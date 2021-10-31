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Двух девочек убили в Туве

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В Кызыле, Туве, были обнаружены две раненые девочки девяти и 14 лет. Одна из них скончалась до приезда врачей, а вторая умерла в больнице.

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Девочки были родными сестрами, сообщает РЕН ТВ 31 октября.

Как указали в региональном следственном управлении СК, правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).

17 октября подросток был арестован в Забайкалье по делу об убийстве 14-летней девочки. Обвиняемый был задержан следователями через несколько часов после совершения преступления.

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