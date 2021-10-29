Отражая опасность: почему так важно использование световозвращающих элементов на одежде детей

С наступлением осени детям всё чаще приходится передвигаться в темное время суток. Они ходят после школы в различные кружки и секции, просто гуляют по улицам. Между тем наезд на пешеходов, в том числе детей, остается самым распространенным видом ДТП в России. С января по сентябрь 2021 года на дорогах произошло 4895 происшествий с участием детей-пешеходов, сообщает Госавтоинспекция. Зачастую аварии в темное время суток происходят потому, что водители не успевают вовремя среагировать на внезапно появившихся юных пешеходов. Один из лучших способов избежать таких аварий — использование одежды и аксессуаров со световозвращающими элементами. Следует отметить, что почти девять из десяти (88,9%) детей-пешеходов, погибших в темное время суток, не использовали световозвращающие элементы. Меж тем в научном центре безопасности дорожного движения МВД РФ доказали, что использование таких элементов снижает риск наезда на пешехода более чем в шесть раз.

Светить везде

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости риск попадания ребенка-пешехода в ДТП увеличивается в три раза. Основная причина этого — плохая видимость объекта водителем транспортного средства. Ситуация усугубляется в осенне-зимний период, когда родители отдают предпочтение темным оттенкам одежды, словно маскируя своих детей. Как же повысить безопасность ребенка? Ответ прост: необходимо использовать световозвращающие элементы. Что же это такое и чем они отличаются от светоотражателей?

Обратимся к учебнику физики за 7-й класс. Согласно закону отражения и преломления света, для зеркального отражения угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Из этого следует, что свет отразится в направлении источника излучения только при одном условии — если угол падения света на поверхность будет равен 90 градусов. Во всех остальных случаях он отразится от поверхности в противоположном направлении.

Главная особенность световозвращающего материала состоит в том, что он может вернуть отраженный свет обратно к источнику независимо от того, под каким углом он будет падать на его поверхность. Для этого в структуру световозвращающего материала встроены шарики-микропризмы.

Справка «Известий» Первый световозвращатель был изобретен в шестидесятых годах XX века финскими специалистами. А первый закон, обязывающий пешеходов обозначать себя с помощью этих элементов в темное время суток, был принят в 1971 году в США. На сегодняшний день подобные законы действуют практически во всех странах мира. В России долгое время это было лишь рекомендацией. Однако с 1 июля 2015 года наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов при движении вне населенных пунктов стало обязательным и было включено в ПДД РФ. Если ночью человек, идущий по обочине загородной трассы или проселочной дороге, не заметен для водителей, то его могут оштрафовать на 500 рублей. На принятие такого правила повлияло исследование сотрудников научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, которое показало, что применение изделий со световозвращающими элементами более чем в шесть раз снижает риск наезда на пешехода.

Научный пит-стоп

Согласно международным исследованиям, для того чтобы водитель смог отреагировать на внезапно появившегося пешехода, потребуется в среднем две секунды. За две секунды, двигаясь со скоростью 60 км/ч, машина проезжает 32 м. В таком случае водителю удастся только объехать пешехода, а на торможение потребуется еще пара десятков метров.

При ближнем свете фар человек виден не далее чем за 30 м. Наличие световозвращающего элемента на одежде увеличивает расстояние видимости при ближнем свете фар до 130 м, а при дальнем — до 300 м. Это дает водителю лишние драгоценные секунды для принятия решения.

Рынок сегодня предлагает огромный выбор аксессуаров со световозвращающими элементами. Один из самых популярных — слэп-браслеты (в развернутом состоянии они похожи на линейку, а при легком хлопке по запястью оборачиваются вокруг него). Они изготовлены из качественной пленки, обладают высокой износостойкостью и служат долгие годы.

Удобны и световозвращающие наклейки: надежная клеевая основа может быть закреплена на поверхности из различного материала (пластик, ткань, металл) и различной формы (например, на округлых деталях велосипеда). Световозвращающие брелоки — яркий и привлекательный аксессуар. При ношении они находятся в постоянном движении, поэтому очень важно, чтобы обе стороны брелока были функциональными. Цена безопасности невелика: стоимость слэп-браслета и брелоков начинается от 50 рублей, а набор наклеек можно купить и за 40 рублей. Приобрести световозвращающие аксессуары можно в крупных торговых магазинах, на заправках, в спортивных магазинах и в магазинах канцтоваров.

Возникает вопрос: что же из этих аксессуаров эффективнее? Напомним, что коэффициент световозвращения измеряется в канделах, деленных на люксы и умноженных на метры квадратные. Если поместить наши аксессуары в установку для измерения световозвращения материалов, то мы получим следующие результаты: наклейки показали всего 193 единицы, а слэп-браслеты — 606 единиц. Самые низкие результаты у брелоков — всего 93 единицы. Соответственно, наиболее эффективным аксессуаром признан слэп-браслет. Помимо приобретения этих аксессуаров стоит выбирать одежду со световозвращающими нашивками или пришить их самим. Световозвращающую ленту или нашивки рекомендуется наносить в виде горизонтальных и вертикальных полос на нижнюю наружную часть брюк, на рукава, а также на головные уборы, перчатки и обувь.

Сила света

Если световозвращающий элемент расположен правильно, то при переходе дороги водитель увидит ребенка и снизит скорость заблаговременно, отметил в беседе с «Известиями» руководитель экспертно-методологического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев.

— Лучше всего расположить светоотражатель на уровне стоп, щиколоток, колен, т.к. свет фар транспортного средства падает вниз. А также стоит повесить на ремень, сзади на рюкзак и на движущиеся части тела, чтобы обеспечить мерцание. Самый оптимальный вариант, когда на ребенке находится четыре таких элемента, — подчеркнул он.

В качестве цвета световозращателя Владимир Бахарев рекомендует выбрать белый, желтый, светло-зеленый и избегать темных цветов.

Большинство производителей детской одежды уже стали оснащать свои модели встроенными световозвращающими элементами. Однако, если они отсутствуют, стоит купить и пришить их самостоятельно. Не следует переживать за внешний вид изделия — наоборот, световозвращающий элемент станет ярким аксессуаром.

Сейчас дети из-за второй смены или кружков часто возвращаются домой в темное время суток и вынуждены переходить проезжую часть дороги без сопровождения взрослых. Нередко на дорогах отсутствует освещение. Наличие световозвращающих элементов на одежде может значительно снизить детский дорожно-транспортный травматизм.

Неученье — тьма

Школьная программа не дает полного спектра знаний относительно безопасного поведения на дорогах. Для восполнения пробелов уже более 48 лет существуют отряды юных инспекторов движения (ЮИД). ЮИД — это объединение школьников, которые стремятся к безопасному и осознанному участию в дорожном движении. Главная цель отрядов ЮИД — формирование у детей специальных знаний и умений в области дорожной безопасности, а также выработка практических навыков поведения на дороге.

Сегодня в отряды ЮИД входит более 300 тыс. школьников. Обучение правилам дорожного движения происходит в игровой форме — как показывает практика, так школьники лучше усваивают полезную информацию. А усвоив ее, уже сами обучают ребят помладше. Юные инспекторы дорожного движения — весомое подспорье для сотрудников Госавтоинспекции в их профилактической работе в образовательных организациях. По словам сотрудников Госавтоинспекции, благодаря их работе год от года уровень знаний школьниками правил дорожного движения повышается, а это значит, что за поведение обученных ребят на дороге можно быть спокойными.