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Голливуд для падших: в Грузии накрыли сеть салонов детского порно

Родители отдавали дочерей для интимных съемок за деньги бывшему учителю-волонтеру из США
Фото: Depositphotos
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Голливуд для падших: в Грузии накрыли сеть салонов детского порно
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2019-09-23 17:13:32
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В Грузии набирает обороты педофильский скандал — национальная полиция задержала 11 человек по подозрению в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Среди арестованных два иностранца и их сообщники из Грузии. Среди обвиняемых шесть родителей, предоставивших, по мнению силовиков, своих детей для съемок. В шокирующей истории разбирались «Известия».

Родители-сутенеры

О задержаниях в рамках международной спецоперации МВД Грузии сообщило журналистам 19 сентября. Силовики задержали сообщников, среди которых американец, австралиец и жители Грузии, преимущественно из Горийского района страны. Соучастники организовали несколько подпольных фотостудий, где снимали детское порно.

По данным силовиков, инициаторами незаконного бизнеса выступили иностранцы. Американец и австралиец сняли несколько квартир в Тбилиси и оборудовали их под фотосалоны. Сообщники из числа местных жителей договаривались с родителями о съемке их детей от восьми до 12 лет в порно. Полиции известно о 10 пострадавших девочках. Прокурор утверждает, что в некоторых случаях родители сами выступали инициаторами съемок своих детей за деньги.

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Фото: youtube.com/police.ge
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«Абсолютно все родители знали, что их дети участвуют в порнографических фото- и видеосъемках, и у каждого родителя была финансовая сделка. За фотосессию каждого ребенка они получали до 3 тыс. лари. Всё зависело от того, насколько ребенок был популярен среди заинтересованных в таких фото людей <...>. И часто они [родители] по своей инициативе звонили организаторам и просили поскорее провести фотосессию», — сообщила прокурор по делу Мариам Гогорелиани, передает sputnik-georgia.ru

За съемку родители получали от 500 до 3 тыс. лари (примерно от 11 до 65 тыс. рублей). Позже запретный контент продавали через педофильские форумы в даркнете за криптовалюту. Деньги, по данным следствия, снимал американец через криптоматы.

«У них есть закрытые платформы, которые созданы для преступлений подобного типа, — для загрузки и распространения таких материалов. Для финансовых расчетов они использовали закрытые финансовые ресурсы. Они осуществляли трансакции, используя криптовалюту, что указывает на то, что действительно произошел обмен определенными материалами и они получили прибыль за это», — отметил глава департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе. Силовики пообещали, что полиция сделает всё возможное, чтобы кадры с потерпевшими не стали достоянием общественности.

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Сотрудник криминальной полиции Грузии во время обыска в фотостудии

Фото: youtube.com/police.ge

«Наша техническая группа работает над тем, чтобы на закрытых ресурсах не было доступа к этим материалам. Мы также заблокировали часть информации в грузинском интернет-пространстве. Но такие программы, как правило, находятся не в Грузии, а используются в других странах. Мы по сей день работаем над тем, чтобы подобная информация блокировалась по всему миру», — уточнил шеф криминальной полиции.

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Во время обысков сыщики изъяли дорогое фотооборудование, видеокамеры, осветительную технику, носители и многочисленные «продукты» киностудии — порнофото и видео с детьми. Дело в отношении преступной группы расследуется по статьям об изготовлении и сбыте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и о торговле людьми.

«Ничего не знали, денег не брали»

Государство приняло меры для социальной и психологической защиты несовершеннолетних, пострадавших от действий преступников. Дети изъяты из семей, где их вовлекали в порнобизнес.

«Мы дистанцировали детей от родителей и того опасного круга, где дети могли быть в опасности, и в этом направлении до сих пор с ними работают социальные работники и психологи», — уточнил офицер полиции.

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Сотрудник криминальной полиции Грузии во время обыска в фотостудии. Были конфискованы фото и видео материалы, компьютерная техника, реквизиты

Фото: youtube.com/police.ge

В свою очередь, родственники детей не спешат раскаиваться в том, что делали. Защита одной из семейных пар оспаривает доводы прокуратуры об осведомленности близких в том, что делали с их детьми фотографы.

«Я воздержусь от оглашения имен и фамилий моих подзащитных, однако напомню, что они являются родителями одного из детей. Они не признаются в совершении преступления. Нам понятен настрой общественности по отношению к обвиняемым, однако давайте не будем забывать, что преступление еще никто не доказал. У обвинения есть подозрения. Против них у нас есть доказательства, что они никак не касались съемок фото», — рассказал СМИ адвокат Малхаз Велиджанашвили.

студия
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Фото: youtube.com/police.ge

Он утверждает, что съемки в конкретном случае велись в течение двух лет, а родители присутствовали только на первой фотосессии, где якобы ничего противозаконного не происходило. Дескать, обычные фото после визита ребенка появлялись на странице салона в соцсети, причем родители якобы вообще не давали своего согласия на коммерческое использование изображения своей дочери.

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«Они не брали денег, и им не известно, какие фото снимали. С самого начала были согласованы фотосессии, это были съемки обычных фото в фотостудии. После этого продолжились фотосессии, куда ходили сами дети, и родителям было не известно, съемки каких фото происходят внутри», — продолжает защитник четы.

Под маской волонтера

О гражданине США известно, что ему 58 лет, он переехал в Грузию восемь лет назад. Здесь он преподавал английский язык в сельских школах в Верхней Карталинии. Он попал в Грузию по программе обучения грузинских детей английскому языку «Учи и учись вместе с Грузией» в 2011–2012 годах. Среди учеников и их родителей он пользовался уважением, характеризовался положительно, ничего противоправного за ним не замечали.

Автор цитаты

Проект «Учи и учись вместе с Грузией» стартовал в Грузии в 2011 году. В рамках проекта более чем в 2 тыс. грузинских школ появились преподаватели — носители языка, которые добровольно приехали из США, Великобритании и других англоязычных стран.

Полиции известно, что изготовлением порнофильмов он и его компаньоны занимались последние три месяца — такое время длилась спецоперация силовиков. В грузинском МВД подчеркнули, что операция проводилась на международном уровне при участии специалистов Европола и правоохранителей из США и Австралии.

Известно, что австралийцу 61 год. Посольство Австралии сообщило, что будет оказывать своему гражданину всю необходимую в таком случае поддержку. Пока задержанные иностранцы хранят молчание.

полиция
криминал задержание полиция

Один из задержанных в организованной преступной группировке за торговлю несовершеннолетними

Фото: youtube.com/police.ge
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«На фоне большого количества скандалов на тему педофилии с участием австралийцев, а также в связи с довольно мягкими санкциями австралийского законодательства за подобные преступления правительство Австралии в 2017 году санкционировало создание так называемого реестра педофилов. Данная мера преследует две цели. Во-первых, это публикация в интернете личных данных и фотографий лиц, ранее привлеченных к ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей. Во-вторых, лишение педофилов возможности выезжать за границу для пресечения возможности участия в так называемых секс-турах. В целом эти меры способствуют усилению контроля над лицами, которые были привлечены к ответственности за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей. Что касается законодательства США, во многих штатах принимаются более жесткие меры к предотвращению подобных преступлений. Так, помимо заключения человека под стражу применяется принудительная химическая кастрация педофилов (Калифорния, Флорида, Алабама и т.д.)», — пояснил «Известиям» партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Грузинское законодательство предусматривает за подобные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних от 17 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

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