ГД приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Госдума во вторник, 21 декабря, приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

В соответствии с внесенными поправками предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и в отношении всех несовершеннолетних (до 18 лет).

Кроме того, законопроект подразумевает расширение применения пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст предложено поднять до 18 лет

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября.

Как заявила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних будет позитивно воспринят обществом, так как сама тема проекта болезненная. Она подчеркнула, что сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.