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Стали известны подробности убийства пятилетней девочки в Костроме

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Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки в одном из общежитий в Костроме сначала изнасиловали, а затем зарезали ребенка.

Как выяснили «Известия», после совершения преступления 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от тела, однако были задержаны полицией до того, как смогли предварить свой план.

На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Подозреваемые в убийстве малолетней уже были судимы ранее. Денис Г. — за педофилию, Вадим Б. — за кражу.

У здания общежития, где проходят следственные действия, в ночь на среду собрались местные жители. Среди них есть те, кто пришел выразить соболезнования в связи со смертью девочки, другие требуют выдать подозреваемых в ее убийстве.

Подозреваемых в убийстве ребенка задержали вечером 4 января. Мужчины признались в содеянном. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По информации следствия, девочка во вторник вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей в комнате одного из общежитий города Костромы.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

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