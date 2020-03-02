Присядь-ка, брат мусью: в Москве осужден француз-педофил

В Москве завершился процесс над гражданином Франции Бенжаменом Сежурне. Он был признан виновным в двух случаях изнасилования и трех случаях насильственных действий сексуального характера в отношении россиянки, не достигшей 14-летнего возраста. По данным следствия, девушек для сексуальных утех иностранцу поставляла Светлана Наумова. Она обманом и обещанием денег склоняла подростков к свиданиям со своим сообщником. Почему иностранные извращенцы всё еще стремятся в Россию — в материале «Известий».

«Суд признал гражданина Франции Сежурне виновным по двум эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и по трем эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)» , — зачитала приговор судья Наталья Дударь, передает ТАСС. Приговором суда Сежурне назначено 16 лет колонии строгого режима, а его сообщнице — 12,5 года заключения .

педоффил Фото: Depositphotos

По данным следствия, Наумова, мать двоих детей, познакомилась с девочками школьного возраста и предложила им заработать. Она приводила их к французу в квартиру, расположенную в центре столицы. Иностранец заставлял их раздеваться, делал эротические фото с их участием, затем склонял к интимной близости, в том числе насильно.

Приехали за удовольствиями

От педофилов-гастролеров страдает не только Россия, но и другие страны. Извращенцы, как правило, рано или поздно попадают в поле зрения правоохранителей у себя на родине, поэтому для удовлетворения своих противоестественных потребностей выезжают за рубеж. Чаще всего в те страны, где за преступления в отношении детей не наказывают особенно сурово. Такой страной, к сожалению, до 2003 года была и Россия. Во многом благодаря оперативникам милиции, годами предлагавшим внести поправки в законодательство, ужесточающие наказание за педофилию, в 2003 году к МВД прислушалась Госдума. Решающим аргументом за повышение возраста согласия с 14 до 16 лет и увеличение санкций за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних стало разоблачение международного сообщества педофилов «Голубая орхидея».

Тем не менее полностью искоренить преступления против детей и подростков не удалось и сегодня. В феврале текущего года офицеры МВД задержали в Санкт-Петербурге гражданина Казахстана, снимавшего на видео и распространившего в интернете сексуальные сцены с участием 14-летней школьницы. У молодого человека нашли целый архив подобных видеозаписей, его подозревают в изготовлении порнопродукции с участием других несовершеннолетних.

В сентябре 2018 года в Северной столице был задержан американец, насиловавший младшеклассников. Один из пострадавших мальчиков был глухонемым.

педоффил Фото: Depositphotos

В 2011 году сыщики задержали в Москве 32-летнего гражданина Бельгии и его российского сообщника, совершавших насильственные действия сексуального характера в отношении троих малолетних мальчиков. Выяснилось, что иностранец судим у себя на родине за аналогичные преступления.

Стоит отметить, что многие педофилы приезжают из-за рубежа в качестве волонтеров для работы с детьми — дело в том, что проверить криминальную биографию в другой стране очень сложно. Например, громкий скандал разразился в Грузии в связи с арестом двух иностранцев, организовавших детскую порностудию. Австралиец и американец приехали в Тбилиси под благовидным предлогом обучения сельских детишек английскому в рамках программы «Учи и учись вместе с Грузией» бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

Страшное время, страшные люди

«Поток иностранных педофилов в Россию начался в 1990-х годах. В то время в стране остро стояла проблема беспризорности. Мальчишки и девчонки из детдомов или те, за которыми не следили родители, буквально дежурили на Плешке (Комсомольская площадь. — Ред.) и Красной площади, чтобы разжиться куском хлеба, сигаретами и спиртным. Тогда начиналась волна детской наркомании. Этими факторами и пользовались педофилы. Отечественные извращенцы быстро навели мосты с иностранными «единомышленниками». Российские педофилы приглашали в Москву и Питер иностранцев на секс-туры. С появлением интернета подпольные педофильские сообщества стали еще более организованными. Здесь, в России, снимались тысячи порнофильмов с детьми на продажу» , — рассказывает «Известиям» оперативник, посвятивший несколько десятков лет борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По его словам, бороться с этим ужасом милиции было сложно из-за несовершенства законодательства.

«Непонятным образом в 1998 году произошло снижение возраста сексуального согласия с 16 до 14 лет. Кроме того, вступление в половую связь с ребенком при его согласии каралось максимум четырьмя годами свободы, а на практике суды назначали штрафы и условное осуждение. Сложилась практика, что дети соглашались на половой контакт за конфеты, в обмен на возможность поиграть в компьютерные игры» , — продолжает собеседник «Известий».

педоффил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Результат либерализации законодательства был ужасен: число преступлений против половой неприкосновенности детей с 1998 до 2003 года выросло втрое.

Легенда МУРа против педофильского лобби

Огромный вклад в расследование преступной деятельности организации внесли муровцы, в частности легендарный сыщик Эдуард Лапатик (участвовал в поимке «битцевского маньяка», в 2006 году погиб в автокатастрофе). Совместно с американскими коллегами было обнаружено интернет-сообщество Blue Orchid («Голубая орхидея»), популярное среди заокеанских педофилов. Специалисты выяснили, что ресурс создан и действует на территории России. Одним из продюсеров нелегальной студии детского порно оказался помощник депутата Госдумы Всеволод Солнцев-Эльбе. Он и его сообщники были задержаны в 1999 году. У них были изъяты почти 600 видеокассет с порно, а также диски и дискеты с аналогичным контентом. Каждый носитель они реализовывали западным извращенцам за 150–200$, писала ведомственная милицейская газета «Петровка, 38». Собранные российскими сыщиками и переданные американскому правосудию доказательства позволили привлечь к ответственности около 2000 заокеанских педофилов. Фигуранты российского расследования получили символическое наказание, но даже от него были освобождены в связи с амнистией в 2000 году. Позже были доказаны случаи насильственных действий в отношении подростков. После резонансного расследования председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи Светлана Горячева инициировала слушания по поводу ужесточения наказания по делам о педофилии.