Двоих мужчин задержали по делу об убийстве пятилетней девочки в Костроме

В Костромской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки. Об этом в среду, 5 января, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По данным следствия, девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователи задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий города Костромы», — сообщили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

Ранее, в октябре, двух девочек убили в Туве. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель.