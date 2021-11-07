«Нашли по часам»: «умный» гаджет спас российскую девочку от педофила

В Подмосковье полицейские спасли 8-летнюю девочку от педофила благодаря умным часам на ее руке. Ребенка нашли по данным геолокации, указавшим на помещение бани возле одного из домов. Девочка сидела там вместе с похитившим ее строителем . «Известия» выяснили, как гаджеты могут защитить детей и какие программы будут полезны для обеспечения их безопасности.

Нашли благодаря часам

Российские полицейские спасли девочку от педофила благодаря умным часам на ее руке . История произошла в поселке Купавушка в Балашихинском районе Подмосковья.

Родители отпустили 8-летнюю девочку прогуляться по поселку, а когда та не вернулась в назначенное время, забеспокоились и обратились в полицию. Мама девочки вспомнила, что дочь носит умные часы — популярный аксессуар, в котором работает функция геолокации.

Данные геолокации указали на один из домов, где идет ремонт. Пропавшего ребенка обнаружили в строящейся бане вместе с рабочим, который был без одежды. 58-летнего мужчину задержали по подозрению в похищении девочки и покушении на ее изнасилование.

Нашли по часам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мужчина был ранее судим. Хозяева дома наняли его, чтобы построить баню, — рассказали журналистам в правоохранительных органах.

«Известия» выяснили, как современные гаджеты могут защитить детей, какие программы можно установить на смартфон для безопасности ребенка и что делать родителям, если он потерялся.

Гаджеты в помощь

Как говорит в беседе с «Известиями» директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин , смарт-часы — очень полезный гаджет для детей младшего возраста.

— Дети получают стильный и модный аксессуар, а родители — ценную информацию о безопасности. Локатор поможет с поиском ребенка в супермаркете, парке или на массовом мероприятии, позволит оставаться на связи и получать оповещения от тревожной кнопки или о пересечении запрещенных зон, а также проинформирует о скором разряде устройства , — объясняет Пятунин.

Нашли по часам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

К минусам таких устройств эксперт относит снижение бдительности родителей в целом, что может сыграть негативную роль в случае разрядки устройства или отсутствия интернета. По его мнению, смарт-часы вряд ли подойдут на каждый день и в длительной перспективе — скорее, они будут полезны для целенаправленного использования и на ограниченный период взросления ребенка.

— Дети постарше могут использовать смартфоны, функции которых не ограничены. В них есть встроенный поиск устройства, а также множество дополнительных приложений с локатором и другими функциями безопасности. При этом родитель должен разъяснить правила пользования набором приложений, контентом и аккаунтами в соцсетях , — отмечает собеседник «Известий».

Так, для управления набором приложений и длительностью их использования на устройстве ребенка можно воспользоваться MDM-приложением (Family Link). Оно обладает функцией согласования запросов ребенка на установку нового приложения и показывает статистику времени, проведенного в нем.

А для ограничения доступа к контенту на YouTube важно указать возраст ребенка в учетной записи или установить YouTube Kids. Штатный браузер лучше заменить на программу с настройкой DNS-серверов, ограничивающих доступ к контенту 18+.

Нашли по часам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, считает эксперт, очень важно рассказывать детям правила пользования соцсетями: что можно размещать, с кем знакомиться и что стоит и не стоит рассказывать о себе . Можно подписаться на их аккаунты и дружелюбно обсуждать действия в сетях.

Почему теряются дети

По словам информационного координатора поисково-спасательного отряда «Партизан» Юлии Седовой, дети теряются в силу разных причин. Чаще всего они уходят из дома сами — такое может произойти и в учебный период из-за давления со стороны учителей, родителей или одноклассников, и во время каникул, когда многих подростков тянет на приключения.

Однако ребенок может стать и жертвой несчастного случая или преступного посягательства. В этом случае счет идет на минуты — не дождавшись подростка к назначенному времени, родителям следует немедленно обратиться в полицию. При опросе необходимо максимально подробно рассказать, что предшествовало пропаже, не утаивая никаких деталей.

Нашли по часам Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Главное — не тянуть с обращением в правоохранительные органы и в поисково-спасательные отряды — это может повлиять на итог поиска. Чаще всего дети находятся в период от нескольких часов до нескольких дней или недель, но некоторые пропадают навсегда , — отмечает собеседница «Известий».

По ее мнению, гаджеты (например, часы) действительно могут помочь в поиске ребенка, но только на «умные» устройства полагаться не стоит. Очень важно соблюдать меры профилактики — не оставлять ребенка одного в общественном месте и объяснить ему, что общаться с незнакомцами опасно.

Меры профилактики

Исчезновение детей — масштабная социальная проблема. Многие люди пропускают мимо себя информацию о каком-либо пропавшем ребенке и думают, что проблема их не коснется, но такое может случиться с каждой семьей , считает Седова.

— Объясните ребенку, кто такой незнакомец, — пока мама или папа лично не познакомят его с человеком, идти за ним нельзя, — говорит она. — Мало кто из детей осознает, что похищения чаще всего совершают обычные прохожие: милые, приветливые, хорошо одетые. Поэтому необходимо донести до ребенка, что плохие люди могут быть разными: это может быть и мужчина, и женщина, и пожилой человек.

Следует научить ребенка твердо говорить «нет», если незнакомый человек пытается увести его за собой. Нельзя оставлять несовершеннолетнего одного в местах скопления людей. Если вы идете в такие места, не будет лишним сделать свежую фотографию, на которой видно, как сейчас выглядит ребенок, во что он одет. Убедитесь, что он знает свою фамилию, домашний адрес, имена родителей и их телефоны.

— Проигрывайте вместе различные ситуации. Обозначьте линию поведения в том случае, если незнакомец предложит ему угощение, сесть в машину, пойти домой и посмотреть кота дома или просто попросит помощи. Объясните, что взрослый никогда не обратится за ней к ребенку , — советует координатор поисково-спасательного отряда.

Главное правило, по словам собеседницы «Известий», состоит в том, чтобы научить малыша никогда, никуда и ни при каких обстоятельствах не ходить с чужими людьми. От природы дети доверчивы, а внимание у них бывает рассеянным, потому чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила безопасного поведения, тем лучше.

Что делать, если ребенок потерялся

По словам Юлии Седовой, первые часы после исчезновения ребенка наиболее важны для поиска и его благополучного его возвращения. Потому родителям следует придерживаться четкого алгоритма действий.

В первую очередь, следует оставить заявление в полицию по месту пропажи ребенка. При его подаче при себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность, документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, и свежие фотографии. Важно составить подробное описание особых примет (родимые пятна, шрамы, татуировки, характерные манеры), одежды и личных вещей подростка на момент исчезновения.

Нашли по часам Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Постарайтесь передать максимально полную и точную информацию, не скрывайте конфликты в семье и с окружением. Помните, что разыскные мероприятия должны начаться незамедлительно. Не нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о том, что ребенок пропал, — напоминает собеседница «Известий».

После этого нужно внимательно осмотреть дом и особенно комнату ребенка. Одежда, личные вещи, компьютер и даже мусор могут содержать ключи к местонахождению пропавшего. Сохраните список последних посещенных сайтов, а также всю переписку и общение ребенка в социальных сетях, на форумах и передайте ее следователю.

— Составьте список друзей, знакомых, одноклассников, родственников, обзвоните всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения, пусть максимально точно вспомнят, где и при каких обстоятельствах это было, что говорил ребенок, в каком настроении он был, — говорит Седова.

Далее родителям следует взять распечатку входящих и исходящих звонков по номеру вашего ребенка (эта возможность есть у лица, на которое оформлена сим-карта) у оператора за максимально возможный период времени. Эти данные тоже могут пригодиться в поисках подростка.