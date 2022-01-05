Жители Костромы потребовали выдать им подозреваемых в убийстве девочки

Жители Костромы собрались у здания общежития, где было обнаружено тело похищенной и убитой пятилетней девочки. Об этом сообщает 5 января корреспондент «Известий».

В здании сейчас проходят следственные действия.

Некоторые костромичи просто пришли выразить соболезнования в связи со смертью девочки. Другие потребовали выдать им подозреваемых в ее убийстве.

Вечером 4 января следователи задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве ребенка. Они признались в содеянном. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По данным следствия, девочка во вторник вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей в комнате одного из общежитий города Костромы.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.