в настоящее время экспертизы, сопоставляющие ДНК предполагаемого убийцы и биологические следы на теле жертвы, обладают высокой степенью точности. Вероятность ошибки таких методов стремится к нулю, — считает адвокат Виктория Данильченко.

По ее мнению, задержание предполагаемого преступника в Дагестане говорит о том, что результаты экспертизы положительны.