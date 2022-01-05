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В ГД пообещали как можно скорее ввести пожизненное заключение для педофилов

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Депутаты Госдумы РФ (ГД) сделают все, чтобы законопроект о пожизненном заключение для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе 2022 года. Об этом 5 января заявил скипер ГД Вячеслав Володин.

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«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — написал Володин в Telegram.

Таким образом он прокомментировал убийство в Костроме пятилетней девочки. Над ребенком 4 января надругались двое мужчин, после чего девочку убили.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

По информации следствия, девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей со множеством ножевых ранений в комнате одного из общежитий. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее, 21 декабря, Госдума в I чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.

В соответствии с поправками, за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и в отношении несовершеннолетних до 18 лет, предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, в отношении лиц, совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, также предлагается мера наказания в виде пожизненного заключения. Это же касается случаев, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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