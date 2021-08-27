Колесо раздора: как научить ребенка безопасной езде на велосипеде

С начала года в России в ДТП пострадало уже свыше 9 тыс. детей, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции. Около 10% всех аварий с детьми происходят с велосипедистами, отмечают эксперты. Традиционно в конце лета детей на дорогах становится больше и, к сожалению, растет количество дорожных происшествий с их участием. Именно поэтому родители должны заблаговременно озадачиться безопасностью ребенка-велосипедиста в городе, чтобы избежать печальных последствий. В том, как научить детей правильной и безопасной езде на двухколесном транспорте, разбирались «Известия».

Отнестись ответственно

Перед началом учебного года частота перемещений детей по городу традиционно увеличивается — ребята возвращаются из лагерей отдыха и с загородных дач. Одновременно с этим снижается и заметность ребенка на дороге — причиной этому становятся постепенное ухудшение погодных условий и сокращение светового дня. В результате растет и количество дорожно-транспортных происшествий — как по вине самих несовершеннолетних участников движения, так и водителей.

Справка «Известий» За семь месяцев 2021 года в России произошло 8916 ДТП с участием детей, в которых пострадали 9724 ребенка и погибли 316 детей. Об этом «Известиям» указали в пресс-службе Госавтоинспекции. С начала года была зафиксирована 921 авария с детьми-велосипедистами, в которых погибли 17 человек и пострадали 904. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП в этой категории снизилось на 17%. Число погибших остается таким же, а количество пострадавших уменьшилось на 18%, сообщили в Госавтоинспекции.

Сообщения о ДТП с участием детей-велосипедистов приходят практически каждый день. К примеру, вечером 17 августа автомобиль сбил школьника на велосипеде в Новосибирске. Сейчас ребенок в больнице. Местная Госавтоинспекция сообщила, что 10-летний мальчик пересекал проезжую часть дороги не по пешеходному переходу. А 18 августа в Нижнекамске легковушка сбила двух ребят на велосипеде. На кадрах видеорегистратора видно, что автомобиль наехал на детей, когда те пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу и на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

Ради безопасности своих детей родители должны ответственно отнестись к обучению ребенка правилам дорожного движения на велосипеде, уверен он.

Видеть и понимать

Главные принципы безопасного движения на велосипеде — это предсказуемость и заметность, отметил в беседе с «Известиями» специалист экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. Для того чтобы быть предсказуемым, велосипедисту необходимо знать правила дорожного движения (ПДД), а его заметность обеспечивается соответствующей экипировкой и оснащением двухколесного транспорта.

Велосипедист должен ехать по велосипедной дорожке, если она есть. Если отведенной дорожки нет, ехать нужно по правому краю проезжей части дороги (не далее одного метра от края) или по обочине. Выезд на большее расстояние разрешается лишь для объезда препятствий или обгона, в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. При этом, двигаясь вдоль дороги пешком и ведя велосипед, движение должно производиться спиной по ходу движения, а не против, как у пешеходов, пояснил эксперт. От также уточнил, что ехать по тротуару разрешается только в том случае, если невозможно соблюсти правила, перечисленные выше.

— Наиболее часто велосипедисты в случае падения получают травмы головы, коленей, локтей и кистей рук, — уточнил Владимир Бахарев. — Поэтому очень важна правильная экипировка, особенно когда речь идет о детях-велосипедистах. По статистике, ношение шлема снижает риск получения травм головы до 85%. Кроме того, чтобы избежать ссадин и переломов, нужно надевать налокотники, наколенники и перчатки. И важно, чтобы все элементы защиты были подобраны индивидуально.

А для того чтобы сделать себя заметным, нужно использовать световозвращающие элементы, особенно в темное время суток!

Велосипед обязательно должен быть оснащен катафотами, фарами и фонарями с функцией мерцания, клаксоном, а также зеркалами, так водители смогут увидеть велосипедиста и успеют среагировать.

Кроме того, следует помнить, что ПДД разрешают движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по проезжей части дороги только в исключительных случаях, в том числе при отсутствии велосипедных дорожек или полосы, либо возможности двигаться по ним. Детям же до 14 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Подросткам младше 14 лет предпочтительно ездить на велосипеде во дворе, на стадионе, пришкольной территории, в парке либо на специальных площадках, а детям до 7 лет — двигаться на велосипеде только в сопровождении взрослых.

Переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу можно только пешком, ведя велосипед рядом с собой, потому что водитель может не успеть затормозить, если велосипедист резко выскочит на проезжую часть, отметил эксперт.

Необходима практика

Родители детей-велосипедистов не до конца осознают всю ответственность за безопасность детей и других участников дорожного движения. И хотя в школах ребят учат основным правилам безопасного движения на велосипеде, теоретических знаний бывает недостаточно, чтобы уберечь ребенка от опасных ситуаций на дороге,

Практические знания дети, к примеру, могут получить в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД). Там они смогут не только закрепить знания правил дорожного движения, касающиеся езды на велосипеде, в интерактивной форме, но и посоревноваться между собой в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В процессе соревнований ребят проверяют на теоретические знания ПДД, проводится тестирование по основам оказания первой медицинской помощи, а также оценивается мастерство управления велосипедом.

Помимо обучения ребенка правилам безопасного движения на велосипеде, родителям следует очень внимательно отнестись и к выбору самого транспортного средства для своих детей. В выборе велосипеда самое главное — определиться с его размером. Не стоит покупать велосипед «на вырост», потому что размер велосипеда, максимально соответствующий росту ребенка, способствует правильному положению позвоночника во время езды, а значит, она будет максимально удобной и безопасной.