В Госдуме отреагировали на убийство девочки в Костроме

Преступники, убившие пятилетнюю девочку в Костроме, должны быть наказаны самым строжайшим образом. Об этом в среду, 5 января, заявила депутат Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Один из задержанных ранее уже был судим за педофилию. С 2018 года мы добиваемся принятия закона об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Осенью законопроект внесен в Госдуму. Но это не всё», — заявила она.

Кроме того, Кузнецова сказала, что для педофилов нужно ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение и исключить возможность условно-досрочного освобождения. Также, по ее словам, помимо ужесточения наказания для педофилов нужно понять, почему в России растет число преступлений против половой неприкосновенности детей.

«Важно понять, что происходит. Причины того, почему за 10 лет рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних — почти вдвое, на 79%», — заявила она.

Ранее в этот день спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы РФ сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе 2022 года.

Таким образом он прокомментировал убийство в Костроме пятилетней девочки.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

По информации следствия, девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей с множеством ножевых ранений в комнате одного из общежитий.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования.