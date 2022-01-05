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Глава СК затребовал доклад о расследовании убийства ребенка в Костроме

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме.

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Доклад Бастрыкин затребовал от и.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области Сергея Болтышова.

«Глава СК России поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление», — говорится в сообщении СК РФ.

Убийство произошло 4 января. По информации следствия, девочка во вторник вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей со множеством ножевых ранений в комнате одного из общежитий города Костромы.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией до того, как смогли предварить свой план.

Подозреваемых в убийстве ребенка задержали. Они признались в содеянном. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

У здания общежития, где проходят следственные действия, в ночь на среду собрались местные жители. Среди них есть те, кто пришел выразить соболезнования в связи со смертью девочки, другие требуют выдать подозреваемых в ее убийстве.

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