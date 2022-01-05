СК РФ опубликовал кадры с места убийства девочки в Костроме

Следственный комитет (СК) России 5 января опубликовал видео с места убийства пятилетней девочки в Костроме. Видео было сделано в одном из общежитий города, где и обнаружили тело ребенка.

В прокуратуре Костромской области также рассказали, что мужчины, которые признались в убийстве пятилетней девочки в Костроме, ранее были судимы.

Так, один из подозреваемых отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. Второй подозреваемый был судим за кражу. Испытательный срок, установленный судом, не истек.

«В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Убийство произошло 4 января. По информации следствия, девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей со множеством ножевых ранений в комнате одного из общежитий.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией до того, как смогли предварить свой план.

Подозреваемых в убийстве ребенка задержали. Они признались в содеянном. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме.