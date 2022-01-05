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СК РФ опубликовал кадры с места убийства девочки в Костроме

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Следственный комитет (СК) России 5 января опубликовал видео с места убийства пятилетней девочки в Костроме. Видео было сделано в одном из общежитий города, где и обнаружили тело ребенка.

В прокуратуре Костромской области также рассказали, что мужчины, которые признались в убийстве пятилетней девочки в Костроме, ранее были судимы.

Так, один из подозреваемых отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. Второй подозреваемый был судим за кражу. Испытательный срок, установленный судом, не истек.

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«В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Убийство произошло 4 января. По информации следствия, девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей со множеством ножевых ранений в комнате одного из общежитий.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией до того, как смогли предварить свой план.

Подозреваемых в убийстве ребенка задержали. Они признались в содеянном. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме.

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